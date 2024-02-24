交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3205 1...319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212...3399 新评论 [删除] 2023.08.26 15:21 #32041 Valeriy Yastremskiy #:没有人会取消波浪，这一点显而易见。按时间研究交易时段是一项正常工作。 MO 消除了此类问题。我无法想象您如何手动搜索不存在的模式。 这是一个一维案例。如果将其多维化，就可以解释互动中的任何迹象。 在增量中，有这样一些东西，乍一看甚至是有利可图的，但平均而言 过滤 [删除] 2023.08.26 15:54 #32042 我稍后会准备好 ticks 的计算，为了提高速度，我必须使用 Google TPU。 Aleksey Vyazmikin 2023.08.26 16:53 #32043 Maxim Dmitrievsky #:MO 消除了这些问题。我甚至不明白你如何手动搜索不存在的模式这是一个单变量案例。如果把它变成多维的，就可以解释交互中的任何特征。在增量中有这样的东西，乍一看甚至有利可图，平均而言。筛选 我还没有看到你写过关于这些 "模式 "的文章--你之前说过有一种模式。 早些时候，你参与了强化学习，你是在什么时候放弃强化学习的？ 我有一个有趣的想法，你可以想象对环境的影响，而环境不会是平衡的。 Valeriy Yastremskiy 2023.08.26 17:26 #32044 Maxim Dmitrievsky #:MO 消除了这些问题。我甚至不明白你如何手动搜索不存在的模式这是一个单变量案例。如果把它变成多维的，就可以解释交互中的任何特征。在增量中有这样的东西，乍一看甚至有利可图，平均而言。筛选 好吧，我们有一个二维案例，增量和时间）MO 并没有消除问题，只是让你看得更深一些。)))) 多变量，在二维数列中，您当然可以将某个数列的导数引入另一个数列，但这是一回事，是更深入的研究。 从更深入地探索一个函数的意义上来说，仅此而已。 Valeriy Yastremskiy 2023.08.26 17:46 #32045 Maxim Dmitrievsky #: 我稍后会准备蜱虫的计算，我必须使用谷歌 TPU 来计算速度。 对滴答声的计算会很有趣） [删除] 2023.08.26 20:59 #32046 Aleksey Vyazmikin #:我还没看到你写这些 "模式 "的文章--之前你说有一篇。您早些时候参与了强化训练，在哪个阶段放弃了这个方向？我有一个有趣的想法，就是你如何对环境产生影响，而环境不会是一种平衡。 我没说有平衡，也不是我写的。这只是用欧几里得距离找到的模式，精确度任意给定。RL 没有说它在金融市场上不起作用 Ivan Butko 2023.08.26 22:00 #32047 Maxim Dmitrievsky #:RL 止步于它在金融市场不起作用的事实。 是的，它就像圣杯一样有效。拿去用吧。Turnkey https://www.mql5.com/ru/articles/11452 已经是第158篇文章了。 Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic) www.mql5.com В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких случаях, появляется идея совместить оба метода в некий алгоритм, который бы вобрал в себя лучшее из двух. И тем самым компенсировать недостатки каждого из них. О таком методе мы и поговорим в этой статье. Aleksey Vyazmikin 2023.08.26 22:53 #32048 Maxim Dmitrievsky #: 没说有，也没写。它只是用欧几里得距离找到的模式，精确度任意给定。 所以我误解了之前的帖子。 马克西姆-德米特里耶夫斯基#: 在 RL 中，我停在了它在金融市场中不起作用这一事实上 所以，如果你不是正面解决问题，而是更具创造性地解决问题...... 您可以练习平均法，想象趋势是一个怪物，开仓就是向它开枪，用较少的枪数中和（平仓加码）怪物，以获得最大的回报。头寸的交易量可以看作是不断减少的能量电荷，保留的越多越好。趋势是用于训练的独立怪物。 mytarmailS 2023.08.27 14:22 #32049 价位是发生重要事件（突破、反弹等）的价格周围和范围。 重要的不仅是水平线附近发生的重要事件，还有事件本身的模式（不仅是什么突破了水平线，还有它是如何突破......或反弹的）。 描述众多等级中的一个等级的示例。 蓝色圆圈表示触发规则的位置，圆圈后的数据不在算法范围内。 该规则描述的都是同一个层级 "<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1" 是否有机会通过输入最后 5 个蜡烛来描述这个非线性事件???? 是否有机会通过一些指标来比较它们，例如通过欧氏距离 ???? 来找到这样的水平？ 当然没有。 Aleksandr Slavskii 2023.08.27 15:32 #32050 mytarmailS #:有没有可能通过输入最后 5 根蜡烛 ????? 来描述这一非线性事件？当然没有。 告诉我这是 用什么语言 写 的，如果是用人类语言，听起来又是怎样的）。 <OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1| 我根本不是 MO，我只是好奇。所以我有权利问一些愚蠢的问题）。 难道就没有办法减少数据量吗？ 你可以输入 "之 "字形数值，而不是一堆蜡烛图。在我看来，这对您的形态描述不会差到哪里去。 比如，ZZ 杠杆比前一个大/小，等等。 不是吗？ 我意识到整个形态要比屏幕上的这张图宽得多。 我看到的整个形态是这样的 1...319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没有人会取消波浪，这一点显而易见。按时间研究交易时段是一项正常工作。
MO 消除了此类问题。我无法想象您如何手动搜索不存在的模式。
这是一个一维案例。如果将其多维化，就可以解释互动中的任何迹象。
在增量中，有这样一些东西，乍一看甚至是有利可图的，但平均而言
我还没有看到你写过关于这些 "模式 "的文章--你之前说过有一种模式。
早些时候，你参与了强化学习，你是在什么时候放弃强化学习的？
我有一个有趣的想法，你可以想象对环境的影响，而环境不会是平衡的。
好吧，我们有一个二维案例，增量和时间）MO 并没有消除问题，只是让你看得更深一些。))))
多变量，在二维数列中，您当然可以将某个数列的导数引入另一个数列，但这是一回事，是更深入的研究。
从更深入地探索一个函数的意义上来说，仅此而已。
我稍后会准备蜱虫的计算，我必须使用谷歌 TPU 来计算速度。
对滴答声的计算会很有趣）
是的，它就像圣杯一样有效。拿去用吧。Turnkey
已经是第158篇文章了。
没说有，也没写。它只是用欧几里得距离找到的模式，精确度任意给定。
所以我误解了之前的帖子。
所以，如果你不是正面解决问题，而是更具创造性地解决问题......
您可以练习平均法，想象趋势是一个怪物，开仓就是向它开枪，用较少的枪数中和（平仓加码）怪物，以获得最大的回报。头寸的交易量可以看作是不断减少的能量电荷，保留的越多越好。趋势是用于训练的独立怪物。
价位是发生重要事件（突破、反弹等）的价格周围和范围。
重要的不仅是水平线附近发生的重要事件，还有事件本身的模式（不仅是什么突破了水平线，还有它是如何突破......或反弹的）。
描述众多等级中的一个等级的示例。
蓝色圆圈表示触发规则的位置，圆圈后的数据不在算法范围内。
该规则描述的都是同一个层级
是否有机会通过输入最后 5 个蜡烛来描述这个非线性事件????
是否有机会通过一些指标来比较它们，例如通过欧氏距离 ???? 来找到这样的水平？
当然没有。
告诉我这是 用什么语言 写 的，如果是用人类语言，听起来又是怎样的）。
我根本不是 MO，我只是好奇。所以我有权利问一些愚蠢的问题）。
难道就没有办法减少数据量吗？
你可以输入 "之 "字形数值，而不是一堆蜡烛图。在我看来，这对您的形态描述不会差到哪里去。
比如，ZZ 杠杆比前一个大/小，等等。
不是吗？
我意识到整个形态要比屏幕上的这张图宽得多。
我看到的整个形态是这样的