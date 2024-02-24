交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2323 1...231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330...3399 新评论 mytarmailS 2021.02.08 09:41 #23221 elibrarius: 有一个很好的网站，几乎把整个互联网都存档了。 超级！！！谢谢 Aleksei Kuznetsov 2021.02.08 10:07 #23222 在我看来，提前100-200-500天预测这个系列没有什么意义。太多的事情可以发生......急剧改变这个系列和影响其运动的力量。 你能重复这个代码吗（从第三条开始更好，它更稳定），用于提前1-10小时的M1-M15预测？即使是1个小时，也足以打败点差并获得利润。 如果这样做是成功的，那么你就可以采取这种方法来工作。 Aleksey Nikolayev 2021.02.08 10:12 #23223 sibirqk: 据我所知，作者并没有透露太多关于算法本身的信息，而是提出了类似的格言。因此，GenericPred方法使用两个基本规则。R1：在预测过程中，始终努力保持非线性测量值尽可能的稳定（图3）。R2：新值必须从一组由概率分布产生的潜在值中选择。预测工作必须一步一步地进行，因为当前步骤的预测值需要用来确定下一步的有效变化范围。 据我猜测，一开始会选择一些对数的线性成分，然后在每一步对一个非线性成分进行建模，主要标准是系列的一些随机特性的稳定性。一般来说，它是模糊的，但结果是令人印象深刻的。在我看来，这种方法有点类似于R中的 "先知 "包所使用的方法。 我又仔细看了一下--我发现我有些错了。他们从原始系列中制作了一系列的滑动非线性度量（他们写了分形维度和李亚普诺夫指数）。这个新系列他们认为（基于实际观察）与SB类似。他们在未来用类似蒙特卡洛的方法乘以这个系列，并取一个与初始集最接近的变体。 秘密是将初始系列转化为系列指标的具体转化，更重要的是--反向转化。 总的来说，所有这些看起来都很可疑（首先是结果的表述风格），并没有引起对这个问题进一步研究的欲望。 [删除] 2021.02.08 10:16 #23224 Aleksey Nikolayev: 再仔细看了一下--我发现我有些错了。他们从原始系列中制作了一系列滑动的非线性度量（他们写了分形维度和李亚普诺夫指数）。这个新系列他们认为（基于实际观察）与SB类似。他们在未来用类似于蒙特卡洛的方法对这个系列进行乘法，并取一个与初始集最接近的变体。秘密是将初始系列转化为系列指标的具体转化，更重要的是--反向转化。总的来说，所有这些看起来 都很可疑（首先是结果的表述风格），并没有引起对这个问题进一步研究的欲望。 它看起来像一些令人恶心的粪便，套用一句话 ) 如果你计算抽筋，它将比上一栏的天真价格预测更糟 mytarmailS 2021.02.08 10:23 #23225 阿列克谢-尼古拉耶夫。 秘密仍然是将原始系列转化为一系列度量的那种具体转化，更重要的是，反过来的转化。 有一个密码! Valeriy Yastremskiy 2021.02.08 10:35 #23226 Aleksey Nikolayev: 好吧，我们不被允许进入DC和ECN的服务器）我们必须自己做事情。） 即使他们让我们进去，也不会给我们带来什么）在获得价格方面的速度，他们的一些正确性也不会改变本质。但现在的趋势是，价格研究和FA数据估计算法的能力正在增长，不幸的是，后者的速度要慢得多。但趋势是存在的））））。而谁是第一个能够结合结果的人，就会在上面呆上一段时间))))。 Aleksey Mavrin 2021.02.08 10:37 #23227 2014年的文章。我肯定读过它的俄文译本，或者在一些流行的 "交易员-教师 "的作品中对它的描述。 我依稀记得它归结为这样一个事实：当有一个趋势时，预测是好的；当趋势发生变化时，预测是错误的。他们走得还不够远) [删除] 2021.02.08 10:39 #23228 有趣的是，国防部的话题已经降到了DSP和Arim的水平上了尽管文章的作者甚至不能正确使用Arima或Garch，所以他们没有显示出一条直线。 多写写正弦波之类的东西。 mytarmailS 2021.02.08 10:43 #23229 mytarmailS: 代码就在那里! 我不知道文章的作者在写第三部分的代码时出了什么问题，但代码在三个地方 "坏了"，锡.... 我把它修好了。 library(quantmod) library(fractaldim) getSymbols("SPY",src="yahoo", from="2019-01-01") N <- 10 # Predict the last N bars mainData <- SPY$SPY.Close colnames(mainData) <- c("data") endingIndex <- length(mainData$data)-(N+1) TEST <- mainData[1:endingIndex] total_error <- 0 error_per_prediction <- matrix(ncol = 1,nrow = 0) #These are the fractal dimension calculation parameters #see the fractaldim library reference for more info method <- "rodogram" Sm <- as.data.frame(TEST, row.names = NULL) delta <- c() # calculate delta between consecutive Sm values to use as guesses for(j in 2:length(Sm$data)){ delta <- c(delta, (Sm$data[j]-Sm$data[j-1])/Sm$data[j-1]) } Sm_guesses <- delta #do 100 predictions of next values in Sm for(i in 1:N){ #update fractal dimension used as reference V_Reference <- fd.estimate(Sm$data, method=method)$fd minDifference = 1000000 # check the fractal dimension of Sm plus each different guess and # choose the value with the least difference with the reference for(j in 1:length(Sm_guesses)){ new_Sm <- rbind(Sm, Sm_guesses[j]*Sm$data[length(Sm$data)]+Sm$data[length(Sm$data)]) new_V_Reference <- fd.estimate(new_Sm$data, method=method)$fd if (abs(new_V_Reference - V_Reference) < minDifference ){ Sm_prediction <- Sm$data[length(Sm$data)]+Sm_guesses[j]*Sm$data[length(Sm$data)] minDifference <- abs(new_V_Reference - V_Reference) } } print(i) #add prediction to Sm Sm <- rbind(Sm, Sm_prediction) } id <- endingIndex:(endingIndex+N) pred <- Sm$data[id] real <- as.data.frame(mainData$data[id], row.names = NULL) plot(pred, type="l",col=2,ylim = range(pred,real),lty=3) lines(real,lwd=2) 同步由honeybunny mytarmailS 2021.02.08 11:00 #23230 Maxim Dmitrievsky: 国防部的话题已经降到了COC的水平 ...... 当你知道的不多时，只有奇迹。 1...231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有一个很好的网站，几乎把整个互联网都存档了。
超级！！！谢谢
在我看来，提前100-200-500天预测这个系列没有什么意义。太多的事情可以发生......急剧改变这个系列和影响其运动的力量。
你能重复这个代码吗（从第三条开始更好，它更稳定），用于提前1-10小时的M1-M15预测？即使是1个小时，也足以打败点差并获得利润。
如果这样做是成功的，那么你就可以采取这种方法来工作。
据我所知，作者并没有透露太多关于算法本身的信息，而是提出了类似的格言。
因此，GenericPred方法使用两个基本规则。
R1：在预测过程中，始终努力保持非线性测量值尽可能的稳定（图3）。
R2：新值必须从一组由概率分布产生的潜在值中选择。
预测工作必须一步一步地进行，因为当前步骤的预测值需要用来确定下一步的有效变化范围。
据我猜测，一开始会选择一些对数的线性成分，然后在每一步对一个非线性成分进行建模，主要标准是系列的一些随机特性的稳定性。一般来说，它是模糊的，但结果是令人印象深刻的。
在我看来，这种方法有点类似于R中的 "先知 "包所使用的方法。
我又仔细看了一下--我发现我有些错了。他们从原始系列中制作了一系列的滑动非线性度量（他们写了分形维度和李亚普诺夫指数）。这个新系列他们认为（基于实际观察）与SB类似。他们在未来用类似蒙特卡洛的方法乘以这个系列，并取一个与初始集最接近的变体。
秘密是将初始系列转化为系列指标的具体转化，更重要的是--反向转化。
总的来说，所有这些看起来都很可疑（首先是结果的表述风格），并没有引起对这个问题进一步研究的欲望。
它看起来像一些令人恶心的粪便，套用一句话 )
如果你计算抽筋，它将比上一栏的天真价格预测更糟
秘密仍然是将原始系列转化为一系列度量的那种具体转化，更重要的是，反过来的转化。
有一个密码!
好吧，我们不被允许进入DC和ECN的服务器）我们必须自己做事情。）
即使他们让我们进去，也不会给我们带来什么）在获得价格方面的速度，他们的一些正确性也不会改变本质。但现在的趋势是，价格研究和FA数据估计算法的能力正在增长，不幸的是，后者的速度要慢得多。但趋势是存在的））））。而谁是第一个能够结合结果的人，就会在上面呆上一段时间))))。
2014年的文章。我肯定读过它的俄文译本，或者在一些流行的 "交易员-教师 "的作品中对它的描述。
我依稀记得它归结为这样一个事实：当有一个趋势时，预测是好的；当趋势发生变化时，预测是错误的。他们走得还不够远)
有趣的是，国防部的话题已经降到了DSP和Arim的水平上了
尽管文章的作者甚至不能正确使用Arima或Garch，所以他们没有显示出一条直线。多写写正弦波之类的东西。
代码就在那里!
我不知道文章的作者在写第三部分的代码时出了什么问题，但代码在三个地方 "坏了"，锡....
我把它修好了。
国防部的话题已经降到了COC的水平 ......
当你知道的不多时，只有奇迹。