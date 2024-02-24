交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 707

新评论
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你有任何TF的最新欧元报价的截图吗？

上面的屏幕截图
[删除]  
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
上面的屏幕截图

这不是截图，是一个树桩。

[删除]  

简而言之，拿着一个有这样设置的信封，就不用担心了。


 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

巫师，我不是来吹牛的。

我只展示了它应该是怎样的，作为一种变体。

所以你没有成功？你希望是这样吗？

 
蜴_

所以它没有为你工作？而你希望它有吗？

是的。

只是，问题和答案是一样的......

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

简而言之，拿着一个有关于这些设置的信封，不要担心。

好吧，尝试交易这种信号图像
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

是的。

只要提出这样的问题，并给出同样的答案...

好吧，把火鸡放出来几分钟，你为什么不把猫放出来呢？对男孩的尊重是很有价值的。你总是把物品编号等放出来......。

[删除]  
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
好吧，试着去交易吧

好吧，每个人都在平淡中安全地交易，他们也在趋势中成功地失去了。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

简而言之，在大约这些设置下采取信封，不要担心。


它在计算中考虑到了强度，包络是无效的。

 
Vizard_

好吧，把火鸡熄灭几分钟，别这么混蛋。孩子们的尊重是很有价值的。你总是这样...

1...700701702703704705706707708709710711712713714...3399
新评论