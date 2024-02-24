交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2201 1...219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208...3399 新评论 mytarmailS 2020.11.28 18:20 #22001 Uladzimir Izerski: 谁在阻止你真正下注并赚取钱财？还是你在征求我们的同意？准许。 是的，谢谢你... 这只是一个局部的解决方案，有成千上万的解决方案可以找到...... 测试它，解决快速行动的问题，创建TC。 Uladzimir Izerski 2020.11.28 19:10 #22002 mytarmailS: 是的，谢谢...这只是一个局部的解决方案，有成千上万的解决方案可以找到......测试它，解决快速行动问题，创建TS 好吧，这里有成千上万的M5上的现成的。即使在任何TF上也是一样的。 mytarmailS 2020.11.28 19:19 #22003 Uladzimir Izerski: 那么这里是M5上准备好的几千人。即使在任何TF上也是如此。 共同的二级事后指标 Uladzimir Izerski 2020.11.28 19:24 #22004 mytarmailS: 通常的次要事实指标 逐字记录，亲爱的。））箭头只出现在新栏 的开口处。甚至连傻笑都没有) mytarmailS 2020.11.28 19:27 #22005 Uladzimir Izerski: 逐字记录，亲爱的。））箭头只出现在新栏 的开口处。甚至连傻笑都没有) 你已经傻笑了-10%的信号）））。 你的指标100%有效)) Uladzimir Izerski 2020.11.28 20:14 #22006 mytarmailS: 你已经傻笑了-10%的信号）））。你的指标100%有效)) 10%的缩减是一种崩溃吗？ 我有很多的TS。而我应用哪一个并不重要，可以嘲弄你。信号对我来说不是一种挣钱的形式。 我想你的系统没有一个能在这样的库存中存活10个交易而不损失。 你想证明这一点。证明一下吧。让我们一起笑一笑）。 mytarmailS 2020.11.28 20:22 #22007 Uladzimir Izerski: 10%的缩减是一种崩溃吗？ 是的，三天内-10%......在任何道具中，你都会被这样的交易当之无愧地踢到屁股。 Uladzimir Izerski: 而我用哪个来取笑你并不重要。 啊哈哈，我们感到很羞愧））））。 Uladzimir Izerski 2020.11.28 20:27 #22008 mytarmailS: 是的，三天内下跌10%......任何道具都会在这种交易中踢你的屁股。啊哈，我们觉得很丢脸)))) 有一个非常聪明的人已经拉着屎跑了。很快你也会跑掉的））））。 mytarmailS 2020.11.28 20:33 #22009 Uladzimir Izerski: 一个非常聪明的人已经拉屎跑掉了。很快你也会跑掉的））））。 大概.... 只是谁会留下来.... Uladzimir Izerski 2020.11.28 20:39 #22010 mytarmailS: maybe....只是谁会留下来.... 新的将会到来。像你这样的人很多，Mahim和Baxavs。他们将取代他们。 他们会带来新的想法）。 1...219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，谢谢你...
这只是一个局部的解决方案，有成千上万的解决方案可以找到......
测试它，解决快速行动的问题，创建TC。
好吧，这里有成千上万的M5上的现成的。即使在任何TF上也是一样的。
共同的二级事后指标
逐字记录，亲爱的。））箭头只出现在新栏 的开口处。甚至连傻笑都没有)
你已经傻笑了-10%的信号）））。
你的指标100%有效))
10%的缩减是一种崩溃吗？
我有很多的TS。而我应用哪一个并不重要，可以嘲弄你。信号对我来说不是一种挣钱的形式。
我想你的系统没有一个能在这样的库存中存活10个交易而不损失。
你想证明这一点。证明一下吧。让我们一起笑一笑）。
是的，三天内-10%......在任何道具中，你都会被这样的交易当之无愧地踢到屁股。
有一个非常聪明的人已经拉着屎跑了。很快你也会跑掉的））））。
大概....
只是谁会留下来....
新的将会到来。像你这样的人很多，Mahim和Baxavs。他们将取代他们。
他们会带来新的想法）。