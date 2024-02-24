交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1598 1...159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605...3399 新评论 [删除] 2020.01.16 07:59 #15971 鲍里斯。 沟通是最大的价值! 已经观察到一些货币对已经显示出 "滑动"，即存在一个局部高点，之后平衡曲线开始向下看。 我认为有人已经开始管理这个过程，所有其他的对子迟早会遇到同样的命运。 在这方面，最好是寻找没有 "幻灯片 "的解决方案，但不要将其公之于众。 要么就是把它们聚成模式，看看它们如何在新的数据上切换。例如，将购买的时间改为在某些时间的销售或类似的情况。 通常情况下，模式会持续很长时间，主要是要及时切换。 Boris 2020.01.16 08:19 #15972 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 要么是这样，要么是在模式上的集群，看他们如何在新的数据上切换。例如，在某些时间段从买入转为卖出或类似的事情。 通常情况下，模式会持续很长时间，主要是要及时切换。 我通常在买入/卖出的变化中测试所有结果 它通常不工作。 我必须看看我是否能将其应用于合成物，然后去那里 也就是说，在这样的图表上没有什么可抓的。 Mihail Marchukajtes 2020.01.16 15:50 #15973 不，说真的，只是幸运....我的意思是，所有的MO要么幸运，要么不幸运。只是每个人的距离是不同的。 这场比赛快结束了 :-( Boris 2020.01.18 14:10 #15974 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 要么是这样，要么是在模式上的集群，看他们如何在新的数据上切换。例如，在某些时间段从买入转为卖出或类似的事情。 通常情况下，这些模式会持续很长时间，最主要的是要及时切换。 几个月都不工作。 而在几周内，数据太少，很难知道如何把它们分类。 周没有星期五或星期二)) mtyvnel 2020.01.18 14:51 #15975 你好！我相信，未来是在神经网络 中。这个账户的一个例子是... 但我对神经网络有另一个想法......。 我们来写一个基于卷积神经网络的EA。 在Python中使用Keras和Tensorflow 2库。 我们上传图表的截图，让网络根据过去的截图来预测价格是上升还是下降 ! 不幸的是，我不是一个程序员，我会自己做所有的事情，为了兴趣，我必须尝试...... Андрей 2020.01.20 00:18 #15976 mtyvnel: 你好！我相信，未来在于神经网络。这个账户的一个例子是... 但我对神经网络有另一个想法......。 我们来写一个基于卷积神经网络的EA。 在Python中使用Keras和Tensorflow 2库。 我们上传图表的截图，让网络根据过去的截图来预测价格是上升还是下降 ! 不幸的是，我不是一个程序员，我会自己做的，我必须尝试它的乐趣 ... https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320 Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data journals.plos.org Forecasting stock prices plays an important role in setting a trading strategy or determining the appropriate timing for buying or selling a stock. We propose a model, called the feature fusion long short-term memory-convolutional neural network (LSTM-CNN) model, that combines features learned from different representations of the same data... [删除] 2020.01.20 03:42 #15977 鲍里斯。 这种方法在几个月内是行不通的 而在几周内，数据太少，不清楚如何对它们进行分类 周没有星期五和星期二)) 这是可以理解的，如果你想。 Boris 2020.01.20 19:08 #15978 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 一切都很清楚，所需要的只是一个意愿。 有一些与日期转换相关的细微差别，即在伦敦21-22点，因为在日期转换的时刻，开盘价似乎允许收到一些有趣的东西，但正如我们所知，在那一刻，价差可以被扩大到 "超过极限"，这可能会阻止这种有趣的东西在实践中实现。 Boris 2020.01.22 19:17 #15979 而且在我看来，这里没有什么可看的 然而，在达到 "架子 "之后，有可能看到过程中存在某种 "静止性")))) [删除] 2020.01.24 20:22 #15980 关于特维尔或随机游荡或任何你喜欢的东西。我们把一个不熟悉的算命师，在她面前放上一只眼睛。我们提出一个非常具体的问题，即我们感兴趣的问题--未来会发生什么。这副牌里有140张牌（大约是）。算命先生抽出3张牌，充分描述了当前情况的细节，她对此一无所知，并说了未来会发生什么（这还不能检查）。我们观察了算命先生对其他陌生人的进一步工作，他们也仍然很着迷。一切都是透明的，人们是匿名的，没有人知道任何人的情况，包括算命先生，会议是免费的。经过5-7次观察，我的大脑崩溃了，我离开了。样本是否有足够的代表性？ 1...159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
沟通是最大的价值!
已经观察到一些货币对已经显示出 "滑动"，即存在一个局部高点，之后平衡曲线开始向下看。
我认为有人已经开始管理这个过程，所有其他的对子迟早会遇到同样的命运。
在这方面，最好是寻找没有 "幻灯片 "的解决方案，但不要将其公之于众。
要么就是把它们聚成模式，看看它们如何在新的数据上切换。例如，将购买的时间改为在某些时间的销售或类似的情况。
通常情况下，模式会持续很长时间，主要是要及时切换。
要么是这样，要么是在模式上的集群，看他们如何在新的数据上切换。例如，在某些时间段从买入转为卖出或类似的事情。
通常情况下，模式会持续很长时间，主要是要及时切换。
我通常在买入/卖出的变化中测试所有结果
它通常不工作。
我必须看看我是否能将其应用于合成物，然后去那里
也就是说，在这样的图表上没有什么可抓的。
不，说真的，只是幸运....我的意思是，所有的MO要么幸运，要么不幸运。只是每个人的距离是不同的。
这场比赛快结束了 :-(
要么是这样，要么是在模式上的集群，看他们如何在新的数据上切换。例如，在某些时间段从买入转为卖出或类似的事情。
通常情况下，这些模式会持续很长时间，最主要的是要及时切换。
几个月都不工作。
而在几周内，数据太少，很难知道如何把它们分类。
周没有星期五或星期二))
你好！我相信，未来是在神经网络 中。这个账户的一个例子是...
但我对神经网络有另一个想法......。
我们来写一个基于卷积神经网络的EA。
在Python中使用Keras和Tensorflow 2库。
我们上传图表的截图，让网络根据过去的截图来预测价格是上升还是下降 !
不幸的是，我不是一个程序员，我会自己做所有的事情，为了兴趣，我必须尝试......
你好！我相信，未来在于神经网络。这个账户的一个例子是...
但我对神经网络有另一个想法......。
我们来写一个基于卷积神经网络的EA。
在Python中使用Keras和Tensorflow 2库。
我们上传图表的截图，让网络根据过去的截图来预测价格是上升还是下降 !
不幸的是，我不是一个程序员，我会自己做的，我必须尝试它的乐趣 ...
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320
这种方法在几个月内是行不通的
而在几周内，数据太少，不清楚如何对它们进行分类
周没有星期五和星期二))
这是可以理解的，如果你想。
一切都很清楚，所需要的只是一个意愿。
而且在我看来，这里没有什么可看的
然而，在达到 "架子 "之后，有可能看到过程中存在某种 "静止性"))))