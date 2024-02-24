交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 766

马克西姆-德米特里耶夫斯基

阅读计量经济学模型，对我来说是件新鲜事。

在过去的几十年里，制度转换（RS）等模型已经在计量经济学中流行起来。例如，阈值自回归（TAR）模型[15]和允许平滑过渡的自回归（STAR）模型[3]引起了人们的注意。虽然人们对RS模型的兴趣越来越大，但大多数关于RS的论文都集中在模型的开发上，只有少数涉及人工智能的RS模型的应用在金融交易领域被发现。

你试过这些东西吗？

我已经试过很多了。

包被称为tsDyn，它有一些阈值函数，我用SETAR而不是Bolinger。我推荐它，使用增量时非常有效的东西。我不知道为什么，那是大约3年前的事。

[删除]  
桑桑尼茨-弗门科

试过了，而且是很多。

这个包叫tsDyn，它有一些阈值函数，我用SETAR而不是bolinger。我推荐它，使用增量时非常有效的东西。但我没有把它用于真正的账户，我不记得原因了，大约是三年前。

我可以给你发一篇文章，其中用Garch作为输入，用神经网络对效用函数进行连续优化。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我可以给你发一篇文章，它使用Garch作为输入，并使用神经网络对效用函数进行连续优化。

如果你不介意的话

 
我想知道是否有人尝试过将多项式输入到输入中？
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

事实证明，关于市场的研究有一个完整的领域

有很多关于这个问题的文章。

我已经看了一下，谢谢你!但这个话题不在我的工作范围内，所以在目前的案件结束之前，我不会深入研究这个问题。

 
我做了一个 相关的指标。如何在交易中使用它？
 

正如你所看到的，这是一个没有悬念的事件。在标记的地方，有一个期货的变化，TC没有被过度训练和交易的手。首先，它证明了我是一个非常好的交易员，我的手，其次，这将是对工作理论的确认。我是否能在四次中以五次的方式进行第二次????。

现在我开始认真建造模型了。结果不是很好，因为期货的胶水，但我打赌我可以很容易地重复这个结果.....。我可以感觉到...因为我今天做了一半的数据处理，又想出了一个很方便的东西，对我有帮助。为了平衡输出的零和一的数量（输出中零和一的数量相等是非常重要的），我不得不对以前的数据进行重新排列。现在我找到了一个方法，我只是做了一个1之和的滑动窗口，然后选择输出的1的数量正好是所选窗口大小的一半。这不会失去数据之间的串行通信，因为没有进行排列组合，而且正好选择了所需时间间隔的窗口，在那里输出已经平衡。所以，我尽可能地...解释。如果你不明白，这不是我的错 :-)

没有多余的词，没有多余的短语。朋友们欢迎你 !!!!!

 

这么多该死的期货变化...。正好与美联储利率变化等重大新闻相吻合.....。A coincidence....

更不用说坐在终点站，开始移动....。白痴 :-(

 
Mihail Marchukajtes:

正如你所看到的，这是一个没有悬念的事件。在标记的地方，有一个期货的变化，TC没有被过度训练和交易的手。首先，它证明了我是一个非常好的交易员，我的手，其次，这将是对工作理论的确认。我是否能在四次中以五次的方式进行第二次????。

现在我开始认真建造模型了。结果不是很好，因为期货的胶水，但我打赌我可以很容易地重复结果.....。我可以感觉到...因为我今天做了一半的数据处理，又想出了一个很方便的东西，对我有帮助。为了平衡输出的零和一的数量（输出中零和一的数量相等是非常重要的），我不得不对以前的数据进行重新排列。现在我找到了一个方法，我只是做了一个1之和的滑动窗口，然后选择输出的1的数量正好是所选窗口大小的一半。这不会失去数据之间的串行通信，因为没有进行排列组合，而且正好选择了所需时间间隔的窗口，这里的输出已经平衡。所以，我尽可能地...解释。如果你不明白，这不是我的错 :-)

没有多余的词，没有多余的短语。朋友们欢迎你们!!!!!

如果我是你，我不会改变TS中的任何东西，它已经给出了一个好的结果。

不要干涉它的工作，因为所有的想法都已经在里面了，系统不能被改变。

让它纯粹自动运行，不需要用手去破坏它
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

如果我是你，我不会改变TS中的任何东西，顺便说一下，它显示了一个良好的结果。

不要干涉她的工作，因为所有的想法都在她身上，系统无法改变。

让它纯自动运行，不需要用手操作

好吧，我确实是根据TS的读数用手进入的。如果我没有移动我的止损，我就会得到两次损失。我本来想下降到1650左右，然后继续前进，但是没有。在之前的截图中，我展示的是几个noughts是如何被干掉的。那是这两只麋鹿。如果他们没有，我就会马上恢复，只是有一个回滚到他们.....。好的，那么。更有趣的是我们将如何继续前进....:-)

