交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 705

新评论
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
你有预言，为什么不呢？

我想看看你的是什么样子的。给我看看...

[删除]  
Vizard_

我想看看你的是什么样子的。给我看看...

趋势 ANGLE MT5

 
Vizard_

我想看看你的是什么样子的。给我看看...

像这样的东西，也是如此。


 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

像这样，等等。


我不想要这种类型。我希望它像你的一样。最好的版本!最后一个!给我看看...

 
Vizard_

我不想要这种类型。我希望它像你的一样。最好的版本!最后一个!给我看看...

目前是最新的。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
目前的最新情况

谢谢你。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

目前是最新的。

把订单放在你脑海中的指标上，它就会处于有利的一面。

我认为这是在透支...

 
Vizard_

我认为他在透支...

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

好吧，公布指标，马克西姆会检查的。我手头没带马特...

 
Vizard_

好吧，公布指标，马克西姆会检查的。我手头没有我的mt...

巫师，这是一个拐点。

两级显示，没有交叉。

就这样做吧。

1...698699700701702703704705706707708709710711712...3399
新评论