Aleksey Nikolayev #:

有一种感觉是，这种方法原则上是不可形式化的。即使仅仅局限于原始道氏理论的框架内。

阿列克谢，一切都可以形式化，唯一的问题是我们有没有技术....。

教计算机分辨猫和狗，乍一看是一项无法形式化的任务，但...

阿列克谢-尼古拉耶夫#

如果我们谈论的是 "了解市场"，那么论坛上的每个人都有这样的了解者。

嗯，是的，但不是每个人的理解都能在道具公司的苛刻条件下变成钱....但这不是视频的主题。

 
mytarmailS #:

不...

要么是你必须意识到的事情，要么就是还没到时间....

很抱歉，我不能为你提供现成的一切。例如，波热诺夫的课程需要 1500 美元，我认为我的方法更好....。


我可以给你一些提示，比如这段视频，你还没来得及看，就已经得出了很多结论。

所以，请根据您学习新知识的愿望来得出结论...

那么你对市场有了一定的了解，你是否已经认识到了真理？

我对看没有统计数据的视频不感兴趣。当我了解市场时，我可以用我的双手进行加交易。

 
很有可能，部分形式化是可能的，但滞后肯定无法形式化）））。

 
Aleksey Vyazmikin #:

那么，您是否已经了解了市场，认识到了真相？

我对市场的理解由来已久，很多年了...

但直到最近，我才找到了实现这种理解的正确工具....。

 

我从中间穿上，它的标记似乎很奇怪。然后再从头戴上，这时右边就看不到了，大概也是这样度过的。

我喜欢它说话慢条斯理，听力发展最合适。看起来像个外国人）。

 
从哪里可以获得 CME 的实时交易量？
 
mytarmailS #:
您在哪里可以获得实时的 CME 交易量？

您想加入 吗？

 
mytarmailS #:
从哪里可以获得实时的 CME 交易量？

也许这对您有用？


 
Vladimir M. #:

也许这对你有用。

我试过了，它们每分钟更新一次，我需要的是"√"。
 
mytarmailS #:
我试图使用它们，但它们每分钟更新一次，我需要的是直接以 ticks 为单位。
您自己播放了一段视频，视频中 CME 的交易量每 5 秒左右更新一次。你不也是用同样的方法从某个终端进行交易的吗？还是 Potikovo？
