交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3206 1...319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2023.08.27 17:00 #32051 Aleksandr Slavskii #:提交 "之 "字形数值，而不是一堆蜡烛图。在我看来，这将在水平线上描述您的形态，不会更糟。 与蜡烛图相比，我也更喜欢 "之 "字形，但 "之 "字形有一个含糊不清的问题，因为得出的形态取决于 "之 "字形参数。例如，在第一幅图中，较小的之字形可能会画出两个顶部，而不是一个 #2，因为有两根蜡烛，而蜡烛内部可能有任何东西。 当然，你可以用眼睛清楚地看到，在每种具体的形态实施情况下，应该采取哪一步之字形，但几乎不可能将这种设想以算法的形式正式化。 mytarmailS 2023.08.27 17:05 #32052 Aleksandr Slavskii #:1) 告诉我这是 用什么语言 写 的，如果是人类语言，听起来像什么？）2) 就没有办法减少数据量吗？ 您可以输入 "之 "字形数值，而不是一堆蜡烛图。在我看来，它对您的形态的描述水平不会差。3) 我意识到整个形态要比屏幕上的这张图宽得多。 (1）我自己发明了符号学，它不属于任何语言，只是一个携带信息的字符串。 这是一个非常简单的例子，更像是在说明应该挖掘哪里，以及除了我之外没有人挖掘哪里，可惜....。 1 = 价格高于水平 -1 = 价格低于水平 0 = 价格等于水平 | = 下一个事件 (2) 失去了蜡烛图价格的信息，一切都简化了。 (3) 一切都可以简化，我举了一个简单的例子，你已经举了一个更复杂的例子，单靠一条规则解决不了任何问题。 Aleksandr Slavskii 2023.08.27 17:12 #32053 Aleksey Nikolayev #:与蜡烛图相比，我也更喜欢 "之 "字形，但 "之 "字形有一个模糊的问题，因为所产生的形态取决于 "之 "字形参数。例如，在第一幅图中，较小的之字形可能会画出两个顶部，而不是一个 #2，因为有两根蜡烛，而蜡烛内部可能有任何东西。当然，你可以用眼睛清楚地看到，在每种具体的形态实施情况下，应该采取哪一步之字形，但几乎不可能将这种设想以算法的形式正式化。 是的，"之 "字形存在这样一个问题。 在我做交易时，除了成交量指标，我什么都不用，现在我不得不调整指标，因为我无法在代码中写下 "好吧，看这个！！！"这样的话。 我认为真分形上的 ZZ（如果我没记错名字的话）是最方便的，但 kodobase 中的指标会出错。 我试着自己修复它，几乎成功了，但在超大条形图上，当分形既在上方又在下方时，还是会出现一些错误。 Aleksandr Slavskii 2023.08.27 17:24 #32054 mytarmailS #:(1) 这是我自己想出来的，它不属于任何语言，只是一个携带信息的字符串。(2) 失去了蜡烛价格的信息，一切都简化了。 1.谢谢。 2. 如果一切都简化了，那是件好事。还是我误解了什么？ 我们为什么需要蜡烛图价格信息？ 主要任务是确定在线价格变动的方向。越简单越好。 mytarmailS 2023.08.27 18:27 #32055 Aleksandr Slavskii #:1.谢谢。2. 如果简化了，那就是好事。还是我误解了什么？为什么我们需要蜡烛价格的信息主要任务是确定在线价格变动的方向。越容易做到这一点越好。 2.如果简化是为了去除不必要的信息，那就非常好；如果为了简化而简化，失去了重要的信息，那就不好。 Renat Akhtyamov 2023.08.27 19:05 #32056 mytarmailS #:价位是指发生重要事件（突破、击穿等）的周围和内部价格。重要的不仅是重要事件发生在该价位附近，还有事件本身的模式（即重要的不仅是该价位被突破，还有它是如何被突破......或反弹的）。描述众多级别中的一个级别的示例。蓝色圆圈表示触发规则的位置，圆圈后的数据无法用于算法。 所有这些都是同一层面，由以下规则描述是否有机会通过输入最后 5 个蜡烛来描述这个非线性事件????是否有机会通过一些指标，例如通过欧氏距离????，来比较这些水平？当然没有。 这就是最有可能出现水平的地方。 您的圈子在哪里，很可能是一个测试，即报价者对某些交易者的不良行为进行检查。 fxsaber 2023.08.27 22:16 #32057 Aleksey Nikolayev #:当然，你可以用眼睛清楚地看到，在实现模式的每种特定情况下，应该采取哪种 "之 "字形步骤，但几乎不可能以算法的形式将这种设想正规化。 也许，有 ZZ 的自动调整器。 [删除] 2023.08.27 22:18 #32058 如果有人想在测试仪中进行测试 初始数据： 最近 55 个收盘价的 10 期 MA 减去这些收盘价。在 M15 TF 上。 参考形态： [-0.000538, -0.000137, -0.000404, -0.000396, -0.000544, 0.000102, 0.000556, 0.000215, 0.000247, 0.000163, 0.00025, -0.000006, -0.000045, 0.000322, 0.000375, 0.00008, -0.000269, -0.000095, -0.000509, -0.000458, -0.000412, -0.000472, -0.000532, -0.000608, -0.000323, -0.000575, -0.000459, 0.000302, 0.00008, -0.000118, -0.000195, 0., -0.000833, -0.000845, -0.000353, -0.000455, -0.000855, -0.000683, -0.000607, -0.001006, -0.000945, 0.000019, -0.000518, -0.000373, -0.0004, -0.000336, -0.000442, 0.000183, -0.000087, -0.000167, 0.000019, 0.000727, 0.007636, 0.007539, 0.006659] [删除] 2023.08.27 22:23 #32059 Aleksey Vyazmikin #:所以误解了过去的帖子。所以，如果你不是正面解决问题，而是更具创造性地.....。您可以练习平均法，想象趋势是一只怪兽，开仓就是向它开枪，用较少的子弹来中和（平仓加码）怪兽，以获得最大的回报。头寸的交易量可以看作是不断减少的能量电荷，保留的越多越好。趋势是用于训练的独立怪物。 难道你不想写出《哈利-波特》的新篇章吗？ Aleksey Vyazmikin 2023.08.27 22:24 #32060 Maxim Dmitrievsky #:你为什么不写《哈利-波特》的新篇章呢？ 如果有必要，你也是个粉丝？ 1...319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
提交 "之 "字形数值，而不是一堆蜡烛图。在我看来，这将在水平线上描述您的形态，不会更糟。
与蜡烛图相比，我也更喜欢 "之 "字形，但 "之 "字形有一个含糊不清的问题，因为得出的形态取决于 "之 "字形参数。例如，在第一幅图中，较小的之字形可能会画出两个顶部，而不是一个 #2，因为有两根蜡烛，而蜡烛内部可能有任何东西。
当然，你可以用眼睛清楚地看到，在每种具体的形态实施情况下，应该采取哪一步之字形，但几乎不可能将这种设想以算法的形式正式化。
1) 告诉我这是 用什么语言 写 的，如果是人类语言，听起来像什么？）
2) 就没有办法减少数据量吗？
您可以输入 "之 "字形数值，而不是一堆蜡烛图。在我看来，它对您的形态的描述水平不会差。
3) 我意识到整个形态要比屏幕上的这张图宽得多。
(1）我自己发明了符号学，它不属于任何语言，只是一个携带信息的字符串。
这是一个非常简单的例子，更像是在说明应该挖掘哪里，以及除了我之外没有人挖掘哪里，可惜....。
1 = 价格高于水平
-1 = 价格低于水平
0 = 价格等于水平
| = 下一个事件
(2) 失去了蜡烛图价格的信息，一切都简化了。
(3) 一切都可以简化，我举了一个简单的例子，你已经举了一个更复杂的例子，单靠一条规则解决不了任何问题。
与蜡烛图相比，我也更喜欢 "之 "字形，但 "之 "字形有一个模糊的问题，因为所产生的形态取决于 "之 "字形参数。例如，在第一幅图中，较小的之字形可能会画出两个顶部，而不是一个 #2，因为有两根蜡烛，而蜡烛内部可能有任何东西。
当然，你可以用眼睛清楚地看到，在每种具体的形态实施情况下，应该采取哪一步之字形，但几乎不可能将这种设想以算法的形式正式化。
是的，"之 "字形存在这样一个问题。
在我做交易时，除了成交量指标，我什么都不用，现在我不得不调整指标，因为我无法在代码中写下 "好吧，看这个！！！"这样的话。
我认为真分形上的 ZZ（如果我没记错名字的话）是最方便的，但 kodobase 中的指标会出错。
我试着自己修复它，几乎成功了，但在超大条形图上，当分形既在上方又在下方时，还是会出现一些错误。
(1) 这是我自己想出来的，它不属于任何语言，只是一个携带信息的字符串。
(2) 失去了蜡烛价格的信息，一切都简化了。
1.谢谢。
2. 如果一切都简化了，那是件好事。还是我误解了什么？
我们为什么需要蜡烛图价格信息？
主要任务是确定在线价格变动的方向。越简单越好。
1.谢谢。
2. 如果简化了，那就是好事。还是我误解了什么？
为什么我们需要蜡烛价格的信息
主要任务是确定在线价格变动的方向。越容易做到这一点越好。
价位是指发生重要事件（突破、击穿等）的周围和内部价格。
重要的不仅是重要事件发生在该价位附近，还有事件本身的模式（即重要的不仅是该价位被突破，还有它是如何被突破......或反弹的）。
描述众多级别中的一个级别的示例。
蓝色圆圈表示触发规则的位置，圆圈后的数据无法用于算法。
所有这些都是同一层面，由以下规则描述
是否有机会通过输入最后 5 个蜡烛来描述这个非线性事件????
是否有机会通过一些指标，例如通过欧氏距离????，来比较这些水平？
当然没有。
这就是最有可能出现水平的地方。
您的圈子在哪里，很可能是一个测试，即报价者对某些交易者的不良行为进行检查。
当然，你可以用眼睛清楚地看到，在实现模式的每种特定情况下，应该采取哪种 "之 "字形步骤，但几乎不可能以算法的形式将这种设想正规化。
也许，有 ZZ 的自动调整器。
如果有人想在测试仪中进行测试
初始数据：
最近 55 个收盘价的 10 期 MA 减去这些收盘价。在 M15 TF 上。
参考形态：
所以误解了过去的帖子。
所以，如果你不是正面解决问题，而是更具创造性地.....。
您可以练习平均法，想象趋势是一只怪兽，开仓就是向它开枪，用较少的子弹来中和（平仓加码）怪兽，以获得最大的回报。头寸的交易量可以看作是不断减少的能量电荷，保留的越多越好。趋势是用于训练的独立怪物。
难道你不想写出《哈利-波特》的新篇章吗？
你为什么不写《哈利-波特》的新篇章呢？
如果有必要，你也是个粉丝？