交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2918 1...291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2023.02.17 17:10 #29171 来自约翰-西蒙斯-文艺复兴研究小组通过应用一个相当简单的量化指标--新闻联播 中提及一家公司的次数--改进了他们的预测算法，无论这些提及是正面的、负面的还是只是谣言。 Valeriy Yastremskiy 2023.02.17 17:33 #29172 Valeriy Yastremskiy 新闻源中 被提及的次数--改进了他们的预测算法，无论这些提及是正面的、负面的还是只是谣言。 。 到 2000 年，每年有 1 TB 的数据、8000 种工具被收集和分析。新闻、报纸文章......一切可以评估的东西都被分析了。这还是在 2000 年。140 名员工 mytarmailS 2023.02.18 15:12 #29173 mytarmailS #:一些生活小窍门，让你可以把无法计算的事情用算法计算出来、把无法解释的、眼睛看到的、大脑理解的、但无法用普通代码描述的东西变成代码.... 它还可以进行任何技术分析，例如，通过回归或其他方法建立通道，以及任何完全自动的分析，整个代码只需 10 行))))。 R 是世界上最好的语言！:) Vladimir Perervenko 2023.02.18 16:18 #29174 mytarmailS #:还可以进行任何技术分析，例如，通过回归或其他方法建立通道，以及完全在机器上进行的任何操作，整个代码只需 10 行)))))。R 是世界上最好的语言！:) 开设一个关于 R 语言的私人聊天室，我会注册的。我想你会找到更多的追随者。没有闲聊，没有争吵。讨论具体的代码改进等。 Uladzimir Izerski 2023.02.18 17:36 #29175 mytarmailS #:它还可以进行任何技术分析，例如，通过回归或其他方法建立通道，以及完全在机器上进行的任何操作，整个代码只需 10 行)))))。R 是世界上最好的语言！:) 任何历史数据都可以用任何逻辑进行分析。 试着先行一步建立市场图像，我会很有兴趣与您交流。 mytarmailS 2023.02.18 17:43 #29176 Uladzimir Izerski #:任何历史数据都可以用任何逻辑进行分析。试着先行一步建立市场形象，我将有兴趣与您交流。 这种特殊工艺的价值在于，它可以像人类一样将图表分割成若干块，然后你可以对这些碎片做任何你想做的事情。 Uladzimir Izerski 2023.02.18 20:33 #29177 mytarmailS #:这种特殊工艺的价值在于，它可以像人类一样将图形分割成若干块，然后你就可以对这些碎片做任何你想做的事情。 你还不具备分割未来图的能力。你根本不明白我的意思。 mytarmailS 2023.02.18 20:47 #29178 Uladzimir Izerski #:你还没有划分未来的能力。你甚至不明白我在说什么。 如果我不明白，请解释一下。每个人都会从自己的角度看待仪器 Uladzimir Izerski 2023.02.18 21:02 #29179 抱歉。我写了一大篇文章，不小心按了刷新键。结果一转眼就没了。真遗憾。这几天我会很忙。 sibirqk 2023.02.19 04:44 #29180 mytarmailS #:如您所见，算法已将价格划分为区/群/州......彩色区域为集群，白色区域为算法认为的噪音....现在最有趣的是，上面第二幅图中的 PD/SP 水平是多少？这些是从一个簇到另一个簇（从一个状态到另一个状态）的过渡区。我们看不到它，但我们凭直觉就能理解它，现在我们有可能将其算法化。我忘了告诉你，它总是有效的，不只是在这幅画里。 大约两三年前，在这个主题中，我建议将大型 TF（例如日线）的历史记录分成若干个簇。然后选择（聚类）有特征的簇，将其分为组。然后，针对小 TFs（比方说 500 万）上的每一个这样的组，选择、寻找、发明，总之，创建最理想的交易系统。 新报价的交易情况如下： 1.识别当前群组及其所属群组。 2.2. 启动最合适的 TS。 3.如果诊断出该组群已经结束，则停止交易，直到确定下一个组群。 1...291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
。
到 2000 年，每年有 1 TB 的数据、8000 种工具被收集和分析。新闻、报纸文章......一切可以评估的东西都被分析了。这还是在 2000 年。140 名员工
一些生活小窍门，让你可以把无法计算的事情用算法计算出来、
把无法解释的、眼睛看到的、大脑理解的、但无法用普通代码描述的东西变成代码....
它还可以进行任何技术分析，例如，通过回归或其他方法建立通道，以及任何完全自动的分析，整个代码只需 10 行))))。
R 是世界上最好的语言！:)
还可以进行任何技术分析，例如，通过回归或其他方法建立通道，以及完全在机器上进行的任何操作，整个代码只需 10 行)))))。
R 是世界上最好的语言！:)
开设一个关于 R 语言的私人聊天室，我会注册的。我想你会找到更多的追随者。没有闲聊，没有争吵。讨论具体的代码改进等。
它还可以进行任何技术分析，例如，通过回归或其他方法建立通道，以及完全在机器上进行的任何操作，整个代码只需 10 行)))))。
R 是世界上最好的语言！:)
任何历史数据都可以用任何逻辑进行分析。
试着先行一步建立市场图像，我会很有兴趣与您交流。
任何历史数据都可以用任何逻辑进行分析。
试着先行一步建立市场形象，我将有兴趣与您交流。
这种特殊工艺的价值在于，它可以像人类一样将图表分割成若干块，然后你可以对这些碎片做任何你想做的事情。
这种特殊工艺的价值在于，它可以像人类一样将图形分割成若干块，然后你就可以对这些碎片做任何你想做的事情。
你还不具备分割未来图的能力。你根本不明白我的意思。
你还没有划分未来的能力。你甚至不明白我在说什么。
如您所见，算法已将价格划分为区/群/州......
彩色区域为集群，白色区域为算法认为的噪音....
现在最有趣的是，上面第二幅图中的 PD/SP 水平是多少？这些是从一个簇到另一个簇（从一个状态到另一个状态）的过渡区。
我们看不到它，但我们凭直觉就能理解它，现在我们有可能将其算法化。
我忘了告诉你，它总是有效的，不只是在这幅画里。
大约两三年前，在这个主题中，我建议将大型 TF（例如日线）的历史记录分成若干个簇。然后选择（聚类）有特征的簇，将其分为组。然后，针对小 TFs（比方说 500 万）上的每一个这样的组，选择、寻找、发明，总之，创建最理想的交易系统。
新报价的交易情况如下：
1.识别当前群组及其所属群组。
2.2. 启动最合适的 TS。
3.如果诊断出该组群已经结束，则停止交易，直到确定下一个组群。