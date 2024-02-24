交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 778 1...771772773774775776777778779780781782783784785...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2018.03.28 20:35 #7771 亚历山大_K2。我的TC是这样工作的。 亚历山大，我早就意识到，你的TS是在回调时买入，反弹时卖出。这很好。 但是，比如说，是否值得在上升的趋势中卖出？ 你的TS缺乏最简单的趋势指标（至少有两个MA点的周期MN1）来跳过不必要的（风险）交易。 Alexander_K2 2018.03.28 20:40 #7772 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 亚历山大，我早就明白，你的TS在回撤时买入，在反弹时卖出。这很好。 但是否值得在上涨的趋势中卖出？ 你的TS中没有最简单的趋势跟踪指标来跳过不必要的（风险）交易。看一下进场和退场的准确性和及时性，瑞纳。它把我吓坏了。巫术...顺便说一下，巫师在哪里？我们已经很久没有听到拨浪鼓的声音了，也很久没有听到拨浪鼓的声音了。所有这些争吵。这就是魔术如何能够逃脱。不是吗？ Renat Akhtyamov 2018.03.28 20:41 #7773 亚历山大_K2。看一下进场和退场的准确性和及时性，瑞纳。它把我吓坏了。巫术...顺便说一下，巫师在哪里？我们已经很久没有遇到响尾蛇了...所有这些争吵。这就是魔术如何能够逃脱。不是吗？这笔交易很好，无论如何，她都会是正方的。 给她时间来 "适应环境"。 Vizard_ 2018.03.28 20:43 #7774 亚历山大_K2。看一下进场和退场的准确性和及时性，瑞纳。它把我吓坏了。巫术...顺便说一下，巫师在哪里？我们已经很久没有遇到响尾蛇了...所有这些争吵。这就是魔术如何能够逃脱。不是吗？今天给我看了。正常的人都会默默地尝试。乞丐们呻吟着。厌倦了。 给多克讲讲转换公式，并举例说明。让他抽出10年的虱子。对他们进行三年或五年的测试... Alexander_K2 2018.03.28 20:47 #7775 Vizard_。他今天给我看了。正常的人都会默默地尝试。乞丐们呻吟着。这很累人。 给多克讲讲转换公式，并举例说明。让他抽出10年的虱子。在3-5年内进行测试...是的，他和我一直在私下里一起工作。他是个天才。 Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:13 #7776 我给你我的五分钱。蓝线反馈。是的，是的，我今天是过度训练...... 一切都很好，但最后一个信号有点让人失望 :-( Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:16 #7777 elibrarius。或者再从累计delta本身减去累计delta的MA。 那么就会出现偏差。你说的是实话...谢谢你，我有一种感觉，有一个错误，现在是另一回事了...... Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:21 #7778 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。只是感觉是这样的。 只是会有很多，即更多。事实上，这也是TS足以满足市场需要的标志之一。 我认为，任何市场运动都应以形成为前提条件。不存在毫无根据的市场运动。即使是平坦也应基于前提条件。 因此，我们的任务是在运动开始前正确评估这些先决条件....。IMHO自然.... 其中一个选择是在趋势策略的信号CONTROL ENGINEERING China版权所有，评估市场。这究竟是一个真正的逆转还是一个假的.... Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:25 #7779 今天我重新训练了TS，但由于我发现的错误和增加的预测器组，我必须重新做所有的事情，我也会这样做，因为存款的命运岌岌可危，我的信誉也是如此，从反馈来看，我的信誉最近上升到了天堂，我不欢迎这种反馈。我只是一个音乐家，它是红色的....。就像其他人一样..... Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:27 #7780 我给你讲一个很久以前发生在我身上的故事。 我第一次去输血站，真的吓坏了，他们把我放在沙发上。所以一个护士对另一个护士说。看看他姓什么（顺便说一下，是全国唯一的姓），不是俄罗斯的，不是俄罗斯的....。 而我躺在那里，我想，"它仍然是红色的，"我想，"哦，它仍然是红色的。" 整个房间和捐赠者以及护士都在笑，......。 1...771772773774775776777778779780781782783784785...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的TC是这样工作的。
这很好。
但是，比如说，是否值得在上升的趋势中卖出？
你的TS缺乏最简单的趋势指标（至少有两个MA点的周期MN1）来跳过不必要的（风险）交易。
亚历山大，我早就明白，你的TS在回撤时买入，在反弹时卖出。
这很好。
但是否值得在上涨的趋势中卖出？
你的TS中没有最简单的趋势跟踪指标来跳过不必要的（风险）交易。
看一下进场和退场的准确性和及时性，瑞纳。它把我吓坏了。巫术...顺便说一下，巫师在哪里？我们已经很久没有听到拨浪鼓的声音了，也很久没有听到拨浪鼓的声音了。所有这些争吵。这就是魔术如何能够逃脱。不是吗？
看一下进场和退场的准确性和及时性，瑞纳。它把我吓坏了。巫术...顺便说一下，巫师在哪里？我们已经很久没有遇到响尾蛇了...所有这些争吵。这就是魔术如何能够逃脱。不是吗？
这笔交易很好，无论如何，她都会是正方的。给她时间来 "适应环境"。
看一下进场和退场的准确性和及时性，瑞纳。它把我吓坏了。巫术...顺便说一下，巫师在哪里？我们已经很久没有遇到响尾蛇了...所有这些争吵。这就是魔术如何能够逃脱。不是吗？
今天给我看了。正常的人都会默默地尝试。乞丐们呻吟着。厌倦了。
给多克讲讲转换公式，并举例说明。让他抽出10年的虱子。对他们进行三年或五年的测试...
他今天给我看了。正常的人都会默默地尝试。乞丐们呻吟着。这很累人。
给多克讲讲转换公式，并举例说明。让他抽出10年的虱子。在3-5年内进行测试...
是的，他和我一直在私下里一起工作。他是个天才。
我给你我的五分钱。蓝线反馈。是的，是的，我今天是过度训练......
一切都很好，但最后一个信号有点让人失望 :-(
或者再从累计delta本身减去累计delta的MA。
那么就会出现偏差。
你说的是实话...谢谢你，我有一种感觉，有一个错误，现在是另一回事了......
只是感觉是这样的。
只是会有很多，即更多。
事实上，这也是TS足以满足市场需要的标志之一。
我认为，任何市场运动都应以形成为前提条件。不存在毫无根据的市场运动。即使是平坦也应基于前提条件。
因此，我们的任务是在运动开始前正确评估这些先决条件....。IMHO自然....
其中一个选择是在趋势策略的信号CONTROL ENGINEERING China版权所有，评估市场。这究竟是一个真正的逆转还是一个假的....
我给你讲一个很久以前发生在我身上的故事。
我第一次去输血站，真的吓坏了，他们把我放在沙发上。所以一个护士对另一个护士说。看看他姓什么（顺便说一下，是全国唯一的姓），不是俄罗斯的，不是俄罗斯的....。
而我躺在那里，我想，"它仍然是红色的，"我想，"哦，它仍然是红色的。"
整个房间和捐赠者以及护士都在笑，......。