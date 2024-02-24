交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2195 1...218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 13:45 #21941 mytarmailS: 是的，任何预测水平的尝试都比预测微量值难上百倍，一切都不清楚，你必须发明很多新的、并非微不足道的东西来实现这个想法......。但这很有趣，我有一个玫瑰色的梦想，那就是它能发挥作用 ) 不，这是很难解决的问题。我觉得我将不得不回去不止一次。而结果的正确性取决于条件的顺序。就像好的奶酪或面团一样，你不能一下子把所有的成分都混合在一起...))))我将从钝化、二阶极值开始，以确定第一和低于条形条件的极值状态。酒吧内的运动是锡尼)))) mytarmailS 2020.11.26 14:11 #21942 Valeriy Yastremskiy: 不，这很难维持生计。我还得再去一次以上。而条件的顺序决定了正确的结果。就像好的奶酪或面团一样，你不能一下子把所有的成分都混合在一起...))))我先说个直白的，二阶极值，以确定第一和低于条形条件的极值状态。酒吧内的运动是锡尼)))) 听着，你用AMO做了什么吗？ 你对这个东西的水平如何？ Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 14:17 #21943 mytarmailS: 听着，你对AMO做了什么吗？ 你对这东西有什么水平？ 首先是算法，然后是NS和AMO。 我需要了解要寻找的东西。我了解什么是重量，以及大脑是如何工作的，我也了解一点关于AMO包的结构)。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 14:21 #21944 mytarmailS: 听着，你用AMO做了什么吗？ 你对这个东西有什么水平？ 目前，我有按级别划分的极端值、边缘和交叉速度、走廊传播的绝对值和所有级别的平均走廊比率、我也测量的条形平均数hyloi和openclosis。 mytarmailS 2020.11.26 14:25 #21945 Valeriy Yastremskiy: 对我来说，手动操作更有意义。 这是非常正确的... 你知道如何训练并从福雷斯特那里学习规则，你会吗？ Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 14:36 #21946 mytarmailS: 说得很对...那么，像森林这样的东西能不能被训练并从中提取规则呢？ 可以尝试用极值数据或它们之间的增量来参考条形数字。你可以看一下走廊边缘的速度与走廊宽度的关系。到目前为止，在均衡战略任务中。阶段，如何从收到的数据中正确地划分地块。问题的措辞，当我们逆风时，我们增加力量，当逆风时，我们失去力量。掉头也会失去我们的力量。这很简单。)))) mytarmailS 2020.11.26 14:44 #21947 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 你不明白，我指的是别的东西......我发现了一些有趣的东西，我们可以合作，那mt4会实现这个想法，但你至少需要知道如何使用MO的基本东西... 我不想打扰马克思，他可能宁愿处理编码器，最好是寻找圣杯...... 极限值预测 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:04 #21948 mytarmailS: 你不明白，我不是这个意思......我发现了一些有趣的东西，我们可以联手让mt4实现这个想法，但你至少需要有MO的基本技能...我不想打扰麦克斯，他可能更适合寻找圣杯......。对极端情况的预测。 暂时还不太可能。而p-ku至少要理解其中的一些内容。还没有，肯定要等到除夕夜。甚至没有读完那本粉红色的书，就忘乎所以了) 上升到第一个极值时，二阶的扩张，然后是跳跃式的下降，然后是三阶的上升趋势，然后是二阶的下降趋势，然后是跳跃式的上升，然后是一阶的下降趋势，然后是跳跃式的上升，下降，上升，然后是条形的趋势，一阶，条形下降。这就是我想得到的东西) Aleksei Kuznetsov 2020.11.26 15:07 #21949 Valeriy Yastremskiy: 还不太可能准时。而r-ku至少要想出一些办法。还没有，肯定要等到除夕夜。我甚至还没有读过那本粉红色的书，我忘乎所以了）这是一幅很好的画）。上升到第一个极值时，二阶的扩张，然后是跳跃式的下降，然后是三阶的上升趋势，然后是二阶的下降趋势，然后是跳跃式的上升，然后是一阶的下降趋势，然后是跳跃式的上升，下降，上升，然后是条形的趋势，一阶，条形下降。这 就是我想得到的东西) 这是不真实的。这不是一个你必须要记住的迷宫。我们的交易员的迷宫总是被重新安排的 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:10 #21950 elibrarius: Unreal.这不是一个你必须要记住的迷宫。我们的交易员的迷宫总是在重新安排自己。 当然，这很复杂，但神灵并不是唯一的...当然会有错误......现在的算法是在动态中计算极值，似乎不会犯错)。 1...218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，任何预测水平的尝试都比预测微量值难上百倍，一切都不清楚，你必须发明很多新的、并非微不足道的东西来实现这个想法......。
但这很有趣，我有一个玫瑰色的梦想，那就是它能发挥作用 )
不，这是很难解决的问题。我觉得我将不得不回去不止一次。而结果的正确性取决于条件的顺序。就像好的奶酪或面团一样，你不能一下子把所有的成分都混合在一起...))))我将从钝化、二阶极值开始，以确定第一和低于条形条件的极值状态。酒吧内的运动是锡尼))))
mytarmailS:

听着，你用AMO做了什么吗？ 你对这个东西的水平如何？
听着，你用AMO做了什么吗？ 你对这个东西的水平如何？
听着，你对AMO做了什么吗？ 你对这东西有什么水平？
首先是算法，然后是NS和AMO。 我需要了解要寻找的东西。我了解什么是重量，以及大脑是如何工作的，我也了解一点关于AMO包的结构)。
听着，你用AMO做了什么吗？ 你对这个东西有什么水平？
目前，我有按级别划分的极端值、边缘和交叉速度、走廊传播的绝对值和所有级别的平均走廊比率、我也测量的条形平均数hyloi和openclosis。
对我来说，手动操作更有意义。
这是非常正确的...
你知道如何训练并从福雷斯特那里学习规则，你会吗？
说得很对...
那么，像森林这样的东西能不能被训练并从中提取规则呢？
可以尝试用极值数据或它们之间的增量来参考条形数字。你可以看一下走廊边缘的速度与走廊宽度的关系。到目前为止，在均衡战略任务中。阶段，如何从收到的数据中正确地划分地块。问题的措辞，当我们逆风时，我们增加力量，当逆风时，我们失去力量。掉头也会失去我们的力量。这很简单。))))
你不明白，我指的是别的东西......我发现了一些有趣的东西，我们可以合作，那mt4会实现这个想法，但你至少需要知道如何使用MO的基本东西...
我不想打扰马克思，他可能宁愿处理编码器，最好是寻找圣杯......
极限值预测
你不明白，我不是这个意思......我发现了一些有趣的东西，我们可以联手让mt4实现这个想法，但你至少需要有MO的基本技能...
我不想打扰麦克斯，他可能更适合寻找圣杯......。
对极端情况的预测。
暂时还不太可能。而p-ku至少要理解其中的一些内容。还没有，肯定要等到除夕夜。甚至没有读完那本粉红色的书，就忘乎所以了)
上升到第一个极值时，二阶的扩张，然后是跳跃式的下降，然后是三阶的上升趋势，然后是二阶的下降趋势，然后是跳跃式的上升，然后是一阶的下降趋势，然后是跳跃式的上升，下降，上升，然后是条形的趋势，一阶，条形下降。这就是我想得到的东西)
还不太可能准时。而r-ku至少要想出一些办法。还没有，肯定要等到除夕夜。我甚至还没有读过那本粉红色的书，我忘乎所以了）这是一幅很好的画）。
上升到第一个极值时，二阶的扩张，然后是跳跃式的下降，然后是三阶的上升趋势，然后是二阶的下降趋势，然后是跳跃式的上升，然后是一阶的下降趋势，然后是跳跃式的上升，下降，上升，然后是条形的趋势，一阶，条形下降。这 就是我想得到的东西)
Aleksei Kuznetsov:

Unreal.这不是一个你必须要记住的迷宫。我们的交易员的迷宫总是在重新安排自己。
当然，这很复杂，但神灵并不是唯一的...当然会有错误......现在的算法是在动态中计算极值，似乎不会犯错)。