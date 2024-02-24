交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2911

Valeriy Yastremskiy #:
阅读文艺复兴和了解市场的西蒙斯。引用

这本书叫什么名字？

 
Aleksey Vyazmikin #:

这本书叫什么名字？

西蒙斯没有透露他的策略，他们到处都写得清清楚楚。

但他告诉了我们一个原则：寻找市场的低效率。

 
Aleksey Vyazmikin #:

这本书叫什么名字？

我亲自寄给你的

 
Renat Akhtyamov #:

啊，我想起来了。

对，我找到了一个

我想网上有英文版，还有外国网站。

你也许应该先下载这本：

华尔街日报》记者和一本关于西蒙斯的书《解决市场问题的人》的作者格雷戈里-祖克曼（Gregory Zuckerman）说，收益率的巨大差距可以用基金策略的差异来解释。


然后找到文章标题并搜索

可以理解，我正在看这本书）。

 
Valeriy Yastremskiy #:

我通过电子邮件把书发给你了

谢谢。

 
mytarmailS #:
谁会与倾斜作斗争，如何在连续大败后相信自己的 TS？

你怎么能这样交易？


我的交易连连亏损，我不知道这是倾斜，还是运气不好，或者我需要改变入市规则....。

 
elibrarius #:

手动交易？

手动交易？

顺便说一句，现在别想卖出欧元，可能会发生爆炸。
 
mytarmailS #:

是啊。

顺便说一句，现在别想着抛售欧元，可能会发生爆炸

why????

例如，我正在抛售

 
mytarmailS #:

我认为您只能在 FA 和新闻上进行手动交易。在 TA 上做头寸甚至连操作方法都做不到。而且手动交易在心理上也会造成压力。
我已经有 5 年没有手动交易了，自动交易测试表明它也不好。这就是为什么我在过去一年里一直在研究 MO....进行研究。
 
Renat Akhtyamov #:

why????

我，出售

我们正处于 MM 买入的水平，而现在 MM 又有了新的买入......

因此，小时/日线有可能大幅上移。

