如果我们说到分钟，市场在统计学上是同质的，也就是说，统计数据在每周和每月之间变化很小（稳定）。我不知道，我没有研究过更长的时间范围内的问题。在我的印象中，你的工作是1分钟。
15分钟是基本的时间框架，或1分钟的OHLC，但它仍然是15分钟。我想使用ticks，但它的优化速度很慢，测试器正在用C++编写，可能会更快完成。
原则上说，如果你经常在小时间段过度优化，你可以在分钟上进行优化。当然，不是圣杯，但你可以赚到一些东西。
按照承诺，我在我的博客上发表了关于识别MA交叉的任务的简短报告NS -NEUROSETS和移动平均数
在新闻、文章等中，他们谈到了神经网络的成就，例如，他们可以区分小猫和小狗，等等。但它们显然是非常昂贵的商业或实验性网络，普通商人负担不起，也无法开发。
我们可用的NS（例如来自R或ALGLIB）能否将三角形、正方形和圆形等原始事物区分开来？ 就像从2-3岁儿童的学习游戏中一样。在我看来，关于这个主题的材料可以安排在一个新的分支https://www.mql5.com/ru/forum/192779，以便（如果有一个结果和一个重复实验的机会）人们可以找到它并重复它，而在这里的350页已经很难找到东西......
那么，绝对困难的变体--体积数字...
我不知道Alglib的情况，但你可以在R中做，你需要一个大约16x16的输入矩阵。即每个输入有256个神经元）。好吧，也许有点少。你可以在网上找到类似问题的现成实现。
你也可以用旋转来做，但NS会更深入、更复杂。就我个人而言，我还是算了吧））。
虽然，对于TC建设，我没有看到你的特定任务在这种形式下的应用。
我只是想在将其应用于更复杂的交易任务之前，确保我们可用的网络能够处理简单的任务。
正方形和 圆形可以用经典的MLP 轻松识别，没有任何问题，如果再深入一点，就会遇到经典的手写数字识别任务MNIST，在那里，普通的MLP 是轻而易举地达到97%，然后随着嘎吱嘎吱又是半个百分点，然后就开始用手鼓跳舞。事实上，这样的情况模式在ML 的许多任务中都得到了认可，通常战斗不是为了足够的结果，而是为了括号里的3-5位小数。
经过对MA的实验，在这个阶段，我看到在TC中使用NS的主要问题是为NS输入的数据做准备。原始数据对大多数NS来说可能是无法食用的。
本支部的成立主要是为了解决这个问题。但是，从你自己的经验中确定这个问题的重要性，要有用得多。你正处于一个困难但有趣的旅程的开始。
PS。在R，以及通过它的Python，目前已知的所有最复杂的神经网络都可以使用。你只需要学习如何使用它们。
愚蠢地采取最简单的东西，即随机森林。通常情况下，我们得到的课程是培训的结果。在现实中，该算法给出了该类的概率，我们从中得到了该类。通常情况下，我们把两个班的概率分成两半。
分成几个等级怎么样：0 - 0.1是一个等级，0.9 - 1.0是另一个等级？而0.1-0.9之间的差距是市场上的？
这就是我在文章中看到的情况。
这在calibrate::CORELearn/ 中得到了更正确和优雅的解决。
现在已经有相当一段时间了。
