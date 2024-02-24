交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2196

Maxim Dmitrievsky:

关于卷纸的课程已经结束，虽然我已经放弃了，因为我对简单地在YouTube上插入视频不感兴趣。

但是，现在我已经开设了很多免费的付费课程，比如来自coursera的课程。我再来一杯 ))。出于某种原因，他们建议使用英语，但这没有什么区别。你参加的课程越多，你的水平就越高。然后他们给你一个数字证书。


你在哪里学习？
亚历山大-阿列克谢耶维奇
你去哪里？

https://2035.university/

Maxim Dmitrievsky:

是的，很好。我的张量由于某种原因不想起来，所以我将会看着火炬。

我甚至对执行情况都不太感兴趣，而是对方法本身感兴趣。如何设置分配、解释等。因为有不同的方法可以做到这一点。

这里有一些有趣的文章12，让我们对内部发生的事情有一个直观的认识。

酷!

下面是各种生成模型的例子，包括VAE和pytorch的例子，可能有用

https://github.com/wiseodd/generative-models

wiseodd/generative-models
wiseodd/generative-models
  • wiseodd
  • github.com
Collection of generative models, e.g. GAN, VAE in Pytorch and Tensorflow. Also present here are RBM and Helmholtz Machine. Note: Generated samples will be stored in (or , etc) directory during training. What's in it? Generative Adversarial Nets (GAN) Vanilla GAN Conditional GAN InfoGAN Wasserstein GAN Mode Regularized GAN Coupled GAN Auxiliary...
 

这些水平，它是如此复杂......

告诉我，谁会想到左边的这部分可能是右边这种反弹的原因？

这中间有多少额外的信息？

我稍微吹一下牛，说我怀疑或几乎肯定是这样的 -....

但这不是主要的，主要的是没有一个 "开箱即用 "的算法可以找到这种关系.....。

我搜索了很多科学文献，寻找市场上类似问题的解决方案，但这个问题似乎没有。

这就是为什么没有算法能够解决这个问题......

顺便说一下，看看图片，你可以理解，市场不是一个时间序列，它就像写在时间序列的格式，但它需要以另一种方式工作，对其结构的理解......

这意味着所有已知的方法都不起作用，这在原则上得到了实践的证实......。


我并不主张什么，也不试图改变任何人的想法 ...我只是想写，我写了...

 
有必要证实这一假设。这很可能是。但这似乎并不符合逻辑。我们必须看看不同的地点。

 
什么是不符合逻辑的？

 
你试图预测得太远了。领先5到10条仍然是可能的。但100是不现实的。
 
该模式是重复的，而不是随机的。虽然不是随机性是次要的。

 
elibrarius:
你试图预测得太远了。领先5到10条仍然是可能的。但100是不可能的。

问题是，我不是在预测形态，而是在预测反弹价格，必要的反弹可能发生在5根蜡烛或55根蜡烛中，这并不重要，它将是同一个形态......

这就是我要说的，把市场作为一个BP的做法是行不通的，因为在市场上重要的是价格（水平），而不是价格运动的波浪（模式）。

 
预测的时间越长，就越不准确。100个酒吧可以发生很多事情，比10个酒吧要多一个数量级。
