交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 764

Mihail Marchukajtes:

致测试....让我们进入战斗状态....我们将在那里看到....

不，我只通过减少任何风险在市场上生存（主要目标是不输）。

我没有机会在没有适当测试的情况下进行交易。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在一个小的真实上检查是最可靠的测试，无论是策略还是执行它的专家顾问。相信我们，会有更多问题。仅仅通过订单执行...

Mihail Marchukajtes:

最可靠的测试，无论是对策略还是对执行该策略的EA，都是在一个小的真实账户中检查。相信我，会有更多问题...只是命令执行...

我在执行命令时吃了我的狗，没什么大不了的。

测试仪已经内置了一切

它正在爬行，但它的测试非常缓慢

但我直观地跟踪了数据集中几个尖峰的影响，这些尖峰对1000条的交易有负面影响。

如果我有时间的话，还有很多方法可以改进这个系统。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这在时间上和价值上都有太大的缩减......IMHO......开始工作，你需要在良好的缩减后开始......

Mihail Marchukajtes:

这在时间上和价值上都有太大的缩减......IMHO......我应该在良好的缩减后开始工作......

我已经分析了我的测试的初步结果，并决定进行测试，所以我想在反趋势上实施它。

 

这就是所谓的外汇...PA!!!!

就像你故意去找他一样。做市商的PID！！！。

我现在应该已经站起来了，但没有...他们应该吃了我的站。P...R...s...s!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

没有停顿，你就得玩。下地狱去吧。

 
Mihail Marchukajtes:

不幸的是，对于普通交易者来说，他们看到了大部分的止损点，所以他们在这上面赚了钱。
英镑非常有弹性。英国人知道如何赚钱。
 
埃利布留斯
英国人有很多事情可以做，也有很多事情他们自己做不到。

例如著名的索罗斯，据说他使英镑下跌。不是索罗斯使英镑下跌，而是索罗斯被选为替罪羊。当时，英格兰银行 需要进行干预，但他们不能直接这样做--那是英国人！这样会破坏他们的信誉，所以进行了干预，但却被归咎于索罗斯。英镑是这样的。

