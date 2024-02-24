交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 774 1...767768769770771772773774775776777778779780781...3399 新评论 forexman77 2018.03.27 12:21 #7731 yoooooooooooooooo!所以没有人告诉我如何计算Likelihood和AIC。但是，我做了，计算结果与R相同。 Vladimir Perervenko 2018.03.27 12:50 #7732 桑桑尼茨-弗门科。微软有3.4.3吗？ 为LIME感谢你。有的。但我的MRO在安装了CUDA和cuDNN后，不想再安装。我还没有找到原因。因此，我正在使用干净的K3.4.3。尽管3.4.4已经发布。 在过去的半个小时里，该网站一直处于挂起状态吗？ СанСаныч Фоменко 2018.03.27 12:56 #7733 弗拉基米尔-佩雷文科。检查。但在安装了CUDA和cuDNN MRO后，我不想再安装了。我还没有找到原因。这就是为什么我使用纯K 3.4.3。虽然3.4.4已经发布了。 在过去的半个小时里，网站一直在悬挂着吗？我用的是3.4.4.DALEX也可以用，我先用它，它似乎比LIME更简单。 Mihail Marchukajtes 2018.03.27 17:52 #7734 桑桑尼茨-弗门科。我有一个来自R-bloggers 的新闻提要。今天有一个广告是关于DALEX的，这是一个关于变量重要性选择的软件包。试着安装它--对我的R 3.4.2来说，它无法安装。 不过真的很喜欢这个想法。 通常情况下，变量的重要性是指在模型拟合中使用预测因子的频率。 但DALEX使用了一个不同的想法：预测者的重要性是指该预测者对预测成功的 影响。模型本身被视为一个黑盒子 我试着回忆我用过的所有软件包，我想不起有哪个软件包有同样的想法--预测影响。 谁能给我一个提示？有趣的话题a。我自己用的是vtraet，我对它很满意，但我能做的还有很多，没有限制。我想尝试在我的数据上运行Dalex，但我不知道怎么做。也许有人可以帮助...只是为了让我开始... Vizard_ 2018.03.27 18:22 #7735 马克西姆-德米特里耶夫斯基。Mihail Marchukajtes: "Host-Barine"。该提议被撤回。不要再做朋友了... СанСаныч Фоменко 2018.03.27 19:06 #7736 Mihail Marchukajtes:....我想尝试在我的数据上运行Dalex，但我不知道如何做。也许有人可以帮助...至少要让我开始...我已经有一个小时没能使用它了... Mihail Marchukajtes 2018.03.28 05:48 #7737 桑桑尼茨-弗门科。一小时内无法使用它...某种并发症???? Mihail Marchukajtes 2018.03.28 05:49 #7738 Vizard_。 "host-barine"。撤回报价。不要再做朋友了...随你怎么说，捣蛋鬼。我已经与马克西姆断绝了友谊的关系，但只在他在verse..... 上道歉之前。APPLIED!!!! Mihail Marchukajtes 2018.03.28 07:02 #7739 查阅.... Alexander Ivanov 2018.03.28 07:48 #7740 Mihail Marchukajtes:查阅.... Shalom,存款就是在这里被排出的吗？ 1...767768769770771772773774775776777778779780781...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
yoooooooooooooooo!所以没有人告诉我如何计算Likelihood和AIC。但是，我做了，计算结果与R相同。
微软有3.4.3吗？
为LIME感谢你。
有的。但我的MRO在安装了CUDA和cuDNN后，不想再安装。我还没有找到原因。因此，我正在使用干净的K3.4.3。尽管3.4.4已经发布。
在过去的半个小时里，该网站一直处于挂起状态吗？
检查。但在安装了CUDA和cuDNN MRO后，我不想再安装了。我还没有找到原因。这就是为什么我使用纯K 3.4.3。虽然3.4.4已经发布了。
在过去的半个小时里，网站一直在悬挂着吗？
我用的是3.4.4.DALEX也可以用，我先用它，它似乎比LIME更简单。
我有一个来自R-bloggers 的新闻提要。今天有一个广告是关于DALEX的，这是一个关于变量重要性选择的软件包。试着安装它--对我的R 3.4.2来说，它无法安装。
不过真的很喜欢这个想法。
通常情况下，变量的重要性是指在模型拟合中使用预测因子的频率。
但DALEX使用了一个不同的想法：预测者的重要性是指该预测者对预测成功的 影响。模型本身被视为一个黑盒子
我试着回忆我用过的所有软件包，我想不起有哪个软件包有同样的想法--预测影响。
谁能给我一个提示？
有趣的话题a。我自己用的是vtraet，我对它很满意，但我能做的还有很多，没有限制。我想尝试在我的数据上运行Dalex，但我不知道怎么做。也许有人可以帮助...只是为了让我开始...
"Host-Barine"。该提议被撤回。不要再做朋友了...
....我想尝试在我的数据上运行Dalex，但我不知道如何做。也许有人可以帮助...至少要让我开始...
我已经有一个小时没能使用它了...
一小时内无法使用它...
某种并发症????
"host-barine"。撤回报价。不要再做朋友了...
随你怎么说，捣蛋鬼。我已经与马克西姆断绝了友谊的关系，但只在他在verse..... 上道歉之前。APPLIED!!!!
查阅....
查阅....