交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 704

新评论
 
 
Vizard_

越过界限...

这很麻烦，不是吗？

前面就可以了。
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

越过界限...

这是个很麻烦的事情。

铅是好的。

停顿了一下，产生了好奇心。我们对此表示感谢!让我们来看看...

 
Vizard_

他保持着停顿，制造着阴谋。我们对此表示感谢!让我们来看看...

巫师，你所要做的就是低买高卖。

有什么可说的？

五分钟，最多...

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

有什么可说的？

酒吧和一条线，一个!

 
Vizard_

棒子和线，一个!

超过一条线的价格仍然会给你带来价差

两条线，两个层次

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

跨越一条线的价格仍然会给你一个价差

两条线，两个层次

变成两个。这是最好的选择。我的灵魂在寻求谜题...

 
Vizard_

来吧，两个。那是最好的一个。灵魂要求拼图...

太晚了，我已经在前一篇写了。

动手吧，解开谜题

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

太晚了，我已经在前一篇写了

动手吧，解开谜题

我希望它像你的一样。给我看看...

 
Vizard_

我希望它像你的一样。给我看看...

你是一个有预言的人，你为什么不喜欢它？
1...697698699700701702703704705706707708709710711...3399
新评论