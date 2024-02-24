交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3195 1...318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202...3399 新评论 mytarmailS 2023.08.21 13:55 #31941 mytarmailS #:我对自己的 "非工作状态"、缺乏动力和无法强迫自己编写代码有了另一种看法......以下是阿列克谢关于强化学习系列讲座第一讲的一小部分节选https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG 下面是另一个节选，内容相同。 https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo Aleksandr Slavskii 2023.08.21 15:21 #31942 mytarmailS #:问题是，当我测试了成百上千个想法时，我总是感到失望（负强化）。而现在，即使一想到要测试某个想法，甚至在我尝试编写代码时，我内心的适应性批评家都会预测我未来的状态（未来的负强化），并以泄气、疲劳、不情愿、缺乏动力等形式给我一个评价....。 我也是这么想的，只是不知道该如何恭敬地 写下 "你又尿裤子了，又一次完蛋了"。))) 训练是狗屁！！！ 我有一套100%有效的算法，几乎适用于生活的所有领域。 一个年轻的轻骑兵问 Rzhevsky 中尉，他 是如何在女人身上取得如此成功的。- 很简单， - 他回答说， - 你需要去找一个女人，然后说："夫人，让我给你吹箫吧！" - 中尉！- 你可能会被打脸。但你也可以得到口交。 如果最后还能 给你吹箫，那就去他的"失望（负强化）"吧）。 附注：这不是开玩笑。这是一个真正有效的算法，这样就不会在下一次失败时放弃。 Ivan Butko 2023.08.21 16:53 #31943 mytarmailS #:一项实验 证明，一个人无法向自己解释包括市场在内的复杂系统的运行规则。这意味着，一个成功的交易者连自己都无法解释其 TS 的规则，更不用说向他的学生解释了......（或者说，他认为自己可以，但事实上他不能）。(或者说，他认为他能，但事实上他不能）。此外，我们还可以接受这样一个事实，即自动创建标识可能比手动创建标识更好（当然，要考虑到应用领域）。 我大约 10 年前看过这个人。他看起来既像是游戏中矮人的配音演员，又像是心理治疗师。 mytarmailS 2023.08.21 17:12 #31944 Ivan Butko #:大约 10 年前，我经常看这个人的节目。他看起来就像任何游戏里矮人的配音演员，同时又像个心理医生。 如果一只兔子出现了严重的故障，而阿列克谢在他眼里就像一棵卷心菜，这是否意味着阿列克谢是个坏人？ Ivan Butko 2023.08.21 17:43 #31945 mytarmailS #: 如果兔子变得铁石心肠，而阿列克谢在它眼里就像一棵白菜，这是否说明阿列克谢是个坏人？ 我刚才夸了阿列克谢两句。一个是配音演员的声音，一个是值得关注的声音。 你需要从国防部休息一下 Aleksey Vyazmikin 2023.08.21 18:31 #31946 Aleksey Vyazmikin #:如果我将实验条件改为以下内容：1.在原始样本上我们找到量子片段，这些量子片段应该被进一步使用，这样就形成了一个量子表 - 接下来我们只使用它。2.随机生成一个与原始样本参数相同的目标样本 - 1000 个周期。3.计算与原始变体相比，有多少量子段被选中。它们可能相同，也可能更少。4. 通过标准偏差进行估算。如果标准差较小，随机目标就有很大机会进入被选中的量子段。您怎么看？ 我按照描述做了，运行了 10000 个周期。 我得到了这个直方图。 在原始的 3924 个量子带中，在使用随机目标的测试中，相同范围的量子带采样不到 80 个。 根据这两次实验的结果，我们可以得出这样的结论：用默认搜索标准在样本中找到足够数量的量子带是可能的，但如果量子段已经被选中，那么确保其中有足够的随机同类目标群几乎是不可能完成的任务。 如果实验中没有错误，结论也是正确的，那么可以尝试在一半样本中搜索量子片段进行训练，然后在另一半样本中选择结果相似的量子片段。缺点是观察次数会减半，从而降低有效性。 还有其他想法吗？ [删除] 2023.08.22 09:48 #31947 你是做什么的？你的背景是什么？ sibirqk 2023.08.22 09:53 #31948 СанСаныч Фоменко 温度 的随机运动的能量绝对不是随机的。如果它发生了变化，它就会从原来的数值上发生变化。 那么，市场是随机的吗？ 在我看来，你的比喻不太准确。或者说，你的解释不太准确。当然，温度计读数是随机运动的分子的总体影响的结果，但价格序列与温度计读数的类比是一个周期较长的移动平均线。 对于交易而言，分子类比就是预测在单位时间内，哪种分子通过分割平面到达右侧或左侧的次数会更多。显然，这是不可能预测的，它是一个随机变量。同样，对于没有漂移的随机漫步，即由对称硬币产生的随机漫步，也不可能预测 n 步之后的累积值会比当前值高还是低。这其实就是交易的意义所在。 Aleksey Vyazmikin 2023.08.22 11:36 #31949 Maxim Dmitrievsky #: 你是做什么的？什么背景，是什么驱使你这样做的？ 每个人都会问这个问题吗？ [删除] 2023.08.22 11:49 #31950 Aleksey Vyazmikin #:对每个人来说，这都是一个支持生命的问题吗？ 包括 ) 1...318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我对自己的 "非工作状态"、缺乏动力和无法强迫自己编写代码有了另一种看法......
以下是阿列克谢关于强化学习系列讲座第一讲的一小部分节选
https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG
下面是另一个节选，内容相同。
https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo
问题是，当我测试了成百上千个想法时，我总是感到失望（负强化）。
而现在，即使一想到要测试某个想法，甚至在我尝试编写代码时，我内心的适应性批评家都会预测我未来的状态（未来的负强化），并以泄气、疲劳、不情愿、缺乏动力等形式给我一个评价....。
我也是这么想的，只是不知道该如何恭敬地 写下 "你又尿裤子了，又一次完蛋了"。)))
训练是狗屁！！！
我有一套100%有效的算法，几乎适用于生活的所有领域。
一个年轻的轻骑兵问 Rzhevsky 中尉，他 是如何在女人身上取得如此成功的。
- 很简单， - 他回答说， - 你需要去找一个女人，然后说：
"夫人，让我给你吹箫吧！"
- 中尉！
- 你可能会被打脸。但你也可以得到口交。
如果最后还能 给你吹箫，那就去他的"失望（负强化）"吧）。
附注：这不是开玩笑。这是一个真正有效的算法，这样就不会在下一次失败时放弃。
一项实验 证明，一个人无法向自己解释包括市场在内的复杂系统的运行规则。
这意味着，一个成功的交易者连自己都无法解释其 TS 的规则，更不用说向他的学生解释了......（或者说，他认为自己可以，但事实上他不能）。(或者说，他认为他能，但事实上他不能）。
此外，我们还可以接受这样一个事实，即自动创建标识可能比手动创建标识更好（当然，要考虑到应用领域）。
我大约 10 年前看过这个人。他看起来既像是游戏中矮人的配音演员，又像是心理治疗师。
如果兔子变得铁石心肠，而阿列克谢在它眼里就像一棵白菜，这是否说明阿列克谢是个坏人？
我刚才夸了阿列克谢两句。一个是配音演员的声音，一个是值得关注的声音。你需要从国防部休息一下
如果我将实验条件改为以下内容：
1.在原始样本上我们找到量子片段，这些量子片段应该被进一步使用，这样就形成了一个量子表 - 接下来我们只使用它。
2.随机生成一个与原始样本参数相同的目标样本 - 1000 个周期。
3.计算与原始变体相比，有多少量子段被选中。它们可能相同，也可能更少。
4. 通过标准偏差进行估算。如果标准差较小，随机目标就有很大机会进入被选中的量子段。
您怎么看？
我按照描述做了，运行了 10000 个周期。
我得到了这个直方图。
在原始的 3924 个量子带中，在使用随机目标的测试中，相同范围的量子带采样不到 80 个。
根据这两次实验的结果，我们可以得出这样的结论：用默认搜索标准在样本中找到足够数量的量子带是可能的，但如果量子段已经被选中，那么确保其中有足够的随机同类目标群几乎是不可能完成的任务。
如果实验中没有错误，结论也是正确的，那么可以尝试在一半样本中搜索量子片段进行训练，然后在另一半样本中选择结果相似的量子片段。缺点是观察次数会减半，从而降低有效性。
还有其他想法吗？
那么，市场是随机的吗？
在我看来，你的比喻不太准确。或者说，你的解释不太准确。当然，温度计读数是随机运动的分子的总体影响的结果，但价格序列与温度计读数的类比是一个周期较长的移动平均线。
对于交易而言，分子类比就是预测在单位时间内，哪种分子通过分割平面到达右侧或左侧的次数会更多。显然，这是不可能预测的，它是一个随机变量。同样，对于没有漂移的随机漫步，即由对称硬币产生的随机漫步，也不可能预测 n 步之后的累积值会比当前值高还是低。这其实就是交易的意义所在。
你是做什么的？什么背景，是什么驱使你这样做的？
每个人都会问这个问题吗？
对每个人来说，这都是一个支持生命的问题吗？