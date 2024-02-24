交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2908 1...290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2023.01.22 20:40 #29071 我们在 Avito 上有很多销售预付虚拟借记卡的中介。他们会在服务费用上加收 20%。我给他们卢布（转账到卡），他们给我带有美元的卡号。 也许您有这样的中介。 也许欧洲的朋友可以帮忙充值。也许有了这样的卡，就可以补充 DC。您可以先用少量资金进行测试，如果可行，再提取所需的金额。 如果用这种卡充值，您还需要考虑取款的地点，如果用同一张卡，情况会更复杂。 Aleksei Kuznetsov 2023.01.22 21:06 #29072 Vladimir Perervenko #:A-ri 的账户是在俄罗斯境内还是境外？ 两三年前，俄罗斯航天局（Rospotrebnadzor）和法院禁止了该公司在俄罗斯的业务。它不符合某些规定，我不记得他们做了什么。在此之前，有一个正式的工作办公室，甚至在各地区都设有办事处。 他们定期为俄罗斯联邦创建新网站，但经常被 Rospotrebnadzor 关闭。现在，他们似乎不再收到带有此类信息的信件了，也许是发生了什么变化。 谁知道呢，这个 DC 是否能顺利支付赚来的钱？我也在考虑进行真实交易。 Dmytro Nazarchuk 2023.01.22 21:19 #29073 mytarmailS #:一切都没了 支付宝和加密货币一切，一切，一切这是来自私人银行的私人办公室 贝宝还能用一周前，我在警戒线外支付了款项，但不是外汇。 mytarmailS 2023.01.22 21:31 #29074 Dmytryi Nazarchuk #: PayPal 可以使用。 我一周前为警戒线支付了款项，但没有支付外汇。 要使用 PayPal，您必须先把钱存入 PayPal，而这是行不通的。 Aleksei Kuznetsov 2023.01.22 21:33 #29075 mytarmailS #:要使用支付宝，你必须先把钱存入支付宝，而这是行不通的。 这一行也有中间商。 Dmytro Nazarchuk 2023.01.22 21:37 #29076 mytarmailS #:要使用 Paypal，您需要先在上面存钱，否则就无法使用。????您可以链接您的乌克兰银行卡，然后用它支付。 mytarmailS 2023.01.23 11:21 #29077 Dmytryi Nazarchuk #: PayPal 可以使用。 我一周前为警戒线支付了款项，但没有支付外汇。 如果是 "个人对个人 "的支付，即使使用货币卡也可以，但如果是 "个人对公司 "的支付，就不行了。 我找到一家接受PayPal 的普通 经纪 中心 ，我在经纪中心注册检查， PayPal 按钮 消失了，我询问超级端口，他说乌克兰不支持PayPal 付款。 在一些交易中心，乌克兰根本不在国家列表中，乌兹别克斯坦、乌干达在列表中，但乌克兰不在列表中。） Valeriy Yastremskiy 2023.01.23 11:31 #29078 elibrarius #:两三年前，俄罗斯通过 Rospotrebnadzor 和法院禁止了该产品。它不符合某些规定，我不记得他们做了什么。在此之前，有一家正式运营的公司，甚至在各地区都设有办事处。 他们定期为俄罗斯联邦创建新网站，但经常被 Rospotrebnadzor 关闭。现在我想他们已经不再收到带有此类信息的信件了，也许是发生了什么变化。谁知道，这个 DC 是否能顺利支付赚来的钱？我也在考虑进行真实交易。 该网站似乎还活着，但半年前他们每周都会搬家，现在只有一封关于搬家的信。我想，持续了一个多季度。因此，根据评论，他们会秒杀麋鹿，但如果太明显，他们可以退款，但从论坛上看，这种情况很少见。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.23 17:15 #29079 如果赚钱如此之难，就不可能在所有....。 还是你在做实验？ 我在想，您认为多少佣金可以接受？您打算多久取一次钱？用手交易还是用 MO 交易？ mytarmailS 2023.01.24 12:52 #29080 我喜欢这些幽默的程序员 )) 网站 可能给犹太人的工资太低了 )) 1...290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们在 Avito 上有很多销售预付虚拟借记卡的中介。他们会在服务费用上加收 20%。我给他们卢布（转账到卡），他们给我带有美元的卡号。
也许您有这样的中介。
也许欧洲的朋友可以帮忙充值。
也许有了这样的卡，就可以补充 DC。您可以先用少量资金进行测试，如果可行，再提取所需的金额。如果用这种卡充值，您还需要考虑取款的地点，如果用同一张卡，情况会更复杂。
A-ri 的账户是在俄罗斯境内还是境外？
一切都没了 支付宝和加密货币一切，一切，一切
这是来自私人银行的私人办公室
要使用 Paypal，您需要先在上面存钱，否则就无法使用。
PayPal 可以使用。
如果是 "个人对个人 "的支付，即使使用货币卡也可以，但如果是 "个人对公司 "的支付，就不行了。
我找到一家接受PayPal 的普通 经纪 中心 ，我在经纪中心注册检查， PayPal 按钮 消失了，我询问超级端口，他说乌克兰不支持PayPal 付款。
在一些交易中心，乌克兰根本不在国家列表中，乌兹别克斯坦、乌干达在列表中，但乌克兰不在列表中。）
该网站似乎还活着，但半年前他们每周都会搬家，现在只有一封关于搬家的信。我想，持续了一个多季度。因此，根据评论，他们会秒杀麋鹿，但如果太明显，他们可以退款，但从论坛上看，这种情况很少见。
如果赚钱如此之难，就不可能在所有....。
还是你在做实验？
我在想，您认为多少佣金可以接受？您打算多久取一次钱？用手交易还是用 MO 交易？
我喜欢这些幽默的程序员 ))
网站
可能给犹太人的工资太低了 ))