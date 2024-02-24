交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1160

ilvic

谁能告诉我们是否有机器学习的算法？

我需要减少交易的数量

我找不到什么好东西。

平均的信号，将有更少的交易。

 
有多少种算法，就有多少种机器学习模型，目标函数是显而易见的--盈利能力，剩下的就是正确选择预测器。

我曾经用MT4交付的muwig试过一次，没有什么复杂的，几乎就像一个雕塑，你拿着一块石头，把所有多余的部分切掉；)

前面的截图中的时间截点起了作用（对于上升周期的结束），好在先期卖出，我想:)


 
例如，移动平均线 高于信号--信号被跳过。

是这样吗？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

他说是时候给自己一点荣誉了。

我将尝试自己做一个更好的推断器。


你为什么不在测试器中检查呢？ 还是你被你周围的人感染了，他们在网上检查？

)))

我还没有达到测试器，我正在建立自己的推断器，我不喜欢它。

 
ilvic:

例如，muving高于信号--那么信号就被跳过。

像这样吗？

你可以输入一组移动平均线 和/或价格的相关性，这样，在训练过程中，网络将找到这些模式与交易盈利能力的联系，并给出输出指标，你可以在以后对它们进行分类。
 
"赢利 "是个狗屁目标。 再想一个就可以了。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

干得好，马克西姆!终于开始思考预测器而不是模型，以及自适应预测器，为此我给你点两个赞。

是的，我也会听从伊戈尔-马卡 努的意见，进行测试。

大约一周前，我做了一些非常类似的事情，只是使用了 "ssa "光谱分析方法，同样的周期，同样的截止点，用眼睛看是可行的，但后来我看了看历史，.... :( ...

顺便说一下，听到网络如何找到周期是很有趣的，一般来说，算法是如何工作的？

这没什么，你有时可以通过眼睛进行交易，它不会自动预测不断地在+。

我看了另一种类似的算法--如果没有母系，它可能不会显示积极的结果。在各种情况 下进行正常的回归，或者干脆进行还原。

