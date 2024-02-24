交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2913

mytarmailS #:

你所写的一切，与其说是逻辑推理，不如说是幻想。

好吧，在这种情况下，我的幻想体现在终端上，包括你的，因为在终端上可以清楚地看到，在 M1 上 ATR 值和成交量值的变化是几十倍，而在 D1 上 - 最多是几倍，更多的时候只是几十分之一。这就是表面上相似的过程之间的巨大差异。

 
vladavd #:

好吧，在这种情况下，我的幻想在终端上得到了体现，包括你的，因为你可以清楚地看到，在 M1 上，ATR 和成交量的值变化了几十倍，而在 D1 上--最多变化几次，更经常的是仅仅变化几十个百分点。这就是外表相似的过程之间的巨大差异。

我认为您的旅程才刚刚开始。

 
mytarmailS #:


什么是倾斜？为什么是三支箭，应该是一支。

如果在一个命令的三个位置上，它是马刀阅读，如果在命令的逻辑，逻辑折磨。))))
 
Valeriy Yastremskiy #:

什么是倾斜？为什么是三个箭头，应该是一个。

三个箭头是因为我在那里做空了三次。

你应该谷歌一下倾斜。

 
mytarmailS #:

三个箭头，因为我在那里做空了三次。

你应该谷歌一下倾斜度。

逻辑是有缺陷的，它不应该发生在同一水平上。

 
mytarmailS #:
谁在与倾斜作斗争，如何在连续大额亏损后相信自己的 TS？

是这些交易没有系统性，违反了规则，还是 TS 出现了亏损？亏损总会发生--这很正常--为自己设定一个使用 TS 的止损点，并对其进行重新检查/改进。

限制一天/一周的损失，如果达到了计划的损失，就不要进行交易，直到下一期。

注意自己的情绪状态--亢奋和抑郁都是需要休息的原因--您通常可以通过分析自己的想法或在周围亲近的人的帮助下了解自己的情绪。如果你是音乐爱好者，还可以通过你此时选择的音乐来了解。

失去金钱 - 你总是有时间的，你不应该匆忙....。

 
Valeriy Yastremskiy #:

这种逻辑很蹩脚，从某个层面来说，它不应该是这样的。

我认为倾斜

Aleksey Vyazmikin#:

这些交易是不是违反规则的系统交易？亏损总是会发生的--这很正常--给自己设定一个使用 TS 的止损点，并对其进行重新检查/改进。

是啊，我想我已经失去了系统性。

总之，如果没有今天，统计数据如下：一个月来，我赚了 70%，账户最大缩水率为 12.5%。


有了今天，一切都很糟糕

===========================================================

在没有今天的情况下，一个月的账户净值


进行交易时，有明确的 +- 单个风险止损点，一手，没有超卖、平均和其他作弊行为，一切都是诚实的，因为这是为我自己。

 
mytarmailS #:



现在不要让平衡像上次一样被打破。

s

附注：但这似乎已经偏离了主题。主题不是这个。

 
mytarmailS #:


是的，我想我已经失去了我的系统。

那么，周末看看历史记录，如果你按照 "系统 "交易，会发生什么。

在手动交易中，最主要的是抑制情绪，而不是市场。

 

我通常是这样结束的--即使是在演示版上--我想要一个百万.....


