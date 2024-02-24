交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3195

新评论
 
mytarmailS #:

我对自己的 "非工作状态"、缺乏动力和无法强迫自己编写代码有了另一种看法......

以下是阿列克谢关于强化学习系列讲座第一讲的一小部分节选

https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG

下面是另一个节选，内容相同。

https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo

 
mytarmailS #:

问题是，当我测试了成百上千个想法时，我总是感到失望（负强化）。

而现在，即使一想到要测试某个想法，甚至在我尝试编写代码时，我内心的适应性批评家都会预测我未来的状态（未来的负强化），并以泄气、疲劳、不情愿、缺乏动力等形式给我一个评价....。

我也是这么想的，只是不知道该如何恭敬地 写下 "你又尿裤子了，又一次完蛋了"。)))

训练是狗屁！！！

我有一套100%有效的算法，几乎适用于生活的所有领域。


一个年轻的轻骑兵问 Rzhevsky 中尉如何在女人身上取得如此成功的。
- 很简单， - 他回答说， - 你需要去找一个女人，然后说：
"夫人，让我给你吹箫吧！"
- 中尉！
- 你可能会被打脸但你也可以得到口交。


如果最后还能 给你吹箫，那就去他的"失望（负强化）"吧）。

附注：这不是开玩笑。这是一个真正有效的算法，这样就不会在下一次失败时放弃。

 
mytarmailS #:

一项实验 证明，一个人无法向自己解释包括市场在内的复杂系统的运行规则。

这意味着，一个成功的交易者连自己都无法解释其 TS 的规则，更不用说向他的学生解释了......（或者说，他认为自己可以，但事实上他不能）。(或者说，他认为他能，但事实上他不能）。

此外，我们还可以接受这样一个事实，即自动创建标识可能比手动创建标识更好（当然，要考虑到应用领域）。

我大约 10 年前看过这个人。他看起来既像是游戏中矮人的配音演员，又像是心理治疗师。

 
Ivan Butko #:

大约 10 年前，我经常看这个人的节目。他看起来就像任何游戏里矮人的配音演员，同时又像个心理医生。

如果一只兔子出现了严重的故障，而阿列克谢在他眼里就像一棵卷心菜，这是否意味着阿列克谢是个坏人？
 
mytarmailS #:
如果兔子变得铁石心肠，而阿列克谢在它眼里就像一棵白菜，这是否说明阿列克谢是个坏人？

我刚才夸了阿列克谢两句。一个是配音演员的声音，一个是值得关注的声音。

你需要从国防部休息一下
 
Aleksey Vyazmikin #:

如果我将实验条件改为以下内容：

1.在原始样本上我们找到量子片段，这些量子片段应该被进一步使用，这样就形成了一个量子表 - 接下来我们只使用它。

2.随机生成一个与原始样本参数相同的目标样本 - 1000 个周期。

3.计算与原始变体相比，有多少量子段被选中。它们可能相同，也可能更少。

4. 通过标准偏差进行估算。如果标准差较小，随机目标就有很大机会进入被选中的量子段。

您怎么看？

我按照描述做了，运行了 10000 个周期。

我得到了这个直方图。

在原始的 3924 个量子带中，在使用随机目标的测试中，相同范围的量子带采样不到 80 个。

根据这两次实验的结果，我们可以得出这样的结论：用默认搜索标准在样本中找到足够数量的量子带是可能的，但如果量子段已经被选中，那么确保其中有足够的随机同类目标群几乎是不可能完成的任务。

如果实验中没有错误，结论也是正确的，那么可以尝试在一半样本中搜索量子片段进行训练，然后在另一半样本中选择结果相似的量子片段。缺点是观察次数会减半，从而降低有效性。

还有其他想法吗？

[删除]  
你是做什么的？你的背景是什么？
 
СанСаныч Фоменко 温度 的随机运动的能量绝对不是随机的。如果它发生了变化，它就会从原来的数值上发生变化。

那么，市场是随机的吗？

在我看来，你的比喻不太准确。或者说，你的解释不太准确。当然，温度计读数是随机运动的分子的总体影响的结果，但价格序列与温度计读数的类比是一个周期较长的移动平均线。

对于交易而言，分子类比就是预测在单位时间内，哪种分子通过分割平面到达右侧或左侧的次数会更多。显然，这是不可能预测的，它是一个随机变量。同样，对于没有漂移的随机漫步，即由对称硬币产生的随机漫步，也不可能预测 n 步之后的累积值会比当前值高还是低。这其实就是交易的意义所在。

 
Maxim Dmitrievsky #:
你是做什么的？什么背景，是什么驱使你这样做的？

每个人都会问这个问题吗？

[删除]  
Aleksey Vyazmikin #:

对每个人来说，这都是一个支持生命的问题吗？

包括 )
1...318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202...3399
新评论