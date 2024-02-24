交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 764 1...757758759760761762763764765766767768769770771...3399 新评论 [删除] 2018.03.22 10:56 #7631 Mihail Marchukajtes:致测试....让我们进入战斗状态....我们将在那里看到....不，我只通过减少任何风险在市场上生存（主要目标是不输）。 我没有机会在没有适当测试的情况下进行交易。 Mihail Marchukajtes 2018.03.22 11:05 #7632 马克西姆-德米特里耶夫斯基。不，我完全通过减少任何风险在市场上生存（主要目标是不输）。 我没有一个选项可以在没有适当测试的情况下运行。在一个小的真实上检查是最可靠的测试，无论是策略还是执行它的专家顾问。相信我们，会有更多问题。仅仅通过订单执行... [删除] 2018.03.22 11:06 #7633 Mihail Marchukajtes:最可靠的测试，无论是对策略还是对执行该策略的EA，都是在一个小的真实账户中检查。相信我，会有更多问题...只是命令执行...我在执行命令时吃了我的狗，没什么大不了的。 测试仪已经内置了一切 [删除] 2018.03.22 12:04 #7634 它正在爬行，但它的测试非常缓慢 但我直观地跟踪了数据集中几个尖峰的影响，这些尖峰对1000条的交易有负面影响。 如果我有时间的话，还有很多方法可以改进这个系统。 Mihail Marchukajtes 2018.03.22 12:10 #7635 马克西姆-德米特里耶夫斯基。它正在爬行，但它的测试非常缓慢 但我直观地跟踪了数据集中几个尖峰的影响，这些尖峰对1000条的交易有负面影响。 如果我有时间的话，还有很多改变系统的变种。这在时间上和价值上都有太大的缩减......IMHO......开始工作，你需要在良好的缩减后开始...... [删除] 2018.03.22 12:13 #7636 Mihail Marchukajtes:这在时间上和价值上都有太大的缩减......IMHO......我应该在良好的缩减后开始工作......我已经分析了我的测试的初步结果，并决定进行测试，所以我想在反趋势上实施它。 Mihail Marchukajtes 2018.03.22 16:31 #7637 这就是所谓的外汇...PA!!!! 就像你故意去找他一样。做市商的PID！！！。 我现在应该已经站起来了，但没有...他们应该吃了我的站。P...R...s...s!!!! Alexander_K2 2018.03.22 19:26 #7638 Mihail Marchukajtes:这就是所谓的外汇...PA!!!! 就像你故意去找他一样。做市商的PID！！！。 我现在应该已经站起来了，但没有...他们应该吃了我的站。F...R...s!!!!没有停顿，你就得玩。下地狱去吧。 Aleksei Kuznetsov 2018.03.22 21:22 #7639 Mihail Marchukajtes:这就是所谓的外汇...PA!!!! 就像你故意去找他一样。做市商的PID！！！。 我现在应该已经站起来了，但没有...他们应该吃了我的站。该死的脓包!!!! 不幸的是，对于普通交易者来说，他们看到了大部分的止损点，所以他们在这上面赚了钱。 英镑非常有弹性。英国人知道如何赚钱。 Vitaly Muzichenko 2018.03.22 21:29 #7640 埃利布留斯。 不幸的是，对于普通的交易者来说，他们看到了大多数的止损点，所以他们在这上面赚钱。 一般来说，英镑非常有弹性。英国人知道如何赚钱。英国人有很多事情可以做，也有很多事情他们自己做不到。 例如著名的索罗斯，据说他使英镑下跌。不是索罗斯使英镑下跌，而是索罗斯被选为替罪羊。当时，英格兰银行 需要进行干预，但他们不能直接这样做--那是英国人！这样会破坏他们的信誉，所以进行了干预，但却被归咎于索罗斯。英镑是这样的。 1...757758759760761762763764765766767768769770771...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
致测试....让我们进入战斗状态....我们将在那里看到....
在一个小的真实上检查是最可靠的测试，无论是策略还是执行它的专家顾问。相信我们，会有更多问题。仅仅通过订单执行...
我在执行命令时吃了我的狗，没什么大不了的。
测试仪已经内置了一切
如果我有时间的话，还有很多方法可以改进这个系统。
这在时间上和价值上都有太大的缩减......IMHO......开始工作，你需要在良好的缩减后开始......
我已经分析了我的测试的初步结果，并决定进行测试，所以我想在反趋势上实施它。
没有停顿，你就得玩。下地狱去吧。
英镑非常有弹性。英国人知道如何赚钱。
英国人有很多事情可以做，也有很多事情他们自己做不到。
例如著名的索罗斯，据说他使英镑下跌。不是索罗斯使英镑下跌，而是索罗斯被选为替罪羊。当时，英格兰银行 需要进行干预，但他们不能直接这样做--那是英国人！这样会破坏他们的信誉，所以进行了干预，但却被归咎于索罗斯。英镑是这样的。