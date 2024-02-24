交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2089 1...208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 19:35 #20881 Renat Akhtyamov: 群众对新闻的解释不同，报价一般对其有利 所有这些都不是本研究的目的。 Renat Akhtyamov 2020.11.05 19:40 #20882 Valeriy Yastremskiy: 所有这些都不是研究的目的。我见过一些关于这个问题的专业研究，我想这是在一个主题中。论坛上的截图是对不起，我不记得什么时候在4-rka或这里 最有可能的是在4包上 Aleksey Nikolayev 2020.11.05 19:49 #20883 Valeriy Yastremskiy: 夫妇，是的，你必须接受两个国家的消息。我不明白行动的选择。强、中、小？如果是这样，也许简化是或不是。那么有四个选择。完全正确--低、中、高影响预期的简称。还有非经济类的N项--假期和时间转换。你可以简化事情，但你可能需要额外的研究--例如，可能会发现以美元计算的 "中 "比以其他货币计算的 "高 "要强。 另一个问题是--有一天可能会有很多关于一个国家的新闻--在时间、力度和方向上都不同。不知何故， 这一切都 必须仔细 "调和"。） Rorschach 2020.11.05 19:59 #20884 mytarmailS: 我将杀死所有关于趋势和大波动的信息。我想知道价格和8个PCA成分是否与价格相同，我想知道系列的傅里叶分解是否与价格有相同的振幅。 价格有这样一个频谱--如果我们从价格中提取傅里叶曲线，最大振幅将总是为缓慢的波动。 增量的频谱是相同的，常数分量和超出窗口的频率会自动删除。 可能是浮动的，那张2D图片来自matlab，我早就把它撕掉了。 Renat Akhtyamov 2020.11.05 20:13 #20885 Rorschach: 价格有这样一个频谱，如果你采取价格的傅里叶，最大的振幅将总是在缓慢的震荡中。增量有这样的频谱，常数分量和窗口外的频率会被自动删除。可能是浮动的，那张2D图片来自matlab，我很久以前就把它撕掉了。 准则 如何使用光谱？ Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 20:21 #20886 Aleksey Nikolayev: 完全正确--低、中、高影响预期的简称。还有非经济类的N项--假期和时间转换。简化可能是可能的，但需要更多的研究--例如，可能会发现，美元的 "中 "比另一种货币的 "高 "更强。 另一个问题是--有一天，一个国家可能有很多新闻--在时间、力度和方向上都不一样。不知何故，这一切都必须 被整齐地 "归结为一个共同点") 当然，不可能一下子做完所有事情。此外，选择一个适当的TF比例也是一个问题。在小时上看到的东西，在分钟上很难看到，反之亦然。我们需要一连串的简单研究的逻辑。这项任务不能被称为简单。 Rorschach 2020.11.05 20:25 #20887 Renat Akhtyamov: 准则如何使用增量光谱？ 冥想)) 通过眼睛还不清楚该怎么做，也许MO会发现 Alexander_K 2020.11.05 20:35 #20888 Rorschach: 价格有这样一个频谱，如果你采取价格的傅里叶，最大的振幅将总是在缓慢的震荡中。增量有这个频谱，常数分量和在窗口之外的频率被自动删除。 有点像价格增量一直是闪烁的噪音（粉红噪音）。 很明显，你抛弃了价格中最必要的东西--它的内存。嘿嘿... MO能否通过价格增量来兑现？是和不是。任何样本的恒定期望偏差都会妨碍到它。 Rorschach 2020.11.05 21:31 #20889 Alexander_K: 有点像价格增量一直是闪烁的噪音（粉红噪音）。很明显，你抛弃了价格中最必要的东西--它的内存。嘿嘿...MO能否通过价格增量来兑现？是和不是。任何样本的恒定期望偏差都会妨碍到它。 没有注意到增量光谱上有1/f衰减。 我只丢弃了常数部分和趋势。 在这种情况下，只需要增量来定义截止频率。 我忘了--你也可以从梯度中减去平均值。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.05 23:50 #20890 如果有人做了一个有新闻的样本--我准备用不同的参数在CatBoost 中运行它--这个话题对我来说很有趣。 我试着根据预期的消息改变拖网类型--效果很好，但不知何故，样本采集没有自动化。 是的，根据我的研究，等待消息比离开消息效果更好--那样更顺利...... 1...208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
群众对新闻的解释不同，报价一般对其有利
所有这些都不是本研究的目的。
我见过一些关于这个问题的专业研究，我想这是在一个主题中。
夫妇，是的，你必须接受两个国家的消息。我不明白行动的选择。强、中、小？如果是这样，也许简化是或不是。那么有四个选择。
完全正确--低、中、高影响预期的简称。还有非经济类的N项--假期和时间转换。
你可以简化事情，但你可能需要额外的研究--例如，可能会发现以美元计算的 "中 "比以其他货币计算的 "高 "要强。另一个问题是--有一天可能会有很多关于一个国家的新闻--在时间、力度和方向上都不同。不知何故， 这一切都 必须仔细 "调和"。）
我将杀死所有关于趋势和大波动的信息。
我想知道价格和8个PCA成分是否与价格相同，我想知道系列的傅里叶分解是否与价格有相同的振幅。
价格有这样一个频谱--如果我们从价格中提取傅里叶曲线，最大振幅将总是为缓慢的波动。
增量的频谱是相同的，常数分量和超出窗口的频率会自动删除。
可能是浮动的，那张2D图片来自matlab，我早就把它撕掉了。
如何使用光谱？
当然，不可能一下子做完所有事情。此外，选择一个适当的TF比例也是一个问题。在小时上看到的东西，在分钟上很难看到，反之亦然。我们需要一连串的简单研究的逻辑。这项任务不能被称为简单。
如何使用增量光谱？
冥想))
通过眼睛还不清楚该怎么做，也许MO会发现
有点像价格增量一直是闪烁的噪音（粉红噪音）。
很明显，你抛弃了价格中最必要的东西--它的内存。嘿嘿...
MO能否通过价格增量来兑现？是和不是。任何样本的恒定期望偏差都会妨碍到它。
没有注意到增量光谱上有1/f衰减。
我只丢弃了常数部分和趋势。
在这种情况下，只需要增量来定义截止频率。
我忘了--你也可以从梯度中减去平均值。
如果有人做了一个有新闻的样本--我准备用不同的参数在CatBoost 中运行它--这个话题对我来说很有趣。
我试着根据预期的消息改变拖网类型--效果很好，但不知何故，样本采集没有自动化。
是的，根据我的研究，等待消息比离开消息效果更好--那样更顺利......