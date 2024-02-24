交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 771 1...764765766767768769770771772773774775776777778...3399 新评论 forexman77 2018.03.26 15:57 #7701 马克西姆-德米特里耶夫斯基。加号中没有源代码吗？ 所以你可以复制和粘贴它们，然后边做边想。在C++中？很有可能，所有的东西都是用Python写的，也就是statsmodel的库。我还没有想出办法。在调试时，我没能把握住得到一个数组的意义。 我可能暂时放弃这一切。 forexman77 2018.03.26 16:07 #7702 谁能就价格范围的分类提供建议，哪种是最好的网络类型或其他方面？ 还有关于R和Python。例如，如何测试一个神经网络？发送报价并接收网络的权重。还是用一个脚本来进行连接？ 如果你通过活页夹来做，那么优化一定需要很长的时间。 [删除] 2018.03.26 16:11 #7703 forexman77:在C++中？很有可能这都是用Python写在statsmodel库中的。我还没有想出办法。在调试时，我无法把握得到一个数组的意义。 或者，也许我会暂时放弃这一切。是的，但我自己还没有找到。 但我确实遇到了http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4。 尝试 forexman77 2018.03.26 16:18 #7704 马克西姆-德米特里耶夫斯基。是的，但我自己找不到。 但我确实遇到了http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4。 尝试有某种跳蚤的结果) [删除] 2018.03.26 16:21 #7705 forexman77:结果有一点跳梁小丑的味道）。是的，它不能正常绘制......显然是旧代码。 Dr. Trader 2018.03.26 16:47 #7706 forexman77: 在回顾了所有的理论和片段之后，我才得出结论，一个相同的东西，就像背诵的诗句，像鹦鹉一样被说出来。正是如此。互联网上关于阿里马的文章数以百计，到处都是--"找到自相关 和自回归"，然后是十几张图片，马上就有三个参数的答案，没有任何解释。在10%的文章中，他们甚至可能提到有季节性。 我从下一个线程拍了一张照片，至关重要的是--。 Mihail Marchukajtes 2018.03.26 17:13 #7707 Vizard_。亲爱的师父，你是个了不起的魔术师。我理解马克西姆卡，他发呆了，不理解 帖子的含义，往往失去了主题......但你!米沙，我没有建议什么，我只是问了一下 陛下给我看几张照片，就这样！）））热闹......。没有自己做，上面的帖子里的人用你的方法在我的数据上贴了一张图片。算是吧... forexman77 2018.03.26 17:15 #7708 交易员博士。宾果。网上有几百篇关于阿里马的文章，到处都写着 "找自相关和自回归"，然后是十几张图片，然后是没有任何解释的三个参数的答案。在10%的文章中，他们甚至可能提到有季节性。 我从下一个线程拍了一张照片，至关重要的是--。 嗯，习惯于认真地对待事情）因此我想了解事情的运作方式。我已经厌倦了理论，反正我也不太懂，都是些 "鸟语"。他们可能是故意这样做的，这样就不会有人明白什么。所以他们不问在实践中如何做，因为他们自己不知道。 Mihail Marchukajtes 2018.03.26 17:19 #7709 今天，恶人的命运又给我塞了一个不测。今天我从夏令时转到了夏令时，所以我必须改变夏令时的时区，我很清楚这一招，但我在晚上才明白。我设法修复了它，但在转弯时得到了一点减分。好在我及时得到了它......。现在一切似乎都正常了...机器人已经安装好，正在继续前进。我今天已经从他那里得到了几笔有利可图的交易，所以减去的金额也不算太坏。继续前进.... Mihail Marchukajtes 2018.03.26 17:29 #7710 嗯，在许多方面你是对的。理论与实践的区别就像0与100的区别一样。就是说，它是截然相反的。一旦你学习了理论并进入实践，你就会开始想，差别到底有多大。 我是一个实践者。我的任务是在市场上赚钱，而不是要证明这种或那种方法是正确的。或者向自己证明，这种方法对我来说是最好的。我将采取任何能带来利润的方法。因为我的任务是挣钱，而不是永远旋转网络、脚手架、mpeli等，对这些或那些方法感到信服和失望。 为自己设定一个目标，开始挣 钱，并开始完全靠它赚钱.... 当我写第一个版本的机器人时，我非常惊讶为什么交易会被跳过等等，如果你把它和最新的版本相比，差异是很大的。现在它似乎正在做人工智能要求它做的所有交易。因此，我给你的建议是，从理论研究到实际交易，用最少的存款和最小的风险，但用真金白银，你就会明白理论研究部分与实际交易有多大不同....。 P.S. 理论上的成就不会给你带来金钱。只有实际的交易，只有这样... 嗯，这只是它...大声说出来的想法...灵感来自.... 1...764765766767768769770771772773774775776777778...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
加号中没有源代码吗？ 所以你可以复制和粘贴它们，然后边做边想。
在C++中？很有可能，所有的东西都是用Python写的，也就是statsmodel的库。我还没有想出办法。在调试时，我没能把握住得到一个数组的意义。
我可能暂时放弃这一切。
谁能就价格范围的分类提供建议，哪种是最好的网络类型或其他方面？
还有关于R和Python。例如，如何测试一个神经网络？发送报价并接收网络的权重。还是用一个脚本来进行连接？
如果你通过活页夹来做，那么优化一定需要很长的时间。
有某种跳蚤的结果)
结果有一点跳梁小丑的味道）。
是的，它不能正常绘制......显然是旧代码。
在回顾了所有的理论和片段之后，我才得出结论，一个相同的东西，就像背诵的诗句，像鹦鹉一样被说出来。
正是如此。互联网上关于阿里马的文章数以百计，到处都是--"找到自相关 和自回归"，然后是十几张图片，马上就有三个参数的答案，没有任何解释。在10%的文章中，他们甚至可能提到有季节性。
亲爱的师父，你是个了不起的魔术师。我理解马克西姆卡，他发呆了，不理解
帖子的含义，往往失去了主题......但你!米沙，我没有建议什么，我只是问了一下
陛下给我看几张照片，就这样！）））热闹......。
没有自己做，上面的帖子里的人用你的方法在我的数据上贴了一张图片。算是吧...
嗯，习惯于认真地对待事情）因此我想了解事情的运作方式。我已经厌倦了理论，反正我也不太懂，都是些 "鸟语"。他们可能是故意这样做的，这样就不会有人明白什么。所以他们不问在实践中如何做，因为他们自己不知道。
嗯，在许多方面你是对的。理论与实践的区别就像0与100的区别一样。就是说，它是截然相反的。一旦你学习了理论并进入实践，你就会开始想，差别到底有多大。
我是一个实践者。我的任务是在市场上赚钱，而不是要证明这种或那种方法是正确的。或者向自己证明，这种方法对我来说是最好的。我将采取任何能带来利润的方法。因为我的任务是挣钱，而不是永远旋转网络、脚手架、mpeli等，对这些或那些方法感到信服和失望。
为自己设定一个目标，开始挣 钱，并开始完全靠它赚钱....
当我写第一个版本的机器人时，我非常惊讶为什么交易会被跳过等等，如果你把它和最新的版本相比，差异是很大的。现在它似乎正在做人工智能要求它做的所有交易。因此，我给你的建议是，从理论研究到实际交易，用最少的存款和最小的风险，但用真金白银，你就会明白理论研究部分与实际交易有多大不同....。
P.S. 理论上的成就不会给你带来金钱。只有实际的交易，只有这样...
嗯，这只是它...大声说出来的想法...灵感来自....