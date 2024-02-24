交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 768

Mihail Marchukajtes:

一般来说，我在外汇上交易，数据是通过KD从CME交易所获取的。因此，它与...

一般来说，任何对FORTS感兴趣的人。检查了Si上的TS，这是Moex上的非现金美元兑卢布。莫斯科证券交易所。其结果在质量上是相同的。问题是我有MT5，我已经做了99%的MT5，但我坚持使用MT5，它的计算速度非常慢。我不明白。这种计算对MT5来说太复杂了。如果我有兴趣为FORTS推广TS，我将对他们表示感谢。

我将告诉你问题所在的卡口是什么.....

.

按照承诺，我将公布Dr.Trader方法的结果....。

> cat("Accuracy on train data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on train data: 0.6666667 

> cat("Accuracy on test data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on test data: 0.6666667

而在这里，对捣蛋鬼的推荐并没有开始做，可谁会做，谁就会布置。我附上培训文件....

library(corrplot)

#  Сгенерим данные

data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(data)
x2 <- 2*sin(data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

#  Соберем в датафрейм

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) #  Смотрим что получилось
str(z)  # + структуру

#  Посмотрим диаграммы размахов ("ящики с усами")

boxplot(z[,-1])

#  И корреляционную матрицу

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")
附加的文件：
你认为他给的是好建议吗？

他和R一起玩了不知道多少年，现在他笑得合不拢嘴，什么也没赚到:)

很奇怪，你的测试和Trey是一样的，这里面有一个错误。

是的，一组30条线并不严重...如果甚至是几万个，我可以运行训练，甚至生成源代码，我现在就在测试它

 

这里是 "之 "字形图的相关矩阵


关于RL的另一篇好文章

Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
以下代码将打印出什么
cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n")
 如果它是在选择参数和创建模型后被调用的？它必须大于0。非常好，如果大于0.5。理想情况下，如果==1。
马克西姆-德米特里耶夫斯基

很奇怪，你的测试和赛道在阿库拉西是一样的，这里面有一个错误。

不，测试和训练是一样的，因为测试的数据还没有出来，它将在一周内出现。我就是这样做的，只是想看看发生了什么事......


我将尝试添加代码，看看R中发生了什么事

