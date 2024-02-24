交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3205

Valeriy Yastremskiy #:

没有人会取消波浪，这一点显而易见。按时间研究交易时段是一项正常工作。

MO 消除了此类问题。我无法想象您如何手动搜索不存在的模式。

这是一个一维案例。如果将其多维化，就可以解释互动中的任何迹象。

在增量中，有这样一些东西，乍一看甚至是有利可图的，但平均而言

过滤


我稍后会准备好 ticks 的计算，为了提高速度，我必须使用 Google TPU。
 
Maxim Dmitrievsky #:

我还没有看到你写过关于这些 "模式 "的文章--你之前说过有一种模式。

早些时候，你参与了强化学习，你是在什么时候放弃强化学习的？

我有一个有趣的想法，你可以想象对环境的影响，而环境不会是平衡的。

 
Maxim Dmitrievsky #:

好吧，我们有一个二维案例，增量和时间）MO 并没有消除问题，只是让你看得更深一些。))))

多变量，在二维数列中，您当然可以将某个数列的导数引入另一个数列，但这是一回事，是更深入的研究。

从更深入地探索一个函数的意义上来说，仅此而已。

 
Maxim Dmitrievsky #:
我稍后会准备蜱虫的计算，我必须使用谷歌 TPU 来计算速度。

对滴答声的计算会很有趣）

Aleksey Vyazmikin #:

我还没看到你写这些 "模式 "的文章--之前你说有一篇。

您早些时候参与了强化训练，在哪个阶段放弃了这个方向？

我有一个有趣的想法，就是你如何对环境产生影响，而环境不会是一种平衡。

我没说有平衡，也不是我写的。这只是用欧几里得距离找到的模式，精确度任意给定。
RL 没有说它在金融市场上不起作用
 
Maxim Dmitrievsky #:
RL 止步于它在金融市场不起作用的事实。

是的，它就像圣杯一样有效。拿去用吧。Turnkey

训练有素模型的测试时间表

https://www.mql5.com/ru/articles/11452

已经是第158篇文章了。



已经是第158篇文章了。

Maxim Dmitrievsky #:
没说有，也没写。它只是用欧几里得距离找到的模式，精确度任意给定。

所以我误解了之前的帖子。

马克西姆-德米特里耶夫斯基#:
在 RL 中，我停在了它在金融市场中不起作用这一事实上

所以，如果你不是正面解决问题，而是更具创造性地解决问题......

您可以练习平均法，想象趋势是一个怪物，开仓就是向它开枪，用较少的枪数中和（平仓加码）怪物，以获得最大的回报。头寸的交易量可以看作是不断减少的能量电荷，保留的越多越好。趋势是用于训练的独立怪物。

 

价位是发生重要事件（突破、反弹等）的价格周围和范围。

重要的不仅是水平线附近发生的重要事件，还有事件本身的模式（不仅是什么突破了水平线，还有它是如何突破......或反弹的）


描述众多等级中的一个等级的示例。

蓝色圆圈表示触发规则的位置，圆圈后的数据不在算法范围内。

该规则描述的都是同一个层级

"<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1"


是否有机会通过输入最后 5 个蜡烛来描述这个非线性事件????

是否有机会通过一些指标来比较它们，例如通过欧氏距离 ???? 来找到这样的水平？


当然没有。

 
mytarmailS #:

有没有可能通过输入最后 5 根蜡烛 ????? 来描述这一非线性事件？

当然没有。

告诉我这是 用什么语言 的，如果是用人类语言，听起来又是怎样的）。

<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|

我根本不是 MO，我只是好奇。所以我有权利问一些愚蠢的问题）。

难道就没有办法减少数据量吗？

你可以输入 "之 "字形数值，而不是一堆蜡烛图。在我看来，这对您的形态描述不会差到哪里去。


比如，ZZ 杠杆比前一个大/小，等等。

不是吗？


我意识到整个形态要比屏幕上的这张图宽得多。

我看到的整个形态是这样的

1...319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212...3399
