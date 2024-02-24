交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3204 1...319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2023.08.24 17:09 #32031 fxsaber #:实际上，里拉多年来一直处于 "OnlyClose "模式。把 MO 应用到邻居的心电图上更有用。ZY 逻辑问题。在某个国家，任何东西都只能用里拉购买。同时，所有东西（甚至工资）都有美元标价，而里拉的美元标价取决于里拉的汇率。而现在，里拉对美元的汇率已经便宜了三倍。从理论上讲，外国人或当地人有可能从中赚钱吗？让我先说一句，我们不是在谈论土耳其，而是在谈论某种理想的模式，这种模式最终应该准确地显示出实时的盈利情况。土耳其包括在内。 不清楚是用里拉还是美元赚钱？每个人都用里拉赚钱，因为每个人都有三倍的钱） 如果可以用里拉贷款，最重要的是可以用里拉还贷，那么就有可能用美元赚钱。事实证明，里拉在这个国家不是货币。 fxsaber 2023.08.24 19:09 #32032 Aleksey Nikolayev #:如果可以用里拉贷款，最重要的是可以用里拉还贷，但根据问题的情况，这很可能是不可能的。事实证明，里拉在这个国家不是货币。 粗略地说，用里拉进行保证金交易是可憎的。 Aleksey Vyazmikin 2023.08.24 19:11 #32033 fxsaber #:粗略地说，里拉保证金交易是可憎的。 他们没有期货或期权吗？ fxsaber 2023.08.24 19:13 #32034 Ivan Butko #:请告诉我，从教育部的角度看，模式化学习与死记硬背有什么不同？ 我是这个主题中少数几个不懂教学法的人之一。这就是为什么我很少阅读或发表文章。 fxsaber 2023.08.24 19:16 #32035 Aleksey Vyazmikin #:他们没有期货或期权吗？ 衍生产品可能存在于几乎所有领域。像保险公司这样的公司并没有太多的经济学原理。 Aleksey Nikolayev 2023.08.24 20:34 #32036 fxsaber #:粗略地说，里拉保证金交易是可憎的。 上帝保佑，保证金交易。问题是，这样一个国家的中央银行如何运作？它也用美元运作吗？它如何发放贷款--用什么货币，从哪里获得利率？ Aleksey Vyazmikin 2023.08.24 20:48 #32037 fxsaber #:衍生产品可能存在于几乎所有领域。就像保险公司一样，它没有什么经济学可言。 我没有具体国家的统计数据。 但是，对于原材料采购来说，这将是降低生产成本的理想工具。 而我更看重的是利用有条件的杠杆作用在变动中赚钱的可能性。 Aleksey Vyazmikin 2023.08.24 20:49 #32038 有趣的可视化 [删除] 2023.08.26 15:12 #32039 如果在任意长度的价格片段中寻找形态，则完全是随机的 如果在波动中，您可以找到琐碎的模式，即在强势爆发后的盘整（线后）。 在这条线之前，这些都是长度为 25 的形态，而在这条线之后，则是它们的延续。即使在波动中，您也可以看到，随着预测期限的延长，形态也会变得琐碎。 Valeriy Yastremskiy 2023.08.26 15:19 #32040 Maxim Dmitrievsky #:如果从价格块的随机长度中寻找规律，就会发现完全是随机的。如果在波动中，您可以找到琐碎的模式，当强势爆发后出现盘整时（线后）在这条线之前，这些都是长度为 25 的模式匹配，在这条线之后--它们的延续。即使是在波动率上，您也可以看到，随着预测期限的延长，形态也会变得模糊不清 没有人取消波浪，所以这是显而易见的。随着时间的推移研究交易时段是一项正常的工作。 1...319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
实际上，里拉多年来一直处于 "OnlyClose "模式。把 MO 应用到邻居的心电图上更有用。
ZY 逻辑问题。
在某个国家，任何东西都只能用里拉购买。同时，所有东西（甚至工资）都有美元标价，而里拉的美元标价取决于里拉的汇率。
而现在，里拉对美元的汇率已经便宜了三倍。从理论上讲，外国人或当地人有可能从中赚钱吗？
让我先说一句，我们不是在谈论土耳其，而是在谈论某种理想的模式，这种模式最终应该准确地显示出实时的盈利情况。土耳其包括在内。
不清楚是用里拉还是美元赚钱？每个人都用里拉赚钱，因为每个人都有三倍的钱）
如果可以用里拉贷款，最重要的是可以用里拉还贷，那么就有可能用美元赚钱。事实证明，里拉在这个国家不是货币。
如果可以用里拉贷款，最重要的是可以用里拉还贷，但根据问题的情况，这很可能是不可能的。事实证明，里拉在这个国家不是货币。
他们没有期货或期权吗？
请告诉我，从教育部的角度看，模式化学习与死记硬背有什么不同？
我是这个主题中少数几个不懂教学法的人之一。这就是为什么我很少阅读或发表文章。
衍生产品可能存在于几乎所有领域。像保险公司这样的公司并没有太多的经济学原理。
上帝保佑，保证金交易。问题是，这样一个国家的中央银行如何运作？它也用美元运作吗？它如何发放贷款--用什么货币，从哪里获得利率？
我没有具体国家的统计数据。
但是，对于原材料采购来说，这将是降低生产成本的理想工具。
而我更看重的是利用有条件的杠杆作用在变动中赚钱的可能性。
有趣的可视化
如果在任意长度的价格片段中寻找形态，则完全是随机的
如果在波动中，您可以找到琐碎的模式，即在强势爆发后的盘整（线后）。
在这条线之前，这些都是长度为 25 的形态，而在这条线之后，则是它们的延续。即使在波动中，您也可以看到，随着预测期限的延长，形态也会变得琐碎。
没有人取消波浪，所以这是显而易见的。随着时间的推移研究交易时段是一项正常的工作。