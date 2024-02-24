交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2196 1...218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203...3399 新评论 Александр Алексеевич 2020.11.26 18:58 #21951 Maxim Dmitrievsky: 关于卷纸的课程已经结束，虽然我已经放弃了，因为我对简单地在YouTube上插入视频不感兴趣。但是，现在我已经开设了很多免费的付费课程，比如来自coursera的课程。我再来一杯 ))。出于某种原因，他们建议使用英语，但这没有什么区别。你参加的课程越多，你的水平就越高。然后他们给你一个数字证书。 你在哪里学习？ [删除] 2020.11.26 19:14 #21952 亚历山大-阿列克谢耶维奇： 你去哪里？ https://2035.university/ Университет 20.35 2035.university Первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Готовит лидеров компаний, участников Национальной технологической инициативы. iwelimorn 2020.11.26 19:56 #21953 Maxim Dmitrievsky: 是的，很好。我的张量由于某种原因不想起来，所以我将会看着火炬。我甚至对执行情况都不太感兴趣，而是对方法本身感兴趣。如何设置分配、解释等。因为有不同的方法可以做到这一点。这里有一些有趣的文章1、2，让我们对内部发生的事情有一个直观的认识。 酷! 下面是各种生成模型的例子，包括VAE和pytorch的例子，可能有用 https://github.com/wiseodd/generative-models wiseodd/generative-models wiseoddgithub.com Collection of generative models, e.g. GAN, VAE in Pytorch and Tensorflow. Also present here are RBM and Helmholtz Machine. Note: Generated samples will be stored in (or , etc) directory during training. What's in it? Generative Adversarial Nets (GAN) Vanilla GAN Conditional GAN InfoGAN Wasserstein GAN Mode Regularized GAN Coupled GAN Auxiliary... mytarmailS 2020.11.27 08:48 #21954 这些水平，它是如此复杂...... 告诉我，谁会想到左边的这部分可能是右边这种反弹的原因？ 这中间有多少额外的信息？ 我稍微吹一下牛，说我怀疑或几乎肯定是这样的 -.... 但这不是主要的，主要的是没有一个 "开箱即用 "的算法可以找到这种关系.....。 我搜索了很多科学文献，寻找市场上类似问题的解决方案，但这个问题似乎没有。 这就是为什么没有算法能够解决这个问题...... 顺便说一下，看看图片，你可以理解，市场不是一个时间序列，它就像写在时间序列的格式，但它需要以另一种方式工作，对其结构的理解...... 这意味着所有已知的方法都不起作用，这在原则上得到了实践的证实......。 我并不主张什么，也不试图改变任何人的想法 ...我只是想写，我写了... Valeriy Yastremskiy 2020.11.27 09:03 #21955 mytarmailS: 这些水平，它是如此复杂......告诉我，谁会想到左边的这部分可能是右边这种反弹的原因？这中间有多少额外的信息？我稍微吹一下牛，说我怀疑或几乎肯定是这样的 -....但这不是主要的，主要的是没有一个 "开箱即用 "的算法可以找到这种关系.....。我搜索了很多科学文献，寻找市场上类似问题的解决方案，但这个问题似乎没有。这就是为什么没有算法能够解决这个问题...... 顺便说一下，看看图片，你可以理解，市场不是一个时间序列，它就像写在时间序列的格式，但它需要以另一种方式工作，对其结构的理解......这意味着所有已知的方法都不起作用，这在原则上得到了实践的证实......。我并不主张什么，也不试图改变任何人的想法 ...我只是想写，写了... 有必要证实这一假设。这很可能是。但这似乎并不符合逻辑。我们必须看看不同的地点。 mytarmailS 2020.11.27 09:08 #21956 Valeriy Yastremskiy: 我们必须证实这个假设。这很可能是。但这似乎并不符合逻辑。我们必须看一下不同的部分。 什么是不符合逻辑的？ Aleksei Kuznetsov 2020.11.27 09:10 #21957 mytarmailS: 这些水平，它是如此复杂......告诉我，谁会想到左边的这部分可能是右边这种反弹的原因？这中间有多少额外的信息？我稍微吹一下牛，说我怀疑或几乎肯定是这样的 -....但这不是主要的，主要的是没有 "开箱即用 "的算法可以找到这种关系.....。我搜索了很多科学文献，寻找市场上类似问题的解决方案，但这个问题似乎没有。这就是为什么没有算法能够解决这个问题...... 顺便说一下，看看图片，你可以理解，市场不是一个时间序列，它就像写在时间序列的格式，但它需要以另一种方式工作，对其结构的理解......这意味着所有已知的方法都不起作用，这在原则上得到了实践的证实......。我并不主张什么，也不试图改变任何人的想法 ...我只是想写，写了... 你试图预测得太远了。领先5到10条仍然是可能的。但100是不现实的。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.27 09:12 #21958 mytarmailS: 什么是不符合逻辑的？ 该模式是重复的，而不是随机的。虽然不是随机性是次要的。 mytarmailS 2020.11.27 09:14 #21959 elibrarius: 你试图预测得太远了。领先5到10条仍然是可能的。但100是不可能的。 问题是，我不是在预测形态，而是在预测反弹价格，必要的反弹可能发生在5根蜡烛或55根蜡烛中，这并不重要，它将是同一个形态...... 这就是我要说的，把市场作为一个BP的做法是行不通的，因为在市场上重要的是价格（水平），而不是价格运动的波浪（模式）。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.27 09:23 #21960 mytarmailS: 问题是，我预测的不是一个模式，而是一个反弹价格，在正确的价格上的反弹可能发生在5根蜡烛之后或55根之后，这并不重要，它将是同一个模式......这就是我要说的，把市场作为一个BP的方法是行不通的，因为在市场上重要的是价格（水平），而不是价格运动的波浪（模式）。 预测的时间越长，就越不准确。100个酒吧可以发生很多事情，比10个酒吧要多一个数量级。 1...218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于卷纸的课程已经结束，虽然我已经放弃了，因为我对简单地在YouTube上插入视频不感兴趣。
但是，现在我已经开设了很多免费的付费课程，比如来自coursera的课程。我再来一杯 ))。出于某种原因，他们建议使用英语，但这没有什么区别。你参加的课程越多，你的水平就越高。然后他们给你一个数字证书。
你去哪里？
https://2035.university/
是的，很好。我的张量由于某种原因不想起来，所以我将会看着火炬。
我甚至对执行情况都不太感兴趣，而是对方法本身感兴趣。如何设置分配、解释等。因为有不同的方法可以做到这一点。
这里有一些有趣的文章1、2，让我们对内部发生的事情有一个直观的认识。
酷!
下面是各种生成模型的例子，包括VAE和pytorch的例子，可能有用
https://github.com/wiseodd/generative-models
这些水平，它是如此复杂......
告诉我，谁会想到左边的这部分可能是右边这种反弹的原因？
这中间有多少额外的信息？
我稍微吹一下牛，说我怀疑或几乎肯定是这样的 -....
但这不是主要的，主要的是没有一个 "开箱即用 "的算法可以找到这种关系.....。
我搜索了很多科学文献，寻找市场上类似问题的解决方案，但这个问题似乎没有。
这就是为什么没有算法能够解决这个问题......
顺便说一下，看看图片，你可以理解，市场不是一个时间序列，它就像写在时间序列的格式，但它需要以另一种方式工作，对其结构的理解......
这意味着所有已知的方法都不起作用，这在原则上得到了实践的证实......。
我并不主张什么，也不试图改变任何人的想法 ...我只是想写，我写了...
有必要证实这一假设。这很可能是。但这似乎并不符合逻辑。我们必须看看不同的地点。
什么是不符合逻辑的？
该模式是重复的，而不是随机的。虽然不是随机性是次要的。
你试图预测得太远了。领先5到10条仍然是可能的。但100是不可能的。
问题是，我不是在预测形态，而是在预测反弹价格，必要的反弹可能发生在5根蜡烛或55根蜡烛中，这并不重要，它将是同一个形态......
这就是我要说的，把市场作为一个BP的做法是行不通的，因为在市场上重要的是价格（水平），而不是价格运动的波浪（模式）。
