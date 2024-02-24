交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2911 1...290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.01.27 11:46 #29101 Valeriy Yastremskiy #: 阅读文艺复兴和了解市场的西蒙斯。引用 这本书叫什么名字？ Renat Akhtyamov 2023.01.27 11:49 #29102 Aleksey Vyazmikin #:这本书叫什么名字？ 西蒙斯没有透露他的策略，他们到处都写得清清楚楚。 但他告诉了我们一个原则：寻找市场的低效率。 Valeriy Yastremskiy 2023.01.27 12:45 #29103 Aleksey Vyazmikin #:这本书叫什么名字？ 我亲自寄给你的 Valeriy Yastremskiy 2023.01.27 12:46 #29104 Renat Akhtyamov #:啊，我想起来了。对，我找到了一个我想网上有英文版，还有外国网站。你也许应该先下载这本：华尔街日报》记者和一本关于西蒙斯的书《解决市场问题的人》的作者格雷戈里-祖克曼（Gregory Zuckerman）说，收益率的巨大差距可以用基金策略的差异来解释。然后找到文章标题并搜索 可以理解，我正在看这本书）。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.27 14:10 #29105 Valeriy Yastremskiy #:我通过电子邮件把书发给你了 谢谢。 mytarmailS 2023.01.27 14:46 #29106 mytarmailS #: 谁会与倾斜作斗争，如何在连续大败后相信自己的 TS？ 你怎么能这样交易？ 我的交易连连亏损，我不知道这是倾斜，还是运气不好，或者我需要改变入市规则....。 mytarmailS 2023.01.27 14:53 #29107 elibrarius #:手动交易？手动交易？ 顺便说一句，现在别想卖出欧元，可能会发生爆炸。 Renat Akhtyamov 2023.01.27 14:59 #29108 mytarmailS #:是啊。 顺便说一句，现在别想着抛售欧元，可能会发生爆炸 why???? 例如，我正在抛售 Aleksei Kuznetsov 2023.01.27 15:00 #29109 mytarmailS #:嗯 我认为您只能在 FA 和新闻上进行手动交易。在 TA 上做头寸甚至连操作方法都做不到。而且手动交易在心理上也会造成压力。 我已经有 5 年没有手动交易了，自动交易测试表明它也不好。这就是为什么我在过去一年里一直在研究 MO....进行研究。 mytarmailS 2023.01.27 15:02 #29110 Renat Akhtyamov #:why????我，出售 我们正处于 MM 买入的水平，而现在 MM 又有了新的买入...... 因此，小时/日线有可能大幅上移。 1...290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
阅读文艺复兴和了解市场的西蒙斯。引用
这本书叫什么名字？
西蒙斯没有透露他的策略，他们到处都写得清清楚楚。
但他告诉了我们一个原则：寻找市场的低效率。
我亲自寄给你的
我想网上有英文版，还有外国网站。
你也许应该先下载这本：华尔街日报》记者和一本关于西蒙斯的书《解决市场问题的人》的作者格雷戈里-祖克曼（Gregory Zuckerman）说，收益率的巨大差距可以用基金策略的差异来解释。
我通过电子邮件把书发给你了
谁会与倾斜作斗争，如何在连续大败后相信自己的 TS？
你怎么能这样交易？
我的交易连连亏损，我不知道这是倾斜，还是运气不好，或者我需要改变入市规则....。
手动交易？
手动交易？顺便说一句，现在别想卖出欧元，可能会发生爆炸。
是啊。顺便说一句，现在别想着抛售欧元，可能会发生爆炸
例如，我正在抛售
我已经有 5 年没有手动交易了，自动交易测试表明它也不好。这就是为什么我在过去一年里一直在研究 MO....进行研究。
我们正处于 MM 买入的水平，而现在 MM 又有了新的买入......
因此，小时/日线有可能大幅上移。