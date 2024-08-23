mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 26 1...192021222324252627282930313233...247 新评论 Artyom Trishkin 2017.03.27 21:46 #251 fxsaber:对冲账户的一个方便的技巧... 你能用一个例子来解释这种便利吗？不是用代码，而是用文字。 fxsaber 2017.03.27 21:48 #252 阿尔乔姆-特里什金。 你能用一个例子来解释这种便利吗？不是用代码，而是用文字。开盘价 和成交量将对应于净头寸。从那时起，有些东西可能已经改变了。你现在可以快速检查。 Vladislav Andruschenko 2017.03.28 08:27 #253 嗨，伙计们。我曾经看到，你可以在输入中设置一个空字符串，即没有名字，然后外部变量在应用于图表时就会有一个空字符串。 我过去曾见过这种情况，但我从未见过这种情况下的空字符串。 谁记得，谁知道？ Artyom Trishkin 2017.03.28 08:34 #254 弗拉迪斯拉夫-安德鲁申科。嗨，伙计们。我曾经看到，你可以在输入中设置一个空字符串，即没有名字，然后外部变量在应用于图表时就会有一个空字符串。 我过去曾见过这种情况，但我从未见过这种情况下的空字符串。 谁还记得，知道吗？ 确切地说是空行？也许（我在什么地方看到过）可以试试枚举法？一般来说，我是这样做的。sinput string EA_Params = "-- Параметры Работы советника --"; //====================================== Vladislav Andruschenko 2017.03.28 08:49 #255 阿尔乔姆-特里什金。确切地说，是空白？也许（我在什么地方看到过），尝试一下枚举法？一般来说，我是这样做的。我也是这样做的，但一年前有一次我看到一条信息，一些特殊的代码，只是一个空字符串，没有名称或描述。无论在我看来现在是一个空字符串输入a1=""但在某处看到了一个空字符串，即使没有名称.....。这里有一个例子只有在这里，它只是一条线 Vladimir Pastushak 2017.03.28 11:04 #256 弗拉迪斯拉夫-安德鲁申科。我也是这样做的，但一年前我看到一条信息，某种特殊的代码，只是一个空白行，没有名称或描述。还是只有我现在有一个空字符串输入a1=""但在某处看到了一个空字符串，即使没有名称.....。这里有一个例子只是在这里，它只是一条线 试着设置sinput Vladislav Andruschenko 2017.03.28 11:12 #257 弗拉基米尔-帕斯图沙克。 试着设置一个sinput不，谢谢，不是那个。最好只是一个输入字符串 我一定是在幻想 :-(.... Taras Slobodyanik 2017.03.28 12:06 #258 罗费尔德。参数中的分隔符。 enum ENUM_NOTHING { NOTHING // ===== ===== =====};sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание ===== 这样的参数不会影响停止后测试的继续进行，因为用户不能意外地改变它。 它？ Vladislav Andruschenko 2017.03.28 12:11 #259 塔拉斯-斯洛博亚尼克。 这？如何做一个不破损的空格？ Alexander Puzanov 2017.03.28 17:46 #260 弗拉迪斯拉夫-安德鲁申科。如何做一个不破损的空格？ 见附录中的脚本--这是你的意思吗？数字键盘上的Alt + 0160 附加的文件： Test.mq4 1 kb 1...192021222324252627282930313233...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
fxsaber:
对冲账户的一个方便的技巧...
你能用一个例子来解释这种便利吗？不是用代码，而是用文字。
开盘价 和成交量将对应于净头寸。从那时起，有些东西可能已经改变了。
你现在可以快速检查。
嗨，伙计们。
我曾经看到，你可以在输入中设置一个空字符串，即没有名字，然后外部变量在应用于图表时就会有一个空字符串。
我过去曾见过这种情况，但我从未见过这种情况下的空字符串。
谁记得，谁知道？
确切地说是空行？也许（我在什么地方看到过）可以试试枚举法？
一般来说，我是这样做的。
确切地说，是空白？也许（我在什么地方看到过），尝试一下枚举法？
一般来说，我是这样做的。
我也是这样做的，但一年前有一次我看到一条信息，一些特殊的代码，只是一个空字符串，没有名称或描述。
输入a1=""
但在某处看到了一个空字符串，即使没有名称.....。
这里有一个例子
只有在这里，它只是一条线
试着设置sinput
不，谢谢，不是那个。
最好只是一个输入字符串我一定是在幻想 :-(....
参数中的分隔符。
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
如何做一个不破损的空格？
如何做一个不破损的空格？