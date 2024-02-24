交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2192

来吧，停止争论...明白的人就会明白
Oleg avtomat:

也就是说，除了描述性的 "水"，几乎没有任何与科学无关的东西。

是的，但即使是这样，也比TSO 更接近于交易。

mytarmailS:
来吧，别吵了......。明白的人就会明白。

也许理解会降临到其他人身上。

Maxim Dmitrievsky:

是的，但即使是这样，也比tsos 更接近于交易。

嗯，它是颠倒的。

 
Oleg avtomat:

也许理解会降临到其他人身上。

只是需要至少粗略地研究一下，以了解....。

要明白，对一个函数的任何操作都已经是DSP了，任何！！！。


滤波、预测、处理、调制、模式查找、分析...

同样的神经网络，它们是数字滤波器，而数字滤波器是DSP的一部分。



只是这里的每个人都有一个概念，认为DSP就像无线电信号一样。

mytarmailS:

只是需要至少粗略地研究一下，以了解....。

要明白，对一个函数的任何操作都已经是DSP了，任何！！！。


滤波、预测、处理、调制、模式查找、分析...

同样的神经网络，它们是数字滤波器，而数字滤波器是DSP的一部分。



只是这里的每个人都有这样的观念，认为DSP就像无线电信号和哔哔声。

是的，正因为价格（报价）不是一个连续函数，它在时间上是离散的，在水平上是量化的--这就是为什么它必须按照DSP规则进行处理。

 
Oleg avtomat:

是的，只是因为价格（报价）不是一个连续的函数-- 在时间上是离散的，在水平上是量化的--已经凭借这一点，它的处理应该由DSP规则来完成。

+
 
Maxim Dmitrievsky:

到目前为止，我看到的是与趋势相反的情况。今天的交易要到明天才会出现

不再是一个星期，也不再是一个竞争....。

认购者e.

 
Oleg avtomat:

是的，正因为价格（报价）不是一个连续的函数--它在时间上是离散的，在水平上是量化的--这就是为什么它必须按照DSP规则进行处理。

温度也是离散测量的。兰是好的。DSP和ECM是应用科学，而不是基础科学。我不喜欢过滤器，尽管微波炉中的磁控管和克莱斯特伦以及梳状过滤器似乎算))))。嗯，完全没有上当））））。但当公式真正看到这里的过滤器的优点和缺点时，那么多方向的梳子就记住了)

 

所以事情是这样的。

我想预测通道梁的情况

要建立一个渠道，你需要三个参数

1) 从tt（当前点）的高度

2)来自tt的低价

3）渠道坡度

总共有三个价值...


我需要将这三个值转化为一个，以便训练一个回归模型...

之后，我需要再次将预测值转换成三个值（通道参数）。


我想用PCA来做，把维度降低到一个分量，然后再从预测中转换回来。

但我未能在一个组件中描述三个参数，信息损失太大，一个组件是不够的。


Karoch我们需要解决的问题是，谁能用三个输出（参数）来训练网络进行回归？

或者有其他建议吗？


PS. 训练三个模型是不可能的

