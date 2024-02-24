交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 768 1...761762763764765766767768769770771772773774775...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.03.24 20:16 #7671 Mihail Marchukajtes:一般来说，我在外汇上交易，数据是通过KD从CME交易所获取的。因此，它与... 一般来说，任何对FORTS感兴趣的人。检查了Si上的TS，这是Moex上的非现金美元兑卢布。莫斯科证券交易所。其结果在质量上是相同的。问题是我有MT5，我已经做了99%的MT5，但我坚持使用MT5，它的计算速度非常慢。我不明白。这种计算对MT5来说太复杂了。如果我有兴趣为FORTS推广TS，我将对他们表示感谢。 我将告诉你问题所在的卡口是什么..... .如果你创建一个分支，也许有人会帮忙... Mihail Marchukajtes 2018.03.25 10:11 #7672 按照承诺，我将公布Dr.Trader方法的结果....。 > cat("Accuracy on train data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n") Accuracy on train data: 0.6666667 > cat("Accuracy on test data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n") Accuracy on test data: 0.6666667 而在这里，对捣蛋鬼的推荐并没有开始做，可谁会做，谁就会布置。我附上培训文件.... library(corrplot) # Сгенерим данные data <- seq(0, 2*pi, 0.1) x1 <- 5*cos(data) x2 <- 2*sin(data) target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0) # Соберем в датафрейм z <- data.frame(data, target, x1, x2) head(z) # Смотрим что получилось str(z) # + структуру # Посмотрим диаграммы размахов ("ящики с усами") boxplot(z[,-1]) # И корреляционную матрицу corm <- cor(z[,-1]) corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen", addgrid.col = "gray33", tl.col = "black") 附加的文件： 9i61gus.txt 3 kb Ivan Negreshniy 2018.03.25 11:29 #7673 Mihail Marchukajtes:按照承诺，我将公布Dr.Trader方法的结果....。 而在这里，对捣蛋鬼的推荐并没有开始做，可谁会做，谁就会布置。我附上培训文件.... [删除] 2018.03.25 12:02 #7674 Mihail Marchukajtes:我没有按照Trickster的建议去做，也许有人会去做并张贴。我附上培训文件.... 你认为他给的是好建议吗？ 他和R一起玩了不知道多少年，现在他笑得合不拢嘴，什么也没赚到:) 很奇怪，你的测试和Trey是一样的，这里面有一个错误。 我猜你仍然有同样的小套装，对吗？ 那就根本没有必要去做了。 Ivan Negreshniy 2018.03.25 12:15 #7675 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你认为他的建议好吗？ 他多年来一直在玩弄R，现在他笑得合不拢嘴，没有赚到什么钱 :) 很奇怪，你的测试和Trein是一样的，这里面有一个错误。 看起来你仍然有同样的小套装，对吗？ 那就根本没有必要做了。是的，一组30条线并不严重...如果甚至是几万个，我可以运行训练，甚至生成源代码，我现在就在测试它 Ivan Negreshniy 2018.03.25 13:09 #7676 这里是 "之 "字形图的相关矩阵 [删除] 2018.03.25 15:51 #7677 关于RL的另一篇好文章 https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications www.sciencedirect.com The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o… Dr. Trader 2018.03.25 17:22 #7678 Mihail Marchukajtes:按照承诺，我将公布Dr.Trader方法的培训结果....。 以下代码将打印出什么cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n") 如果它是在选择参数和创建模型后被调用的？它必须大于0。非常好，如果大于0.5。理想情况下，如果==1。 这是仅对训练数据进行交叉验证的结果。 Dr. Trader 2018.03.25 17:23 #7679 马克西姆-德米特里耶夫斯基。很奇怪，你的测试和赛道在阿库拉西是一样的，这里面有一个错误。古鲁在阿库拉西总是有平等的测试和测试，一切都很正常。 Mihail Marchukajtes 2018.03.25 20:14 #7680 不，测试和训练是一样的，因为测试的数据还没有出来，它将在一周内出现。我就是这样做的，只是想看看发生了什么事...... 我将尝试添加代码，看看R中发生了什么事 1...761762763764765766767768769770771772773774775...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一般来说，我在外汇上交易，数据是通过KD从CME交易所获取的。因此，它与...
一般来说，任何对FORTS感兴趣的人。检查了Si上的TS，这是Moex上的非现金美元兑卢布。莫斯科证券交易所。其结果在质量上是相同的。问题是我有MT5，我已经做了99%的MT5，但我坚持使用MT5，它的计算速度非常慢。我不明白。这种计算对MT5来说太复杂了。如果我有兴趣为FORTS推广TS，我将对他们表示感谢。
我将告诉你问题所在的卡口是什么.....
.
如果你创建一个分支，也许有人会帮忙...
按照承诺，我将公布Dr.Trader方法的结果....。
而在这里，对捣蛋鬼的推荐并没有开始做，可谁会做，谁就会布置。我附上培训文件....
按照承诺，我将公布Dr.Trader方法的结果....。
而在这里，对捣蛋鬼的推荐并没有开始做，可谁会做，谁就会布置。我附上培训文件....
我没有按照Trickster的建议去做，也许有人会去做并张贴。我附上培训文件....
你认为他给的是好建议吗？
他和R一起玩了不知道多少年，现在他笑得合不拢嘴，什么也没赚到:)
很奇怪，你的测试和Trey是一样的，这里面有一个错误。
我猜你仍然有同样的小套装，对吗？ 那就根本没有必要去做了。
你认为他的建议好吗？
他多年来一直在玩弄R，现在他笑得合不拢嘴，没有赚到什么钱 :)
很奇怪，你的测试和Trein是一样的，这里面有一个错误。
看起来你仍然有同样的小套装，对吗？ 那就根本没有必要做了。
是的，一组30条线并不严重...如果甚至是几万个，我可以运行训练，甚至生成源代码，我现在就在测试它
这里是 "之 "字形图的相关矩阵
关于RL的另一篇好文章
https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd
按照承诺，我将公布Dr.Trader方法的培训结果....。
以下代码将打印出什么
cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n")
如果它是在选择参数和创建模型后被调用的？它必须大于0。非常好，如果大于0.5。理想情况下，如果==1。
这是仅对训练数据进行交叉验证的结果。
很奇怪，你的测试和赛道在阿库拉西是一样的，这里面有一个错误。
古鲁在阿库拉西总是有平等的测试和测试，一切都很正常。
不，测试和训练是一样的，因为测试的数据还没有出来，它将在一周内出现。我就是这样做的，只是想看看发生了什么事......
我将尝试添加代码，看看R中发生了什么事