Aleksandr Slavskii #:

提交 "之 "字形数值，而不是一堆蜡烛图。在我看来，这将在水平线上描述您的形态，不会更糟。

与蜡烛图相比，我也更喜欢 "之 "字形，但 "之 "字形有一个含糊不清的问题，因为得出的形态取决于 "之 "字形参数。例如，在第一幅图中，较小的之字形可能会画出两个顶部，而不是一个 #2，因为有两根蜡烛，而蜡烛内部可能有任何东西。

当然，你可以用眼睛清楚地看到，在每种具体的形态实施情况下，应该采取哪一步之字形，但几乎不可能将这种设想以算法的形式正式化。

 
Aleksandr Slavskii #:

1) 告诉我这是 用什么语言 的，如果是人类语言，听起来像什么？）


2) 就没有办法减少数据量吗？

您可以输入 "之 "字形数值，而不是一堆蜡烛图。在我看来，它对您的形态的描述水平不会差。


3) 我意识到整个形态要比屏幕上的这张图宽得多。

(1）我自己发明了符号学，它不属于任何语言，只是一个携带信息的字符串。

这是一个非常简单的例子，更像是在说明应该挖掘哪里，以及除了我之外没有人挖掘哪里，可惜....。


1 = 价格高于水平

-1 = 价格低于水平

0 = 价格等于水平

| = 下一个事件


(2) 失去了蜡烛图价格的信息，一切都简化了。

(3) 一切都可以简化，我举了一个简单的例子，你已经举了一个更复杂的例子，单靠一条规则解决不了任何问题。

 
Aleksey Nikolayev #:

与蜡烛图相比，我也更喜欢 "之 "字形，但 "之 "字形有一个模糊的问题，因为所产生的形态取决于 "之 "字形参数。例如，在第一幅图中，较小的之字形可能会画出两个顶部，而不是一个 #2，因为有两根蜡烛，而蜡烛内部可能有任何东西。

当然，你可以用眼睛清楚地看到，在每种具体的形态实施情况下，应该采取哪一步之字形，但几乎不可能将这种设想以算法的形式正式化。

是的，"之 "字形存在这样一个问题。

在我做交易时，除了成交量指标，我什么都不用，现在我不得不调整指标，因为我无法在代码中写下 "好吧，看这个！！！"这样的话。

我认为真分形上的 ZZ（如果我没记错名字的话）是最方便的，但 kodobase 中的指标会出错。

我试着自己修复它，几乎成功了，但在超大条形图上，当分形既在上方又在下方时，还是会出现一些错误。

 
mytarmailS #:

(1) 这是我自己想出来的，它不属于任何语言，只是一个携带信息的字符串。

(2) 失去了蜡烛价格的信息，一切都简化了。

1.谢谢。

2. 如果一切都简化了，那是件好事。还是我误解了什么？

我们为什么需要蜡烛图价格信息？

主要任务是确定在线价格变动的方向。越简单越好。

 
Aleksandr Slavskii #:

1.谢谢。

2. 如果简化了，那就是好事。还是我误解了什么？

为什么我们需要蜡烛价格的信息

主要任务是确定在线价格变动的方向。越容易做到这一点越好。

2.如果简化是为了去除不必要的信息，那就非常好；如果为了简化而简化，失去了重要的信息，那就不好。
 
mytarmailS #:

价位是指发生重要事件（突破、击穿等）的周围和内部价格。

重要的不仅是重要事件发生在该价位附近，还有事件本身的模式（即重要的不仅是该价位被突破，还有它是如何被突破......或反弹的）


描述众多级别中的一个级别的示例。

蓝色圆圈表示触发规则的位置，圆圈后的数据无法用于算法。

所有这些都是同一层面，由以下规则描述


是否有机会通过输入最后 5 个蜡烛来描述这个非线性事件????

是否有机会通过一些指标，例如通过欧氏距离????，来比较这些水平？


当然没有。

这就是最有可能出现水平的地方。

您的圈子在哪里，很可能是一个测试，即报价者对某些交易者的不良行为进行检查。


 
Aleksey Nikolayev #:

当然，你可以用眼睛清楚地看到，在实现模式的每种特定情况下，应该采取哪种 "之 "字形步骤，但几乎不可能以算法的形式将这种设想正规化。

也许，有 ZZ 的自动调整器。

如果有人想在测试仪中进行测试

初始数据：

最近 55 个收盘价的 10 期 MA 减去这些收盘价。在 M15 TF 上。

参考形态：

[-0.000538, -0.000137, -0.000404, -0.000396, -0.000544,  0.000102,  0.000556, 
  0.000215,  0.000247,  0.000163,  0.00025,  -0.000006, -0.000045,  0.000322, 
  0.000375,  0.00008,  -0.000269, -0.000095, -0.000509, -0.000458, -0.000412, 
 -0.000472, -0.000532, -0.000608, -0.000323, -0.000575, -0.000459,  0.000302, 
  0.00008,  -0.000118, -0.000195,  0.,       -0.000833, -0.000845, -0.000353, 
 -0.000455, -0.000855, -0.000683, -0.000607, -0.001006, -0.000945,  0.000019, 
 -0.000518, -0.000373, -0.0004,   -0.000336, -0.000442,  0.000183, -0.000087, 
 -0.000167,  0.000019,  0.000727,  0.007636,  0.007539,  0.006659]
Aleksey Vyazmikin #:

所以误解了过去的帖子。

所以，如果你不是正面解决问题，而是更具创造性地.....。

您可以练习平均法，想象趋势是一只怪兽，开仓就是向它开枪，用较少的子弹来中和（平仓加码）怪兽，以获得最大的回报。头寸的交易量可以看作是不断减少的能量电荷，保留的越多越好。趋势是用于训练的独立怪物。

难道你不想写出《哈利-波特》的新篇章吗？

 
Maxim Dmitrievsky #:

你为什么不写《哈利-波特》的新篇章呢？

如果有必要，你也是个粉丝？

