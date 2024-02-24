交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 777

想，想...MMMM为一百万美元招募投资者.......:-)
 
我决定对群众进行轰炸，幸运的是，信号正在丢失:-(而且相当严重。我总是这样，就在我要发财的时候，你却成了发财的人 :-(.希望在亚洲，我们会反弹一点点......
 
有没有人碰巧知道什么样的混蛋在拉动欧盟，其像????。所以...只是问问...
 
Mihail Marchukajtes:
某个人的风险悬念，或者说是网

任何火鸡、NS等都无法显示这一点，也无法解开/训练/准备/等。

 
Mihail Marchukajtes:
请原谅我，看在上帝的份上，我是个傻瓜）））。我不只是说 "伊卡洛斯"）））。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

当TS得到减分时，我称其为错误。通常情况下，在正常的TS中，负值不应该很大，但在这里...BUTCH :-(

 
Mihail Marchukajtes:

是的......计算累积delta的标准偏差

你确定吗？根据代码判断，你要计算累计delta的MA（几百......几千个单位），并找到与价格（1,41 ... 1,42）的差异。
dAmount+=（dAPric-dMovingAverage）*（dAPric-dMovingAverage）；其中dMovingAverage是累积delta的MA。

价格对结果的影响可以忽略不计。我认为累积三角洲的MA已经足够了。或者只是累积的delta。

 
Mihail Marchukajtes:

所以只想

他们只是变得很多，也就是更多

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

我的TS是这样工作的。


 
elibrarius
你确定吗？根据代码判断，你要计算累计delta的MA（几百...几千个单位），并找到与价格的差异（1.41...1.42）。
dAmount+=（dAPric-dMovingAverage）*（dAPric-dMovingAverage）；其中dMovingAverage是累积delta的MA。

价格对结果的影响可以忽略不计。我认为MA累积的delta足够使用。或者只是一个累积的delta。

或者再从累计三角洲本身中减去累计三角洲的MA。
那么偏差将是

