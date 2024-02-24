交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2906

elibrarius #:
你自己播放了一段视频，视频中 CME 的交易量每 5 秒左右更新一次。你不是用同样的方式从某个终端进行交易吗？还是 Potikovo？

我没有机会从那里的终端获取数据，我想把实时数据导入 R-ku....

我需要流式数据，可以来自普通终端（提供日期），也可以来自网站，例如....。

但我需要的是没有跳转和延迟的直流日期。

 

欧元可能会大幅上涨，做市商持有多头（红色矩形）。

但首先 每个人都会再被打一次鼻涕，包括我在内。）

 
天气预报如何？:)
 
mytarmailS #:
天气预报如何？:)

我们只能羡慕嫉妒恨了。

恕我直言，弗拉基米尔

 
mytarmailS #:

我没有从终端获取数据的选项，我想把实时日期输入我的 R-ku....

我需要流式数据，可以是来自普通终端（提供日期）的数据，也可以是来自网站的数据，例如....。

但我需要的是没有跳转和延迟的直流日期。

那么https://clusterdelta.com/- 大约 10 秒钟提供一次数据量，几秒钟内也有延迟（也是大约 5-10 秒钟）。

如果不合适，那么您需要做的和他做的一样，但要亲自为自己做（尽量减少延迟）。

elibrarius #:

然后是https://clusterdelta.com/- 大约每 10 秒发出一次音量，也有几秒钟的延迟（也是大约 5-10 秒）。

如果不合适--那么您就应该像他那样做，但为自己做（尽量减少延迟）。

大约 4-6 年前，当它们还是免费的时候，我曾经使用过它们，我需要看看它们现在能提供什么。

 
MrBrooklin #:

我只羡慕白人。

恕我直言，弗拉基米尔

并非一切都像看上去那么阳光灿烂，但还是要谢谢你....。

 
另一个题外话...

在禁止向国外转账的情况下，如何从乌克兰在华盛顿特区开户？

只有那些最近真正开户的人的意见....。

现在的情况是，即使是特区的顾问推荐的方法也行不通....

 
mytarmailS #:
另一个题外话...

在禁止向国外转账的情况下，如何从乌克兰在华盛顿特区开户？

只有那些最近实际开过户的人的意见才有意义....。

现在的情况是，即使是特区的顾问推荐的方法也行不通....。

贝宝

 
mytarmailS #:
另一个题外话。


无论是从银行卡转账--一切正常。

在 DC 网站上指定卡的详细信息 - 钱会被扣除

