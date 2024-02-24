交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1160 1...115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167...3399 新评论 [删除] 2018.11.21 08:16 #11591 ilvic。谁能告诉我们是否有机器学习的算法？ 我需要减少交易的数量。 我找不到什么好东西。平均的信号，将有更少的交易。 Philipp Negreshniy 2018.11.21 09:50 #11592 ilvic。谁能告诉我们是否有机器学习的算法？ 我需要减少交易的数量。 找不到什么好东西。有多少种算法，就有多少种机器学习模型，目标函数是显而易见的--盈利能力，剩下的就是正确选择预测器。 我曾经用MT4交付的muwig试过一次，没有什么复杂的，几乎就像一个雕塑，你拿着一块石头，把所有多余的部分切掉；) [删除] 2018.11.21 11:07 #11593 前面的截图中的时间截点起了作用（对于上升周期的结束），好在先期卖出，我想:) ilvic 2018.11.21 11:08 #11594 Philipp Negreshniy: 有多少种算法，就有多少种机器学习模型，目标函数是显而易见的--盈利能力，剩下的就是正确选择预测器。我曾经试过MT4交付的一个muwink的例子，没有什么复杂的东西，几乎就像一个雕塑，你拿一块石头，把所有多余的东西切掉；)例如，移动平均线 高于信号--信号被跳过。 是这样吗？ Igor Makanu 2018.11.21 11:34 #11595 马克西姆-德米特里耶夫斯基。他说是时候给自己一点荣誉了。 我将尝试自己做一个更好的推断器。 你为什么不在测试器中检查呢？ 还是你被你周围的人感染了，他们在网上检查？ ))) [删除] 2018.11.21 11:46 #11596 伊戈尔-马卡努。你为什么不在测试器中检查？ 或者你已经赶上了你周围的人检查网上的内容？ )))我还没有达到测试器，我正在建立自己的推断器，我不喜欢它。 Philipp Negreshniy 2018.11.21 12:14 #11597 ilvic: 例如，muving高于信号--那么信号就被跳过。像这样吗？ 你可以输入一组移动平均线 和/或价格的相关性，这样，在训练过程中，网络将找到这些模式与交易盈利能力的联系，并给出输出指标，你可以在以后对它们进行分类。 Wizard2018 2018.11.21 13:36 #11598 "赢利 "是个狗屁目标。 再想一个就可以了。 mytarmailS 2018.11.21 13:48 #11599 马克西姆-德米特里耶夫斯基。干得好，马克西姆!终于开始思考预测器而不是模型，以及自适应预测器，为此我给你点两个赞。 是的，我也会听从伊戈尔-马卡 努的意见，进行测试。 大约一周前，我做了一些非常类似的事情，只是使用了 "ssa "光谱分析方法，同样的周期，同样的截止点，用眼睛看是可行的，但后来我看了看历史，.... :( ... 顺便说一下，听到网络如何找到周期是很有趣的，一般来说，算法是如何工作的？ [删除] 2018.11.21 14:21 #11600 mytarmailS: 干得好，马克西姆卡!终于开始思考预测器，而不是模型，还有自适应预测器，为此我给你点了两个赞。是的，我会听从伊戈尔-马卡努 的话，进行测试。大约一周前，我做了一些非常类似的事情，只是使用了 "ssa "光谱分析方法，同样的周期，同样的截止点，用眼睛看是可行的，但后来我看了看历史，.... :( ...顺便说一下，听到这个网络是如何找到循环的很有意思，这个算法一般是如何工作的？这没什么，你有时可以通过眼睛进行交易，它不会自动预测不断地在+。 我看了另一种类似的算法--如果没有母系，它可能不会显示积极的结果。在各种情况 下进行正常的回归，或者干脆进行还原。 1...115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
平均的信号，将有更少的交易。
有多少种算法，就有多少种机器学习模型，目标函数是显而易见的--盈利能力，剩下的就是正确选择预测器。
我曾经用MT4交付的muwig试过一次，没有什么复杂的，几乎就像一个雕塑，你拿着一块石头，把所有多余的部分切掉；)
前面的截图中的时间截点起了作用（对于上升周期的结束），好在先期卖出，我想:)
他说是时候给自己一点荣誉了。
我将尝试自己做一个更好的推断器。
我还没有达到测试器，我正在建立自己的推断器，我不喜欢它。
干得好，马克西姆!终于开始思考预测器而不是模型，以及自适应预测器，为此我给你点两个赞。
是的，我也会听从伊戈尔-马卡 努的意见，进行测试。
大约一周前，我做了一些非常类似的事情，只是使用了 "ssa "光谱分析方法，同样的周期，同样的截止点，用眼睛看是可行的，但后来我看了看历史，.... :( ...
顺便说一下，听到网络如何找到周期是很有趣的，一般来说，算法是如何工作的？
这没什么，你有时可以通过眼睛进行交易，它不会自动预测不断地在+。
我看了另一种类似的算法--如果没有母系，它可能不会显示积极的结果。在各种情况 下进行正常的回归，或者干脆进行还原。