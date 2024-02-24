交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2914

Roman #:


现在不要让平衡像上次一样被打破。

))

Aleksey Vyazmikin#:

我通常都是这样结束的 - 即使是在演示版上 - 我想要一百万....

我现在也吓坏了，我没有刻意止损就进场了，所以要么突破要么创出新高））。


PS. 我厌倦了用我的手进行交易....。

 
我需要休息--我不想再回到手动交易了--压力很大，尤其是当你不能赔钱的时候。

 
Aleksey Vyazmikin #:

我得休息一下 - 我非常不愿意回到手动交易的状态 - 压力非常大，尤其是当你不能赔钱的时候。

如果了解了市场，了解了市场是如何运作的，那么手工交易的风险就会小得多，利润也会比 algo.... 高。

但心理因素会阻碍交易。

 
这取决于你从哪个角度看问题。

 
Uladzimir Izerski #:

这要看你怎么看了。

我想是吧从我这边看就是这样。

 
无意冒犯。可能有点开玩笑，但也有一部分是认真的。

如果有 "如果"，再加上 "那"，我想你就可以笑了。

 

明天就是我开始交易整整一个月的日子了。

我对低风险交易感到厌倦，很难连续止损 10 次并继续交易，尤其是当你知道会发生什么的时候，但你不得不等待低风险的交易，而它可能不会发生，也可能会被打掉，所以最后风险（止损）增加了。


账户最大缩水率为 27.7%。

本月最终利润 - 177.7%。

不错


期货账户 3 天交易 +15


Roman #:

现在不要让余额突破这个水平，就像以前一样。

我没有 )))

 
如果我不问，我就是个怪人。是有 MO 还是只有调皮的手？

 
我什么都不懂

MO - 0.0 %

 
那就继续读下去。

