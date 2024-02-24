交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3202

使用简单模型预测汇率的奇特实例

Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
СанСаныч Фоменко #:

使用简单模型预测汇率的奇特实例

关于持续下跌的里拉....是的 - 您可以举出成功的 MO 例子。如果我们早知道有这样一个超级趋势，它将在 2020 年出现--而不需要 MO x3 就可以完成。



СанСаныч Фоменко #:

我不需要我需要的是一个质疑你每一个 想法的商标管理员

好吧，你根本就没有任何想法 所以只能二选一了
Forester #:
关于持续下跌的里拉....是的 - 您可以举出成功的 MO 例子。要知道，这样的超级趋势将持续到 2020 年--如果没有 MO x3，早就完成了。
测试您的操作方法的好方法
 
mytarmailS #:
这幅图是市场中积累/分配的绝佳范例......

看成交量

全体土耳其人囤积里拉，然后由其他人进行分配。就像我们在 90 年代抢劫整个国家一样。

交易量是指 tick 交易量，即一个经纪中心内的交易量。图表来自 Metaquot 演示版。2020 年交易量的急剧下降可能表明，2020 年之前的数据来自一个来源，2020 年之后的数据来自另一个来源。


你可以打开一个频道就走


 
Forester #:

全体土耳其人囤积里拉，然后由别人来分配。就像我们在上世纪 90 年代所做的那样，抢劫整个国家。

交易量为点数交易量，即一个经纪中心内的交易量。图表来自 Metaquot 演示版。2020 年交易量的急剧下降可能说明，2020 年之前的数据来自一个来源，2020 年之后的数据来自另一个来源。


啊，好吧，如果是以 tick 为基础，那我的帖子就不对了
Moshka 的表现优于 "买入并持有 "策略

在终端，情况就没那么好了，显然差价经常会咬人。DCs 的流动性也可能存在问题。


 
Maxim Dmitrievsky #:

莫什卡超越了

让我们发出信号吧

mytarmailS #:

快开始发信号吧

我不需要你的信号
