那么因果之间的最大时间差是多少呢，有统计吗？
还没有，这不是一件小事，它比提前一步预测或类似的事情难一百倍......
你必须自己搞清楚。
但我要问一个反面的问题：在开仓和止损之间，或者在开仓和取舍之间， 有什么差距？
涨停板是一种限价订单，是创造水平的力量。
现在很清楚，这个 "差距 "的概念没有明确的界限？
这就是Elibrarius 不明白的地方
不，从所有参数来看，市场是一个时间序列，但从内部结构来看，它不是。
市场是由订单驱动的，市场和限价订单...它是创造水平、渠道等的极限。
没有 一种BP方法，而且有很多，考虑到 限价订单对价格的影响（BP）......
你认为价格达到了限价单，因此转身了吗？
我很确定，但这是我的看法，不是事实。还能有什么原因呢？ 我真的很想知道 )
如果你不解决大公司的机器人如何工作的问题，就没有什么能让你成功。
是的，有水平，但相对于以前的价格，它们总是新的。这就是不了解市场的问题。
为什么会这样...
一个大玩家通过卖给小玩家开盘，并利用同样的小玩家的止损（买入）来关闭他的买入（卖出）......。
止损累积在一个地方（感谢yelders、gerbals和pro的帮助）， 这是你可以尝试预测的水平在理论....
它是不同的--有时他们真的在杯中的几个级别中放了一堵高额的墙，而且买方活动较少--由于自然原因，有一个反转。
然而，更多的时候，这些水平在视觉上是被捍卫的--成交量开始下沉，价格反转。
如果我们迅速达到水平，杯中的密度就会耗尽，这使得增长不可持续，谁想离开市场就会损失惨重。
也就是说，有很多原因，必须综合考虑。
已添加。
这里是今天Si上作为阻力的回归通道的上限
阿列克谢，你只是从纯投机的角度将外汇兑换联系起来。投机的部分很小。很难专注于此。
我看了看司赌，从我看到的东西得出结论。
观察玻璃。
而且，银行在执行购买/出售客户、法人实体的货币的订单时进行投机。
这个问题是错误的，每一笔交易都是两面的。
对于一个大玩家来说，要想以一百万买入，就必须有人以一百万卖出....。同样的地方，同样的价格，同样的毫秒......
大公司不能像小公司那样从真空中购买......
他只是站在玻璃中，等待小球员的活动，并把它们全部拿走，因为 他是小球员的反面教材。
现在你所需要的是把所有的止损点拿来关闭你的头寸......你激起了所有 "在位 "的参与者的反向交易。