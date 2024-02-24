交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2917 1...291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2023.02.06 11:03 #29161 Aleksey Nikolayev #:他的昵称被涂黑了，就像他被禁言时一样，而不是换成[删除]。 禁言是在 9 号到 13 号之间发出的。(查找最后一条评论））。很快）。他会不会回来是个问题。希望在没有他的情况下，话题叉变得频繁))))) mytarmailS 2023.02.17 08:40 #29162 一些生活小窍门，让你可以把无法计算的东西用算法计算出来、 将无法解释的东西转化为代码，将眼睛看到的、大脑理解的、但无法用代码描述的东西转化为代码...... 例如，我们有一个价格。 有足够经验的交易者可以在图表上标出 BSP 的水平，而且往往非常准确、 就像这样。 这就好像把另一个运动的起点从第一个运动中分离出来一样，我们的眼睛看到了，我们的大脑理解了，但写成算法是不可能的，它总是不完整、不正确、不起作用......同样的道理，一个成功的手动交易者也不能把他的 TS 写成算法，解释总是不准确、不完整（甚至对他自己也是如此）。 但是，如果我们正确地准备数据并对数据进行正确的聚类，我们就会得到类似于人脑在图表.... 上看到的东西。 正如您所看到的，算法将价格划分为区域/集群/状态...... 彩色区域是集群，白色区域是算法认为的噪音.... 现在最有趣的是，上面第二张图中的 PD/SP 水平是什么？它们是从一个簇到另一个簇（从一种状态到另一种状态）的过渡区。 我们看不到它，但我们可以直观地理解它，现在我们可以用算法来计算它。 我忘了说，它总是有效的，而不仅仅是在这幅图中。 Aleksey Vyazmikin 2023.02.17 09:57 #29163 mytarmailS #:一些生活小窍门，让你可以把无法计算的事情用算法计算出来、把无法解释的、眼睛看到的、大脑理解的、但无法用普通代码描述的东西变成代码.......但是，如果你能正确地准备数据并对数据进行正确的聚类，我们就能得到类似于人脑所看到的图形....。 如何 "正确"？什么样的聚类？如何在一个条形图上从一个状态过渡到另一个状态，因为要识别一个聚类，你需要一些关于聚类形成的信息？ Aleksei Kuznetsov 2023.02.17 10:43 #29164 把我的名字从 elibrarius 改成 woodsman，因为我在做木模......让昵称与主要活动相符。 mytarmailS 2023.02.17 10:54 #29165 Aleksey Vyazmikin #:"对"，怎么对？什么样的聚类？如何在单杠上从一个状态过渡到另一个状态，因为聚类识别需要一些关于聚类形成的信息？ 在 PM 中写道 Vladimir Perervenko 2023.02.17 11:24 #29166 Forester #: 把我的名字从 elibrarius 改成 forester，因为我在做木模......让我的昵称与我的主要活动相符。 有一个同名的软件包很不错，叫 forester。你可能会感兴趣。 mytarmailS 2023.02.17 11:48 #29167 我需要重新命名自己为 R_fanat ，然后))))。 Aleksei Kuznetsov 2023.02.17 12:02 #29168 Vladimir Perervenko #:同名的 forester 是一个不错的套餐。你会感兴趣的 我有自己的森林。这样做的好处是，你完全可以修改代码中的任何内容进行实验。所以我不看别人的森林/废墟。除非有突破性的东西出现。但树木都很简单，很难有新意。 mytarmailS 2023.02.17 12:11 #29169 Forester #: 我有自己的森林。好的一面是，你完全可以改变代码中的任何内容来进行实验。 这有什么用？ 所有必要的参数都已经在软件包中，你可以随意更改。 Aleksei Kuznetsov 2023.02.17 12:25 #29170 mytarmailS #:有什么用？所有必要的参数都已在软件包中，可以更改。 它（对交易）用处不大，但实验空间更大。 1...291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
他的昵称被涂黑了，就像他被禁言时一样，而不是换成[删除]。
禁言是在 9 号到 13 号之间发出的。(查找最后一条评论））。很快）。他会不会回来是个问题。希望在没有他的情况下，话题叉变得频繁)))))
一些生活小窍门，让你可以把无法计算的东西用算法计算出来、
将无法解释的东西转化为代码，将眼睛看到的、大脑理解的、但无法用代码描述的东西转化为代码......
例如，我们有一个价格。
有足够经验的交易者可以在图表上标出 BSP 的水平，而且往往非常准确、
就像这样。
这就好像把另一个运动的起点从第一个运动中分离出来一样，我们的眼睛看到了，我们的大脑理解了，但写成算法是不可能的，它总是不完整、不正确、不起作用......同样的道理，一个成功的手动交易者也不能把他的 TS 写成算法，解释总是不准确、不完整（甚至对他自己也是如此）。
但是，如果我们正确地准备数据并对数据进行正确的聚类，我们就会得到类似于人脑在图表.... 上看到的东西。
正如您所看到的，算法将价格划分为区域/集群/状态......
彩色区域是集群，白色区域是算法认为的噪音....
现在最有趣的是，上面第二张图中的 PD/SP 水平是什么？它们是从一个簇到另一个簇（从一种状态到另一种状态）的过渡区。
我们看不到它，但我们可以直观地理解它，现在我们可以用算法来计算它。
我忘了说，它总是有效的，而不仅仅是在这幅图中。
一些生活小窍门，让你可以把无法计算的事情用算法计算出来、
把无法解释的、眼睛看到的、大脑理解的、但无法用普通代码描述的东西变成代码....
...
但是，如果你能正确地准备数据并对数据进行正确的聚类，我们就能得到类似于人脑所看到的图形....。
如何 "正确"？什么样的聚类？如何在一个条形图上从一个状态过渡到另一个状态，因为要识别一个聚类，你需要一些关于聚类形成的信息？
"对"，怎么对？什么样的聚类？如何在单杠上从一个状态过渡到另一个状态，因为聚类识别需要一些关于聚类形成的信息？
在 PM 中写道
把我的名字从 elibrarius 改成 forester，因为我在做木模......让我的昵称与我的主要活动相符。
有一个同名的软件包很不错，叫 forester。你可能会感兴趣。
同名的 forester 是一个不错的套餐。你会感兴趣的
我有自己的森林。好的一面是，你完全可以改变代码中的任何内容来进行实验。
这有什么用？
所有必要的参数都已经在软件包中，你可以随意更改。
有什么用？
所有必要的参数都已在软件包中，可以更改。