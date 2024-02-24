交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 712

新评论
[删除]  
弗拉基米尔-格里巴乔夫

总之，这里是底线，我想顶线就可以了。


我不明白......为什么他们在这里把我们当做白痴？）

 

你取笑我了吗？

节日快乐！！！"。

))))
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我不明白......他们在这里把我们当做白痴吗 :)

在Photoshop中叠加 - 1合1。

他可能认为自己是个白痴，但他已经为自己赢得了（适当的）声誉。

 
埃利布留斯

在Photoshop中叠加 - 1合1。

可能对白痴来说是成立的--但它已经为自己赢得了声誉（合适）。

通常的火鸡!!!!

这里有一个外部意见。

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

交易中的机器学习：理论与实践》（《交易和超越》）。

Maxim Dmitrievsky, 2018.02.22 21:31

我在信封上有一个错误，比方说......但总的来说是一样的。

从边界上看，你走得很好，我同意这一点。


[删除]  
elibrarius

我已经把它照进去了--它是1:1。

他可能认为自己是个白痴--但他为自己赢得了一个（适当的）声誉。

是的，你可以用眼睛看到它 :)

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

通常的火鸡!!!!

这里有一个外部意见。


好了，这个笑话够了。在这个问题上，没有人对普通火鸡感兴趣。只引起了几页的骚动（（）。
 
elibrarius
好了，这个玩笑开够了。在这个问题上，没有人对普通火鸡感兴趣。只造成了几页的flub((

但那里有信封，这里是CMA...

而现在是神经网络。

你如何比较？

普通的CMA做了所有人！！！。
[删除]  
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

通常的火鸡!!!!

这里有一个外部意见。


不要在这里引用我的外部意见来支持它，你是一个骗子和洪水猛兽，正如我几周前在另一个主题中已经写过的那样

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

不要引用我的外部意见来支持它，你是一个骗子和水军

马克西姆，我们说这不是CMA，而是另一个指标...

但这是一个简单的MA...

智力的悖论

祝大家好运!

 

诶，我昨天醉眼朦胧的时候没弄清楚......。我想，我怎么会呢？因为我有圣杯

我建议版主清理一下这个主题。

是的！人们的渴求是无法满足的，无论他们多么聪明。我们昨天都看到了这一点。

1...705706707708709710711712713714715716717718719...3399
新评论