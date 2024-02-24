交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 710

Vizard_

在相同的比例尺上显示价格图的右侧，缩进...

这是最有趣的部分，对DT来说也是如此--预测。

不能

elibrarius:
信封是什么？

信封

在标准趋势指标中

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

那里最有趣的事情，包括对特区来说--预测。

不能

所以我可以，但你不可以？特别？）给我看看...


 
Vizard_

所以我可以，但你不可以？特别？）给我看看...

你搞错了，信号已经不存在了。

在一个无利可图的地方有一个买入的信号，反之亦然

不能

好了，今天不会再发圣杯 了，该睡觉了。
 
已经 笑累了，谢谢你。

你没有那种感觉，信号已经不存在了。

有一个信号，在一个不利的地方买入，反之亦然。

我不能

我他妈的受够了笑声))))谢谢））））。

 
Vizard_

我他妈的受够了笑声))))谢谢你））））。

不客气

预测

好运
 
马克西姆-德米特里夫斯基
好了，今天的圣杯不会再发了，该睡觉了。

圣杯 不在这里，他正坐在我旁边，目不转睛地看着这个通信。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

不客气

预测

睁开你的眼睛）））

 
蜴_

睁开你的眼睛）））

open))))
