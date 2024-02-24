交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 711

亚历山大_K2

圣杯不在这里，他就坐在我旁边--他正目不转睛地看着这个通信。

我也在逐渐接触各种概率密度 之类的东西，但是从另一个方面，从牟取暴利:)我快到了，唯一剩下的就是或多或少地理解冷却的不同形式。

这里也使用了熵，可以为代理人设置不同的分布。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我也在逐渐接近各种概率密度 之类的东西，但有点在另一边，与moushinlerning:)我快到了，剩下的就是或多或少理解coolerning的各种表现了

这就对了。

只要处理好进项--它们不应该是随机的，而是严格基于交易强度。对于时间来说，从长远来看。

如果财政困难，只是为了生活--给我一票，我就在概率上放弃圣杯，以使我的力量继续史诗。

表演必须继续下去!

 
Vizard_

睁开你的眼睛))))

open))))

好运!

)))

亚历山大_K2

这就对了。

只要处理好入口--它们不应该只是随机的，而是与行业的强度严格挂钩。对于时间来说，从长远来看。

如果财政困难，只是为了生活，那么不要担心，为了可能性，我将抛出圣杯，以便有力量继续史诗的创作。

表演必须继续下去!

主要的东西会很有趣:)仍然有有趣的未开发的东西可以探究。

我认为有监督和无监督的转折没有意义，仅仅是近似和搜索狭隘的静止问题的特征

 
从1小时04分开始。

我也很支持提升，但我有点不同意他对过度装备的斗争。

对他来说，战胜过拟合=特定的树的划分标准+最小的树的数量。

对我来说：gbm + k-fold。我现在已经确定了gbm，但也尝试了R中的其他包--xgboost、catboost--它们在那里有内置的过拟合保护，但没有得到像gbm那样的快乐。

 

是吗？


 

总之，这里是底线，我想每个人都能搞清楚的顶线


 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

与神经网络不同，我一直显示出较高的 收益率，这里从晚上到现在（当然，是真实的）。


曲线当然是有趣的，不能忽视，但收益率太低了。IMHO

 
弗拉基米尔-格里巴乔夫

是吗？

是的。1 в 1.

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

这里最有趣的事情，包括对DC来说，是预后的问题。

不能

老师，你又一次被正常人揭穿了））））。


