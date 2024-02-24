交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2321

mytarmailS:

不，完全不是这样...

市场不是静止的，算法不是在上面训练的，它们一出生就立即死亡，它们在过去学到的东西永远不会在未来重复......

如果我们试图让它静止不动呢。

1）在飞行中选择 "k "的主要谐波，并把它们作为市场模型。

2）但这些谐波也会在频率、相位、振幅上随时间 "浮动"。

3）我们必须找出如何永久地调谐它们，使 每个谐波 总是具有相同的频率、振幅和相位

如果我们得到它，我们将得到由正弦波之和构成的 "市场模型"，它便于研究，其中的模式总是重复的，因为谐波在相同的频率中

先在人工系列上试一试。我认为这并不现实。即使你发明了这样的转换，它也很可能会滞后于

Rorschach:
这些 卷曲？这就是过滤的基础。

如果你停止循环播放信号并开始MO，你可以发现很多。

但我不想和那些烧坏的DSP打交道。
 
Rorschach:

先在人工行上试一试。我认为这并不现实。即使你能想到这样的转变，它也很可能是滞后的。

这个想法是，市场可以用两个正弦波来描述+趋势是线性的，或者也是一个正弦波。

正弦波必须具有相对于对方的正确频率，以获得5-3-5的经典艾略特模型...。以此类推，围成一个圈。

然后，所有TA的形状都显示出来，头肩，双顶等......这里没有任何魔法。

视频--谐波中的移相https://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA

如果我们找到一种方法，将价格转移到相同的形式（有明确的参数），实际上就可以保证成功。


这里更酷，已经有了一个趋势，你可以清楚地看到3-5个结构。

 
mytarmailS:

这是来自永动机的领域。结构几乎每天都在变化。

UPD 试试另一边，假设有几个正弦波，它们的周期在一定范围内变化。甚至有一个现成的希尔伯特-黄变换的解决方案。从那里，解决你的问题会更容易。但我马上告诉你，在右侧边缘的任何方法都会有问题。
 
价格有自己的自然 "模式"，它们需要被分解。意味着曼德布罗特在谈到其分形时所描绘的内容。
 
Aleksey Nikolayev:
价格有自己的自然 "模式 "来分解。所谓的意思就是曼德布罗特在谈到他们的分裂性时所描绘的。

模式的零散性和相似性是不同的事情。捕捉不同尺度下的相似性的相关性是一个很大的工作）但这是有道理的。

 
Valeriy Yastremskiy:

捕捉不同尺度下的相似性的相关性是一个很大的工作。

这就是为什么发明了多分形的概念，为此要考虑多分形光谱。在我们的案例中，更正确的做法是谈论随机分形。结果是这样 的。

 
Aleksey Nikolayev:

为此发明了多分形的概念，为此考虑了多分形的光谱。此外，在我们的案例中，谈论随机的分形性更为正确。结果是这样 的。

好文章。但对于小系列的长度。对我来说，系列的断裂性是一些规则的相同性，或在不同规模的行为。还有一个多分形光谱...我不明白它如何能被应用。

 
Valeriy Yastremskiy:

好文章。但由于行的长度很短。对我来说，系列分形，是一些规则的相同性，或在不同规模的行为。而多分形光谱...我不明白它如何能被应用。

在我看来，就我们的目的而言--这篇文章不是很好，我只是选择它作为一种结合了多变性和随机性的方法的说明。

粗略地说，多分形=由许多分形组成，光谱是这些基础分形的尺寸。但人们可以玩弄 "光谱 "的概念，并想出一些适合我们的东西--例如，一个显示在不同尺度上与SB的差异程度的函数。

 
Rorschach:

这是来自永动机的领域。有了波浪驱动，结构几乎每天都在变化。

让造浪者见鬼去吧，我刚刚表明，两三个正弦波就足以描述整个 "神秘/神秘 "市场的所有赞助者、数字和其他无稽之谈。

如果足够的话，你可以从他们身上创造出一个市场模式，而把其他的东西都扔掉，因为那是垃圾......。


在科学界，为了预测一个复杂的系统，要建立一个系统的模型。模型是一个简化的过程表示，但它保留了必要的属性...

所研究的是一个模型而不是一个真实的过程，所预测的是一个模型而不是一个真实的过程。我们所做的????，结果是相同的...

我们针对噪音进行优化，仅此而已，而且对预测对象的理解为零......。


这就是为什么我们必须先创建一个市场模型，简单易懂，正弦波是一个很好的工具。

Rorschach:
 我们假设有几个正弦波，它们的周期在某个范围内变化。

从一个混乱中你创造了另一个混乱，你必须摆脱它，这有什么意义？

Rorschach:

但我马上告诉你，任何方法都会在右边缘出现问题。

下面是你的方法的结果。

