交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2917

Aleksey Nikolayev #:

他的昵称被涂黑了，就像他被禁言时一样，而不是换成[删除]。

禁言是在 9 号到 13 号之间发出的。(查找最后一条评论））。很快）。他会不会回来是个问题。希望在没有他的情况下，话题叉变得频繁)))))

 

一些生活小窍门，让你可以把无法计算的东西用算法计算出来、

将无法解释的东西转化为代码，将眼睛看到的、大脑理解的、但无法用代码描述的东西转化为代码......


例如，我们有一个价格。

有足够经验的交易者可以在图表上标出 BSP 的水平，而且往往非常准确、

就像这样。

这就好像把另一个运动的起点从第一个运动中分离出来一样，我们的眼睛看到了，我们的大脑理解了，但写成算法是不可能的，它总是不完整、不正确、不起作用......同样的道理，一个成功的手动交易者也不能把他的 TS 写成算法，解释总是不准确、不完整（甚至对他自己也是如此）。


但是，如果我们正确地准备数据并对数据进行正确的聚类，我们就会得到类似于人脑在图表.... 上看到的东西。


正如您所看到的，算法将价格划分为区域/集群/状态......

彩色区域是集群，白色区域是算法认为的噪音....

现在最有趣的是，上面第二张图中的 PD/SP 水平是什么？它们是从一个簇到另一个簇（从一种状态到另一种状态）的过渡区。


我们看不到它，但我们可以直观地理解它，现在我们可以用算法来计算它。


我忘了说，它总是有效的，而不仅仅是在这幅图中。

 
mytarmailS #:

一些生活小窍门，让你可以把无法计算的事情用算法计算出来、

把无法解释的、眼睛看到的、大脑理解的、但无法用普通代码描述的东西变成代码....

...

但是，如果你能正确地准备数据并对数据进行正确的聚类，我们就能得到类似于人脑所看到的图形....。

如何 "正确"？什么样的聚类？如何在一个条形图上从一个状态过渡到另一个状态，因为要识别一个聚类，你需要一些关于聚类形成的信息？

 
把我的名字从 elibrarius 改成 woodsman，因为我在做木模......让昵称与主要活动相符。
 
Aleksey Vyazmikin #:

"对"，怎么对？什么样的聚类？如何在单杠上从一个状态过渡到另一个状态，因为聚类识别需要一些关于聚类形成的信息？

在 PM 中写道

 
Forester #:
把我的名字从 elibrarius 改成 forester，因为我在做木模......让我的昵称与我的主要活动相符。

有一个同名的软件包很不错，叫 forester。你可能会感兴趣。

 
我需要重新命名自己为 R_fanat ，然后))))。
 
Vladimir Perervenko #:

同名的 forester 是一个不错的套餐。你会感兴趣的

我有自己的森林。这样做的好处是，你完全可以修改代码中的任何内容进行实验。所以我不看别人的森林/废墟。除非有突破性的东西出现。但树木都很简单，很难有新意。
 
Forester #:
我有自己的森林。好的一面是，你完全可以改变代码中的任何内容来进行实验。

这有什么用？

所有必要的参数都已经在软件包中，你可以随意更改。

 
mytarmailS #:

有什么用？

所有必要的参数都已在软件包中，可以更改。

它（对交易）用处不大，但实验空间更大。
