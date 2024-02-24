交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2201

Uladzimir Izerski:

谁在阻止你真正下注并赚取钱财？

还是你在征求我们的同意？

准许。

是的，谢谢你...

这只是一个局部的解决方案，有成千上万的解决方案可以找到......

测试它，解决快速行动的问题，创建TC。

 
mytarmailS:

是的，谢谢...

这只是一个局部的解决方案，有成千上万的解决方案可以找到......

测试它，解决快速行动问题，创建TS

好吧，这里有成千上万的M5上的现成的。即使在任何TF上也是一样的。

g13

 
Uladzimir Izerski:

那么这里是M5上准备好的几千人。即使在任何TF上也是如此。

共同的二级事后指标

 
mytarmailS:

通常的次要事实指标

逐字记录，亲爱的。））箭头只出现在新栏 的开口处。甚至连傻笑都没有)

 
Uladzimir Izerski:

逐字记录，亲爱的。））箭头只出现在新栏 的开口处。甚至连傻笑都没有)

你已经傻笑了-10%的信号）））。

你的指标100%有效))

 
mytarmailS:

你已经傻笑了-10%的信号）））。

你的指标100%有效))

10%的缩减是一种崩溃吗？

我有很多的TS。而我应用哪一个并不重要，可以嘲弄你。信号对我来说不是一种挣钱的形式。

我想你的系统没有一个能在这样的库存中存活10个交易而不损失。

你想证明这一点。证明一下吧。让我们一起笑一笑）。

 
Uladzimir Izerski:

10%的缩减是一种崩溃吗？

是的，三天内-10%......在任何道具中，你都会被这样的交易当之无愧地踢到屁股。

Uladzimir Izerski:

而我用哪个来取笑你并不重要。

啊哈哈，我们感到很羞愧））））。

 
mytarmailS:

是的，三天内下跌10%......任何道具都会在这种交易中踢你的屁股。

啊哈，我们觉得很丢脸))))

有一个非常聪明的人已经拉着屎跑了。很快你也会跑掉的））））。

 
Uladzimir Izerski:

一个非常聪明的人已经拉屎跑掉了。很快你也会跑掉的））））。

大概....

只是谁会留下来....

 
mytarmailS:

maybe....

只是谁会留下来....

新的将会到来。像你这样的人很多，Mahim和Baxavs。他们将取代他们。

他们会带来新的想法）。

