我们在 Avito 上有很多销售预付虚拟借记卡的中介。他们会在服务费用上加收 20%。我给他们卢布（转账到卡），他们给我带有美元的卡号。
也许您有这样的中介。
也许欧洲的朋友可以帮忙充值。

也许有了这样的卡，就可以补充 DC。您可以先用少量资金进行测试，如果可行，再提取所需的金额。

如果用这种卡充值，您还需要考虑取款的地点，如果用同一张卡，情况会更复杂。
 
Vladimir Perervenko #:

A-ri 的账户是在俄罗斯境内还是境外？

两三年前，俄罗斯航天局（Rospotrebnadzor）和法院禁止了该公司在俄罗斯的业务。它不符合某些规定，我不记得他们做了什么。在此之前，有一个正式的工作办公室，甚至在各地区都设有办事处。

他们定期为俄罗斯联邦创建新网站，但经常被 Rospotrebnadzor 关闭。现在，他们似乎不再收到带有此类信息的信件了，也许是发生了什么变化。

谁知道呢，这个 DC 是否能顺利支付赚来的钱？我也在考虑进行真实交易。

 
mytarmailS #:

一切都没了 支付宝和加密货币一切，一切，一切

这是来自私人银行的私人办公室

贝宝还能用
一周前，我在警戒线外支付了款项，但不是外汇。
 
Dmytryi Nazarchuk #:
PayPal 可以使用。
我一周前为警戒线支付了款项，但没有支付外汇。

要使用 PayPal，您必须先把钱存入 PayPal，而这是行不通的。

 
mytarmailS #:

要使用支付宝，你必须先把钱存入支付宝，而这是行不通的。

这一行也有中间商。
 
mytarmailS #:

要使用 Paypal，您需要先在上面存钱，否则就无法使用。

????
您可以链接您的乌克兰银行卡，然后用它支付。
 
Dmytryi Nazarchuk #:
PayPal 可以使用。
我一周前为警戒线支付了款项，但没有支付外汇。

如果是 "个人对个人 "的支付，即使使用货币卡也可以，但如果是 "个人对公司 "的支付，就不行了。

我找到一家接受PayPal 的普通 经纪 中心 ，我在经纪中心注册检查 PayPal 按钮 消失了，我询问超级端口，他说乌克兰不支持PayPal 付款。

在一些交易中心，乌克兰根本不在国家列表中，乌兹别克斯坦、乌干达在列表中，但乌克兰不在列表中。）

 
elibrarius #:

两三年前，俄罗斯通过 Rospotrebnadzor 和法院禁止了该产品。它不符合某些规定，我不记得他们做了什么。在此之前，有一家正式运营的公司，甚至在各地区都设有办事处。

他们定期为俄罗斯联邦创建新网站，但经常被 Rospotrebnadzor 关闭。现在我想他们已经不再收到带有此类信息的信件了，也许是发生了什么变化。

谁知道，这个 DC 是否能顺利支付赚来的钱？我也在考虑进行真实交易。

该网站似乎还活着，但半年前他们每周都会搬家，现在只有一封关于搬家的信。我想，持续了一个多季度。因此，根据评论，他们会秒杀麋鹿，但如果太明显，他们可以退款，但从论坛上看，这种情况很少见。

 

如果赚钱如此之难，就不可能在所有....。

还是你在做实验？

我在想，您认为多少佣金可以接受？您打算多久取一次钱？用手交易还是用 MO 交易？

 

我喜欢这些幽默的程序员 ))

网站

可能给犹太人的工资太低了 ))

