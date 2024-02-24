交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2914 1...290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921...3399 新评论 mytarmailS 2023.01.27 19:40 #29131 Roman #: 现在不要让平衡像上次一样被打破。 )) Aleksey Vyazmikin#: 我通常都是这样结束的 - 即使是在演示版上 - 我想要一百万.... 我现在也吓坏了，我没有刻意止损就进场了，所以要么突破要么创出新高））。 PS. 我厌倦了用我的手进行交易....。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.27 19:58 #29132 mytarmailS #:))我现在也吓坏了，我没有刻意止损就进场了，所以不是突破就是创出新高 ))PS. 我厌倦了用我的手交易.... 我需要休息--我不想再回到手动交易了--压力很大，尤其是当你不能赔钱的时候。 mytarmailS 2023.01.27 20:24 #29133 Aleksey Vyazmikin #:我得休息一下 - 我非常不愿意回到手动交易的状态 - 压力非常大，尤其是当你不能赔钱的时候。 如果了解了市场，了解了市场是如何运作的，那么手工交易的风险就会小得多，利润也会比 algo.... 高。 但心理因素会阻碍交易。 Uladzimir Izerski 2023.02.03 17:55 #29134 mytarmailS #:如果理解了市场的存在及其运作方式，那么用手进行交易的风险就会大大降低，利润也会大大提高....。但心理因素会阻碍交易。 这取决于你从哪个角度看问题。 mytarmailS 2023.02.03 18:08 #29135 Uladzimir Izerski #:这要看你怎么看了。 我想是吧从我这边看就是这样。 Uladzimir Izerski 2023.02.03 18:17 #29136 mytarmailS #:我想也是。从我这边看就是这样。 无意冒犯。可能有点开玩笑，但也有一部分是认真的。 如果有 "如果"，再加上 "那"，我想你就可以笑了。 mytarmailS 2023.02.03 18:18 #29137 明天就是我开始交易整整一个月的日子了。 我对低风险交易感到厌倦，很难连续止损 10 次并继续交易，尤其是当你知道会发生什么的时候，但你不得不等待低风险的交易，而它可能不会发生，也可能会被打掉，所以最后风险（止损）增加了。 账户最大缩水率为 27.7%。 本月最终利润 - 177.7%。 不错 期货账户 3 天交易 +15 Roman #:现在不要让余额突破这个水平，就像以前一样。 我没有 ))) Uladzimir Izerski 2023.02.03 18:23 #29138 mytarmailS #:明天就是我开始交易整整一个月的日子了。要连续设置 10 个止损点并继续交易是非常困难的，尤其是当你知道会发生什么的时候，但你不得不等待低风险的交易，而它可能不会出现，也可能会被打掉，所以最后风险（止损点）增加了。账户的最大缩水率为 27.7%。本月总利润 - 177.7相当不错期货账户 3 天交易 +15 如果我不问，我就是个怪人。是有 MO 还是只有调皮的手？ mytarmailS 2023.02.03 18:23 #29139 Uladzimir Izerski #:无意冒犯。也许有点开玩笑，但也有部分是认真的。如果有一个 "如果"，再加上一个 "那"，我想你就可以微笑了。 我什么都不懂 Uladzimir Izerski#: 是有 MO 还是只有调皮的手？ MO - 0.0 % Uladzimir Izerski 2023.02.03 18:26 #29140 mytarmailS #:我不明白。 那就继续读下去。 1...290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我现在也吓坏了，我没有刻意止损就进场了，所以不是突破就是创出新高 ))
PS. 我厌倦了用我的手交易....
我需要休息--我不想再回到手动交易了--压力很大，尤其是当你不能赔钱的时候。
如果了解了市场，了解了市场是如何运作的，那么手工交易的风险就会小得多，利润也会比 algo.... 高。
但心理因素会阻碍交易。
如果理解了市场的存在及其运作方式，那么用手进行交易的风险就会大大降低，利润也会大大提高....。
但心理因素会阻碍交易。
这取决于你从哪个角度看问题。
明天就是我开始交易整整一个月的日子了。
我对低风险交易感到厌倦，很难连续止损 10 次并继续交易，尤其是当你知道会发生什么的时候，但你不得不等待低风险的交易，而它可能不会发生，也可能会被打掉，所以最后风险（止损）增加了。
账户最大缩水率为 27.7%。
本月最终利润 - 177.7%。
不错
期货账户 3 天交易 +15
如果我不问，我就是个怪人。是有 MO 还是只有调皮的手？
MO - 0.0 %
那就继续读下去。