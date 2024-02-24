交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1598

新评论
[删除]  
鲍里斯

沟通是最大的价值!


已经观察到一些货币对已经显示出 "滑动"，即存在一个局部高点，之后平衡曲线开始向下看。

我认为有人已经开始管理这个过程，所有其他的对子迟早会遇到同样的命运。

在这方面，最好是寻找没有 "幻灯片 "的解决方案，但不要将其公之于众。

要么就是把它们聚成模式，看看它们如何在新的数据上切换。例如，将购买的时间改为在某些时间的销售或类似的情况。

通常情况下，模式会持续很长时间，主要是要及时切换。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

要么是这样，要么是在模式上的集群，看他们如何在新的数据上切换。例如，在某些时间段从买入转为卖出或类似的事情。

通常情况下，模式会持续很长时间，主要是要及时切换。

我通常在买入/卖出的变化中测试所有结果

它通常不工作。

我必须看看我是否能将其应用于合成物，然后去那里

也就是说，在这样的图表上没有什么可抓的。


 

不，说真的，只是幸运....我的意思是，所有的MO要么幸运，要么不幸运。只是每个人的距离是不同的。

这场比赛快结束了 :-(

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

要么是这样，要么是在模式上的集群，看他们如何在新的数据上切换。例如，在某些时间段从买入转为卖出或类似的事情。

通常情况下，这些模式会持续很长时间，最主要的是要及时切换。

几个月都不工作。

而在几周内，数据太少，很难知道如何把它们分类。

周没有星期五或星期二))

 

你好！我相信，未来是在神经网络 中。这个账户的一个例子是...

但我对神经网络有另一个想法......。

我们来写一个基于卷积神经网络的EA。

在Python中使用Keras和Tensorflow 2库。

我们上传图表的截图，让网络根据过去的截图来预测价格是上升还是下降 !

不幸的是，我不是一个程序员，我会自己做所有的事情，为了兴趣，我必须尝试......

 
mtyvnel:

你好！我相信，未来在于神经网络。这个账户的一个例子是...

但我对神经网络有另一个想法......。

我们来写一个基于卷积神经网络的EA。

在Python中使用Keras和Tensorflow 2库。

我们上传图表的截图，让网络根据过去的截图来预测价格是上升还是下降 !

不幸的是，我不是一个程序员，我会自己做的，我必须尝试它的乐趣 ...

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320

Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
  • journals.plos.org
Forecasting stock prices plays an important role in setting a trading strategy or determining the appropriate timing for buying or selling a stock. We propose a model, called the feature fusion long short-term memory-convolutional neural network (LSTM-CNN) model, that combines features learned from different representations of the same data...
[删除]  
鲍里斯

这种方法在几个月内是行不通的

而在几周内，数据太少，不清楚如何对它们进行分类

周没有星期五和星期二))

这是可以理解的，如果你想。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

一切都很清楚，所需要的只是一个意愿。

有一些与日期转换相关的细微差别，即在伦敦21-22点，因为在日期转换的时刻，开盘价似乎允许收到一些有趣的东西，但正如我们所知，在那一刻，价差可以被扩大到 "超过极限"，这可能会阻止这种有趣的东西在实践中实现。
 

而且在我看来，这里没有什么可看的

然而，在达到 "架子 "之后，有可能看到过程中存在某种 "静止性"))))

[删除]  
关于特维尔或随机游荡或任何你喜欢的东西。我们把一个不熟悉的算命师，在她面前放上一只眼睛。我们提出一个非常具体的问题，即我们感兴趣的问题--未来会发生什么。这副牌里有140张牌（大约是）。算命先生抽出3张牌，充分描述了当前情况的细节，她对此一无所知，并说了未来会发生什么（这还不能检查）。我们观察了算命先生对其他陌生人的进一步工作，他们也仍然很着迷。一切都是透明的，人们是匿名的，没有人知道任何人的情况，包括算命先生，会议是免费的。经过5-7次观察，我的大脑崩溃了，我离开了。样本是否有足够的代表性？
1...159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605...3399
新评论