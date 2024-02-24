交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3199

Aleksey Vyazmikin #:

我哪里说错了？

就在不久前，你还在寻找一些事件
现在是量子斜线。
 
Maxim Dmitrievsky #:
前不久，我还在寻找一些活动
现在是量子切割

我不觉得这有什么矛盾。

这里的时间序列是描述价格动态变化的一种方式，而事件则是影响价格变化的一个因素。

在我的理解中，市场以 SB 的形式从一个事件移动到另一个事件，而事件就像对物体施力--它以影响价格的力的形式设定了后续运动的速度和矢量。

量子段描述了事件显现的可能触发点。

Aleksey Vyazmikin #:

看在上帝的份上 )

 
Maxim Dmitrievsky #:

看在上帝的份上）。

是啊，各人有各人的....。

但您是否从趋势成分的角度评估过 SB？例如，您可以计算不同长度趋势的数量，以及趋势在修正后沿当前趋势矢量恢复运动的稳定性。还可以以 100 为窗口，估算平均价格范围内异常值的频率和大小。您还可以查看趋势持续时间，估计季节性....。

Aleksey Vyazmikin #:

我的 NS 在报价中寻找任何类型的重复模式，它们不做其他任何事情。
您可以在一连串毫无意义的话语之后立刻呼气。
 

昨天我决定进行平仓交易，今天我想用昨天的例子来谈谈--水平和事件......。


比方说，我们知道如何识别那些大订单群的 PD/SP 水平。

我是这样看的。


大量强劲的买入头寸阻止了价格的上涨，使其改变了方向......

假设我们知道如何识别这个大玩家及其水平...

情况 1.

价格止损，趋势逆转。

我的操作就是从该价位入场。


情况 2（价格在进入点附近走平）。

大户在不确定的情况下平仓，这种围绕大户仓位的浮动对我来说就是一个信号，或者我只是搞错了水平。

我的行动是止损

我不做说明）

情况 3（价格急剧突破主要参与者的价位）

问题

1 - 大户设法平仓了吗？

答案是否定的，他没有机会平仓，因为价格急剧向下挤压，仓位很大，为什么仓位很大？因为价格提前止跌，形成了一个价位。


2 - 当价格回到他的水平时，大玩家会怎么做？

答案是他会以入市时的价格平仓，价格会因卖单的冲击而下跌。 卖单是因为他要平掉买单。


情景 3+（价格回到买入水平）

我的操作是从大户的买入水平卖出。





===============================================================

我一次性说明了几乎所有情况，只有 2 种 情况除外



1) 情景1 （从买入水平进入）买入

2) 取消并进入情景 3（急剧突破），我止损

3) 情景3+ 收盘时，大户买入， 我卖出

4) 情景1 再次出现，我关闭 卖出 买入。


 
mytarmailS #:

霍格沃茨以外禁止使用魔法。
点对点输入。

 
Maxim Dmitrievsky #:
所以，在 SB 上，这只是一种错觉--模式是随机的，就像量子片段一样......

Aleksey Vyazmikin #:

是的，但事实上你可以找到它们。
如果你给我一个非 SB，我也能在那里找到模式。
 
Maxim Dmitrievsky #:
是的

那还烧什么？

