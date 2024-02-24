交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2323

elibrarius:

有一个很好的网站，几乎把整个互联网都存档了。

在我看来，提前100-200-500天预测这个系列没有什么意义。太多的事情可以发生......急剧改变这个系列和影响其运动的力量。

你能重复这个代码吗（从第三条开始更好，它更稳定），用于提前1-10小时的M1-M15预测？即使是1个小时，也足以打败点差并获得利润。
sibirqk:

据我所知，作者并没有透露太多关于算法本身的信息，而是提出了类似的格言。

因此，GenericPred方法使用两个基本规则。

R1：在预测过程中，始终努力保持非线性测量值尽可能的稳定（图3）。

R2：新值必须从一组由概率分布产生的潜在值中选择。

预测工作必须一步一步地进行，因为当前步骤的预测值需要用来确定下一步的有效变化范围。


据我猜测，一开始会选择一些对数的线性成分，然后在每一步对一个非线性成分进行建模，主要标准是系列的一些随机特性的稳定性。一般来说，它是模糊的，但结果是令人印象深刻的。

在我看来，这种方法有点类似于R中的 "先知 "包所使用的方法。

我又仔细看了一下--我发现我有些错了。他们从原始系列中制作了一系列的滑动非线性度量（他们写了分形维度和李亚普诺夫指数）。这个新系列他们认为（基于实际观察）与SB类似。他们在未来用类似蒙特卡洛的方法乘以这个系列，并取一个与初始集最接近的变体。

秘密是将初始系列转化为系列指标的具体转化，更重要的是--反向转化。

总的来说，所有这些看起来都很可疑（首先是结果的表述风格），并没有引起对这个问题进一步研究的欲望。

Aleksey Nikolayev:

再仔细看了一下--我发现我有些错了。他们从原始系列中制作了一系列滑动的非线性度量（他们写了分形维度和李亚普诺夫指数）。这个新系列他们认为（基于实际观察）与SB类似。他们在未来用类似于蒙特卡洛的方法对这个系列进行乘法，并取一个与初始集最接近的变体。

秘密是将初始系列转化为系列指标的具体转化，更重要的是--反向转化。

总的来说，所有这些看起来 都很可疑（首先是结果的表述风格），并没有引起对这个问题进一步研究的欲望

它看起来像一些令人恶心的粪便，套用一句话 )

阿列克谢-尼古拉耶夫

秘密仍然是将原始系列转化为一系列度量的那种具体转化，更重要的是，反过来的转化。

Aleksey Nikolayev:

好吧，我们不被允许进入DC和ECN的服务器）我们必须自己做事情。）

2014年的文章。我肯定读过它的俄文译本，或者在一些流行的 "交易员-教师 "的作品中对它的描述。

我依稀记得它归结为这样一个事实：当有一个趋势时，预测是好的；当趋势发生变化时，预测是错误的。他们走得还不够远)

有趣的是，国防部的话题已经降到了DSP和Arim的水平上了

尽管文章的作者甚至不能正确使用Arima或Garch，所以他们没有显示出一条直线。

mytarmailS:

代码就在那里!

我不知道文章的作者在写第三部分的代码时出了什么问题，但代码在三个地方 "坏了"，锡....

我把它修好了。

library(quantmod)
library(fractaldim)


getSymbols("SPY",src="yahoo", from="2019-01-01")


N <- 10  #  Predict the last N bars

mainData <- SPY$SPY.Close



colnames(mainData) <- c("data")
endingIndex <- length(mainData$data)-(N+1)

TEST <- mainData[1:endingIndex]
total_error <- 0
error_per_prediction <- matrix(ncol = 1,nrow = 0)

#These  are the fractal dimension calculation parameters
#see  the fractaldim library reference for more info

method <- "rodogram"
Sm <- as.data.frame(TEST, row.names = NULL)
delta <- c()

#  calculate delta between consecutive Sm values to use as guesses
for(j in 2:length(Sm$data)){
  delta <- c(delta, (Sm$data[j]-Sm$data[j-1])/Sm$data[j-1])
}

Sm_guesses <- delta

#do 100 predictions of next values in Sm
for(i in 1:N){
  
  #update  fractal dimension used as reference
  V_Reference <- fd.estimate(Sm$data, method=method)$fd
  minDifference = 1000000
  
  #  check the fractal dimension of Sm plus each different guess and
  #  choose the value with the least difference with the reference
  for(j in 1:length(Sm_guesses)){
    
    new_Sm <- rbind(Sm, Sm_guesses[j]*Sm$data[length(Sm$data)]+Sm$data[length(Sm$data)])
    new_V_Reference <- fd.estimate(new_Sm$data, method=method)$fd
    
    if (abs(new_V_Reference - V_Reference) < minDifference ){
        Sm_prediction <- Sm$data[length(Sm$data)]+Sm_guesses[j]*Sm$data[length(Sm$data)]
        minDifference <- abs(new_V_Reference - V_Reference)
    }
  }
  
  print(i)
  #add  prediction to Sm
  Sm <- rbind(Sm, Sm_prediction)
 
 
}

id <- endingIndex:(endingIndex+N)

pred <- Sm$data[id]
real <- as.data.frame(mainData$data[id], row.names = NULL)

plot(pred, type="l",col=2,ylim = range(pred,real),lty=3)
lines(real,lwd=2)

Maxim Dmitrievsky:

国防部的话题已经降到了COC的水平 ......

当你知道的不多时，只有奇迹。

