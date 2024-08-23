mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 26

fxsaber:

对冲账户的一个方便的技巧...

你能用一个例子来解释这种便利吗？不是用代码，而是用文字。
 
阿尔乔姆-特里什金
你能用一个例子来解释这种便利吗？不是用代码，而是用文字。

开盘价 和成交量将对应于净头寸。从那时起，有些东西可能已经改变了。

你现在可以快速检查。

 

嗨，伙计们。

我曾经看到，你可以在输入中设置一个空字符串，即没有名字，然后外部变量在应用于图表时就会有一个空字符串。

我过去曾见过这种情况，但我从未见过这种情况下的空字符串。

谁记得，谁知道？

 
确切地说是空行？也许（我在什么地方看到过）可以试试枚举法？

一般来说，我是这样做的。

sinput string  EA_Params = "-- Параметры Работы советника --"; //======================================
 
我也是这样做的，但一年前有一次我看到一条信息，一些特殊的代码，只是一个空字符串，没有名称或描述。

无论在我看来

现在是一个空字符串

输入a1=""

但在某处看到了一个空字符串，即使没有名称.....。


这里有一个例子


只有在这里，它只是一条线

 
试着设置sinput
 
不，谢谢，不是那个。

最好只是一个输入字符串

我一定是在幻想 :-(....
 
罗费尔德

参数中的分隔符。

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
这样的参数不会影响停止后测试的继续进行，因为用户不能意外地改变它。

它？
 
如何做一个不破损的空格？

 
见附录中的脚本--这是你的意思吗？数字键盘上的Alt + 0160
附加的文件：
Test.mq4  1 kb
