交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2321 1...231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328...3399 新评论 Rorschach 2021.02.04 20:18 #23201 mytarmailS: 不，完全不是这样...市场不是静止的，算法不是在上面训练的，它们一出生就立即死亡，它们在过去学到的东西永远不会在未来重复......如果我们试图让它静止不动呢。1）在飞行中选择 "k "的主要谐波，并把它们作为市场模型。2）但这些谐波也会在频率、相位、振幅上随时间 "浮动"。3）我们必须找出如何永久地调谐它们，使 每个谐波 总是具有相同的频率、振幅和相位 。如果我们得到它，我们将得到由正弦波之和构成的 "市场模型"，它便于研究，其中的模式总是重复的，因为谐波在相同的频率中 先在人工系列上试一试。我认为这并不现实。即使你发明了这样的转换，它也很可能会滞后于 [删除] 2021.02.04 21:47 #23202 Rorschach: 这些 卷曲？这就是过滤的基础。 如果你停止循环播放信号并开始MO，你可以发现很多。 但我不想和那些烧坏的DSP打交道。 mytarmailS 2021.02.04 21:58 #23203 Rorschach: 先在人工行上试一试。我认为这并不现实。即使你能想到这样的转变，它也很可能是滞后的。 这个想法是，市场可以用两个正弦波来描述+趋势是线性的，或者也是一个正弦波。 正弦波必须具有相对于对方的正确频率，以获得5-3-5的经典艾略特模型...。以此类推，围成一个圈。 然后，所有TA的形状都显示出来，头肩，双顶等......这里没有任何魔法。 视频--谐波中的移相https://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA 如果我们找到一种方法，将价格转移到相同的形式（有明确的参数），实际上就可以保证成功。 这里更酷，已经有了一个趋势，你可以清楚地看到3-5个结构。 Rorschach 2021.02.04 23:15 #23204 mytarmailS: 这个想法是，市场可以只用两个正弦波来描述+趋势是线性的，或者也是一个正弦波。正弦波必须具有相对于对方的正确频率，以获得5-3-5的经典艾略特模型...。以此类推，围成一个圈。然后，所有TA的形状都显示出来，头肩，双顶等......这里没有任何魔法。视频--谐波中的移相https://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA如果我们找到一种方法，将价格转移到相同的形式（有明确的参数），实际上就可以保证成功。这里更酷，已经有了一个趋势，你可以清楚地看到3-5个结构...这是来自永动机的领域。结构几乎每天都在变化。 UPD 试试另一边，假设有几个正弦波，它们的周期在一定范围内变化。甚至有一个现成的希尔伯特-黄变换的解决方案。从那里，解决你的问题会更容易。但我马上告诉你，在右侧边缘的任何方法都会有问题。 Aleksey Nikolayev 2021.02.05 10:49 #23205 价格有自己的自然 "模式"，它们需要被分解。意味着曼德布罗特在谈到其分形时所描绘的内容。 Valeriy Yastremskiy 2021.02.05 10:53 #23206 Aleksey Nikolayev: 价格有自己的自然 "模式 "来分解。所谓的意思就是曼德布罗特在谈到他们的分裂性时所描绘的。 模式的零散性和相似性是不同的事情。捕捉不同尺度下的相似性的相关性是一个很大的工作）但这是有道理的。 Aleksey Nikolayev 2021.02.05 11:35 #23207 Valeriy Yastremskiy: 捕捉不同尺度下的相似性的相关性是一个很大的工作。 这就是为什么发明了多分形的概念，为此要考虑多分形光谱。在我们的案例中，更正确的做法是谈论随机分形。结果是这样 的。 Valeriy Yastremskiy 2021.02.05 13:52 #23208 Aleksey Nikolayev: 为此发明了多分形的概念，为此考虑了多分形的光谱。此外，在我们的案例中，谈论随机的分形性更为正确。结果是这样 的。 好文章。但对于小系列的长度。对我来说，系列的断裂性是一些规则的相同性，或在不同规模的行为。还有一个多分形光谱...我不明白它如何能被应用。 Aleksey Nikolayev 2021.02.05 14:46 #23209 Valeriy Yastremskiy: 好文章。但由于行的长度很短。对我来说，系列分形，是一些规则的相同性，或在不同规模的行为。而多分形光谱...我不明白它如何能被应用。 在我看来，就我们的目的而言--这篇文章不是很好，我只是选择它作为一种结合了多变性和随机性的方法的说明。 粗略地说，多分形=由许多分形组成，光谱是这些基础分形的尺寸。但人们可以玩弄 "光谱 "的概念，并想出一些适合我们的东西--例如，一个显示在不同尺度上与SB的差异程度的函数。 mytarmailS 2021.02.05 15:34 #23210 Rorschach: 这是来自永动机的领域。有了波浪驱动，结构几乎每天都在变化。 让造浪者见鬼去吧，我刚刚表明，两三个正弦波就足以描述整个 "神秘/神秘 "市场的所有赞助者、数字和其他无稽之谈。 如果足够的话，你可以从他们身上创造出一个市场模式，而把其他的东西都扔掉，因为那是垃圾......。 在科学界，为了预测一个复杂的系统，要建立一个系统的模型。模型是一个简化的过程表示，但它保留了必要的属性... 所研究的是一个模型而不是一个真实的过程，所预测的是一个模型而不是一个真实的过程。我们所做的????，结果是相同的... 我们针对噪音进行优化，仅此而已，而且对预测对象的理解为零......。 这就是为什么我们必须先创建一个市场模型，简单易懂，正弦波是一个很好的工具。 Rorschach: 我们假设有几个正弦波，它们的周期在某个范围内变化。 从一个混乱中你创造了另一个混乱，你必须摆脱它，这有什么意义？ Rorschach: 但我马上告诉你，任何方法都会在右边缘出现问题。 下面是你的方法的结果。 1...231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，完全不是这样...
市场不是静止的，算法不是在上面训练的，它们一出生就立即死亡，它们在过去学到的东西永远不会在未来重复......
如果我们试图让它静止不动呢。
1）在飞行中选择 "k "的主要谐波，并把它们作为市场模型。
2）但这些谐波也会在频率、相位、振幅上随时间 "浮动"。
3）我们必须找出如何永久地调谐它们，使 每个谐波 总是具有相同的频率、振幅和相位 。
如果我们得到它，我们将得到由正弦波之和构成的 "市场模型"，它便于研究，其中的模式总是重复的，因为谐波在相同的频率中
先在人工系列上试一试。我认为这并不现实。即使你发明了这样的转换，它也很可能会滞后于
这些 卷曲？这就是过滤的基础。
如果你停止循环播放信号并开始MO，你可以发现很多。但我不想和那些烧坏的DSP打交道。
先在人工行上试一试。我认为这并不现实。即使你能想到这样的转变，它也很可能是滞后的。
这个想法是，市场可以用两个正弦波来描述+趋势是线性的，或者也是一个正弦波。
正弦波必须具有相对于对方的正确频率，以获得5-3-5的经典艾略特模型...。以此类推，围成一个圈。
然后，所有TA的形状都显示出来，头肩，双顶等......这里没有任何魔法。
视频--谐波中的移相https://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
如果我们找到一种方法，将价格转移到相同的形式（有明确的参数），实际上就可以保证成功。
这里更酷，已经有了一个趋势，你可以清楚地看到3-5个结构。
这个想法是，市场可以只用两个正弦波来描述+趋势是线性的，或者也是一个正弦波。
正弦波必须具有相对于对方的正确频率，以获得5-3-5的经典艾略特模型...。以此类推，围成一个圈。
然后，所有TA的形状都显示出来，头肩，双顶等......这里没有任何魔法。
视频--谐波中的移相https://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
如果我们找到一种方法，将价格转移到相同的形式（有明确的参数），实际上就可以保证成功。
这里更酷，已经有了一个趋势，你可以清楚地看到3-5个结构...
这是来自永动机的领域。结构几乎每天都在变化。UPD 试试另一边，假设有几个正弦波，它们的周期在一定范围内变化。甚至有一个现成的希尔伯特-黄变换的解决方案。从那里，解决你的问题会更容易。但我马上告诉你，在右侧边缘的任何方法都会有问题。
价格有自己的自然 "模式 "来分解。所谓的意思就是曼德布罗特在谈到他们的分裂性时所描绘的。
模式的零散性和相似性是不同的事情。捕捉不同尺度下的相似性的相关性是一个很大的工作）但这是有道理的。
捕捉不同尺度下的相似性的相关性是一个很大的工作。
这就是为什么发明了多分形的概念，为此要考虑多分形光谱。在我们的案例中，更正确的做法是谈论随机分形。结果是这样 的。
为此发明了多分形的概念，为此考虑了多分形的光谱。此外，在我们的案例中，谈论随机的分形性更为正确。结果是这样 的。
好文章。但对于小系列的长度。对我来说，系列的断裂性是一些规则的相同性，或在不同规模的行为。还有一个多分形光谱...我不明白它如何能被应用。
好文章。但由于行的长度很短。对我来说，系列分形，是一些规则的相同性，或在不同规模的行为。而多分形光谱...我不明白它如何能被应用。
在我看来，就我们的目的而言--这篇文章不是很好，我只是选择它作为一种结合了多变性和随机性的方法的说明。
粗略地说，多分形=由许多分形组成，光谱是这些基础分形的尺寸。但人们可以玩弄 "光谱 "的概念，并想出一些适合我们的东西--例如，一个显示在不同尺度上与SB的差异程度的函数。
这是来自永动机的领域。有了波浪驱动，结构几乎每天都在变化。
让造浪者见鬼去吧，我刚刚表明，两三个正弦波就足以描述整个 "神秘/神秘 "市场的所有赞助者、数字和其他无稽之谈。
如果足够的话，你可以从他们身上创造出一个市场模式，而把其他的东西都扔掉，因为那是垃圾......。
在科学界，为了预测一个复杂的系统，要建立一个系统的模型。模型是一个简化的过程表示，但它保留了必要的属性...
所研究的是一个模型而不是一个真实的过程，所预测的是一个模型而不是一个真实的过程。我们所做的????，结果是相同的...
我们针对噪音进行优化，仅此而已，而且对预测对象的理解为零......。
这就是为什么我们必须先创建一个市场模型，简单易懂，正弦波是一个很好的工具。
我们假设有几个正弦波，它们的周期在某个范围内变化。
从一个混乱中你创造了另一个混乱，你必须摆脱它，这有什么意义？
但我马上告诉你，任何方法都会在右边缘出现问题。
下面是你的方法的结果。