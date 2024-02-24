交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 707 1...700701702703704705706707708709710711712713714...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2018.02.22 21:01 #7061 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你有任何TF的最新欧元报价的截图吗？ 上面的屏幕截图 [删除] 2018.02.22 21:02 #7062 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 上面的屏幕截图这不是截图，是一个树桩。 [删除] 2018.02.22 21:04 #7063 简而言之，拿着一个有这样设置的信封，就不用担心了。 Vizard_ 2018.02.22 21:04 #7064 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。巫师，我不是来吹牛的。 我只展示了它应该是怎样的，作为一种变体。所以你没有成功？你希望是这样吗？ Renat Akhtyamov 2018.02.22 21:05 #7065 蜥蜴_。所以它没有为你工作？而你希望它有吗？是的。 只是，问题和答案是一样的...... Renat Akhtyamov 2018.02.22 21:07 #7066 马克西姆-德米特里耶夫斯基。简而言之，拿着一个有关于这些设置的信封，不要担心。 好吧，尝试交易这种信号图像 Vizard_ 2018.02.22 21:08 #7067 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。是的。 只要提出这样的问题，并给出同样的答案...好吧，把火鸡放出来几分钟，你为什么不把猫放出来呢？对男孩的尊重是很有价值的。你总是把物品编号等放出来......。 [删除] 2018.02.22 21:09 #7068 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 好吧，试着去交易吧好吧，每个人都在平淡中安全地交易，他们也在趋势中成功地失去了。 Alexander_K2 2018.02.22 21:09 #7069 马克西姆-德米特里耶夫斯基。简而言之，在大约这些设置下采取信封，不要担心。 它在计算中考虑到了强度，包络是无效的。 Renat Akhtyamov 2018.02.22 21:09 #7070 Vizard_。好吧，把火鸡熄灭几分钟，别这么混蛋。孩子们的尊重是很有价值的。你总是这样...不 1...700701702703704705706707708709710711712713714...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
