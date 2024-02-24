交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2198

叶夫根尼-丘马科夫

那么因果之间的最大时间差是多少呢，有统计吗？

还没有，这不是一件小事，它比提前一步预测或类似的事情难一百倍......

你必须自己搞清楚。


但我要问一个反面的问题：在开仓和止损之间，或者在开仓和取舍之间， 有什么差距

涨停板是一种限价订单，是创造水平的力量。


现在很清楚，这个 "差距 "的概念没有明确的界限？

这就是Elibrarius 不明白的地方

 
mytarmailS:

不，从所有参数来看，市场是一个时间序列，但从内部结构来看，它不是。


市场是由订单驱动的，市场和限价订单...它是创造水平、渠道等的极限。

没有 一种BP方法，而且有很多，考虑到 限价订单对价格的影响（BP）......

你认为价格达到了限价单，因此转身了吗？

 
Aleksey Vyazmikin:

你认为价格达到极限并因此而反转吗？

我很确定，但这是我的看法，不是事实。

还能有什么原因呢？ 我真的很想知道 )
 

如果你不解决大公司的机器人如何工作的问题，就没有什么能让你成功。

是的，有水平，但相对于以前的价格，它们总是新的。这就是不了解市场的问题。

 
Uladzimir Izerski:

如果你不解决大公司的机器人如何工作的问题，就没有什么能让你成功。

是的，有水平，但相对于以前的价格，它们总是新的。这就是不了解市场的问题所在。

为什么会这样...

一个大玩家通过卖给小玩家开盘，并利用同样的小玩家的止损（买入）来关闭他的买入（卖出）......。

止损累积在一个地方（感谢yelders、gerbals和pro的帮助）， 这是你可以尝试预测的水平

在理论....
 
mytarmailS:

为什么不...

一个大玩家通过卖给小玩家开仓买入，并由于同样的小玩家的止损（买入）而关闭他的买入（卖出）。

止损累积在一个地方（由于传播者、牧民和卖家）， 这是你可以尝试预测的水平。

在理论....

还有，为什么小商人卖出，大商人买入？这看起来不是一个愚蠢的想法吗？

 
mytarmailS:

我相信是这样的，但这是我的看法，不是事实。

还能有什么其他原因？）

它是不同的--有时他们真的在杯中的几个级别中放了一堵高额的墙，而且买方活动较少--由于自然原因，有一个反转。

然而，更多的时候，这些水平在视觉上是被捍卫的--成交量开始下沉，价格反转。

如果我们迅速达到水平，杯中的密度就会耗尽，这使得增长不可持续，谁想离开市场就会损失惨重。

也就是说，有很多原因，必须综合考虑。

已添加。

这里是今天Si上作为阻力的回归通道的上限


 
Aleksey Vyazmikin:

这是不一样的--有时在杯中的几个级别中确实有一堵高成交量的墙，而且买方活动较少--由于自然原因，有一个反转。

然而，更多的情况是出现了视觉层面的防御--成交量开始下沉，价格出现转机。

如果我们迅速达到水平，杯中的密度就会耗尽，这使得增长不可持续，谁想离开市场就会损失惨重。

也就是说，有很多原因，必须把它们作为一个整体来考虑。

阿列克谢，你只是从纯投机的角度将外汇兑换联系起来。投机的部分很小。很难专注于此。

 
Uladzimir Izerski:

阿列克谢，你只是从纯投机的角度将外汇市场上的货币兑换联系起来。投机的部分很小。很难专注于此。

我看了看司赌，从我看到的东西得出结论。

观察玻璃。

而且，银行在执行购买/出售客户、法人实体的货币的订单时进行投机。

 
Uladzimir Izerski:

为什么小的卖，大的买？这看起来不是一个愚蠢的想法吗？

这个问题是错误的，每一笔交易都是两面的。

对于一个大玩家来说，要想以一百万买入，就必须有人以一百万卖出....。同样的地方，同样的价格，同样的毫秒......

大公司不能像小公司那样从真空中购买......


他只是站在玻璃中，等待小球员的活动，并把它们全部拿走，因为 他是小球员的反面教材

现在你所需要的是把所有的止损点拿来关闭你的头寸......你激起了所有 "在位 "的参与者的反向交易。

