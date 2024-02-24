交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2059 1...205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066...3399 新评论 [删除] 2020.10.30 13:14 #20581 Rorschach: 它的纯粹形式几乎没有什么意思。 好吧，我已经看了这些。要么就是交易量少，要么就是像你这样的情况。尝试增加条件--然后进行过度训练 Igor Makanu 2020.10.30 13:22 #20582 Rorschach: 我们在一周的 某一天 和某一小时买入不同的SL和TP。在10年中，有一些系统在盈利，其中利润是最大缩减量的几倍。同一系统一直在按年和按月运行。我们可以看到，一些参数的组合比其他参数出现得更频繁。向专家顾问提问：亲爱的专家顾问，我想 "科学地 "证明这个结果的意义。为此，我使用了大数法则和4*sko。能否用于SL和TP不相等的TS，需要多少次交易？ 这取决于你的目标 - 如果你想向论坛证明你的价值，我想每年有100多个交易+测试过？3-5-10年？ - 如果从纯科学的角度来看，那么....你了解你所研究的过程吗？ ZS: ...在你的手指上，你做了统计，例如，你研究了在过去的10年里，化油器汽车的数量在减少，喷油器汽车的数量在增加，得到了增长和下降的比例，对未来10年进行了预测.....，在这里，Ilon Musk带着他的Teslas，把你的统计数据搞得一团糟。 Rorschach 2020.10.30 13:35 #20583 Igor Makanu: 要看目标是什么- 如果向论坛证明自己是正确的，我想一年有100多个交易+测试，嗯...。3-5-10年？- 如果从纯科学的角度来看，那么....你了解你所研究的过程吗？ ZS: ...在你的手指上，你做了统计，例如，你研究了在过去的10年里，化油器汽车的数量在减少，喷油器汽车的数量在增加，得到了增长和下降的比例，对未来10年进行了预测.....，在这里，Ilon Musk带着他的Teslas，把你的统计数据搞得一团糟。你可以先做一个随机性测试 我不喜欢各种各样的利器。 Rorschach 2020.10.30 13:44 #20584 Maxim Dmitrievsky: 嗯，我一直在看这些。要么就是交易量少，要么就是像你这样的情况。试着增加条件--然后重新训练 我对这些照片爱不释手。 每周在某个时间段内登录两次。这些账户不是便士股票。 Rorschach 2020.10.30 14:57 #20585 Rorschach: 我们可以从随机性测试开始 不会的，增量之间显然会有关联性。 [删除] 2020.10.30 16:23 #20586 Rorschach: 你可以先进行随机性测试 我不喜欢各种各样的利器。 https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests 在这种情况下，"参加随机性测试"，请原谅，完全是一派胡言，一派胡言。 Тесты на случайность - Randomness tests - qaz.wiki ru.qaz.wiki Тестирование псевдослучайных последовательностей (или тесты на случайность ), в оценке данных, которые используются для анализа распределения набора данных , чтобы увидеть , если она может быть описана как случайная (patternless). В стохастическом моделировании , как и в некоторых компьютерных моделированиях , ожидаемая случайность... Andrey Khatimlianskii 2020.10.30 16:33 #20587 Rorschach: 我对这些照片爱不释手每周两次在一定的时间内进场。这些账户不是便士股票。 如果出了问题，从挂着的鼻涕来看，平均有10个批次？ Aleksey Nikolayev 2020.10.30 17:30 #20588 Rorschach: 我们在一周的 某一天 和某一小时买入不同的SL和TP。在10年中，有一些系统在盈利，其中利润是最大缩减量的几倍。同一系统一直在按年和按月运行。我们可以看到，一些参数的组合比其他参数出现得更频繁。向专家顾问提问：亲爱的专家顾问，我想 "科学地 "证明这个结果的意义。为此，我使用了大数法则和4*sko。能否用于SL和TP不相等的TS，需要多少次交易？ 这里有一个隐含的估计重要性的问题--有偏见的抽样估计。原因是在所有可能的选项中选择最好的。这里有一个简单的模型例子。 让每笔交易的收益具有标准正态分布（零均值和单位方差）。不同系列的交易数量为120=24小时*5个工作日。每个系列有150次交易--大约三年。R中的代码。 nw <- 150 nts <- 120 bst <- rep(0, nw) for (i in 1:nts) { tst <- rnorm(nw) if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst } mean(bst) plot(cumsum(bst), type = 'l') 结果。 最佳通道平均=0.3418549 最好的通行证的股权。 自然，这并不保证在实际价格下没有可能的利润) Evgeny Dyuka 2020.10.30 17:45 #20589 这条线的所有图表都从左下角 开始，在右上角结束 )) 我希望我住在... Rorschach 2020.10.30 18:32 #20590 Andrey Khatimlianskii: 如果出了问题，从挂着的鼻涕来看，平均有10个批次？ 关于这一点。有很多东西可以挑剔，作者、经纪人的声明、测试员的报告。 1...205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
它的纯粹形式几乎没有什么意思。
好吧，我已经看了这些。要么就是交易量少，要么就是像你这样的情况。尝试增加条件--然后进行过度训练
我们在一周的 某一天 和某一小时买入不同的SL和TP。在10年中，有一些系统在盈利，其中利润是最大缩减量的几倍。
同一系统一直在按年和按月运行。我们可以看到，一些参数的组合比其他参数出现得更频繁。
向专家顾问提问：亲爱的专家顾问，我想 "科学地 "证明这个结果的意义。为此，我使用了大数法则和4*sko。能否用于SL和TP不相等的TS，需要多少次交易？
这取决于你的目标
- 如果你想向论坛证明你的价值，我想每年有100多个交易+测试过？3-5-10年？
- 如果从纯科学的角度来看，那么....你了解你所研究的过程吗？
ZS: ...在你的手指上，你做了统计，例如，你研究了在过去的10年里，化油器汽车的数量在减少，喷油器汽车的数量在增加，得到了增长和下降的比例，对未来10年进行了预测.....，在这里，Ilon Musk带着他的Teslas，把你的统计数据搞得一团糟。
你可以先做一个随机性测试我不喜欢各种各样的利器。
嗯，我一直在看这些。要么就是交易量少，要么就是像你这样的情况。试着增加条件--然后重新训练
不会的，增量之间显然会有关联性。
https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests
在这种情况下，"参加随机性测试"，请原谅，完全是一派胡言，一派胡言。
如果出了问题，从挂着的鼻涕来看，平均有10个批次？
这里有一个隐含的估计重要性的问题--有偏见的抽样估计。原因是在所有可能的选项中选择最好的。这里有一个简单的模型例子。
让每笔交易的收益具有标准正态分布（零均值和单位方差）。不同系列的交易数量为120=24小时*5个工作日。每个系列有150次交易--大约三年。R中的代码。
结果。
最佳通道平均=0.3418549
最好的通行证的股权。
自然，这并不保证在实际价格下没有可能的利润)
关于这一点。有很多东西可以挑剔，作者、经纪人的声明、测试员的报告。