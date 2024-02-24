交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2199 1...219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206...3399 新评论 mytarmailS 2020.11.27 11:25 #21981 Aleksey Vyazmikin: 有时是不同的--有时他们真的把...... 例如，有一些机器人会以同样的价格买回所有的东西，即使是市场订单，我也认为这是一个极限水平...... 如果有人持有价格（无论他们如何做），我认为这是一个极限水平 ... 我认为这将是一个限制......PS......你的频道工作得很好! Uladzimir Izerski 2020.11.27 11:27 #21982 Aleksey Vyazmikin: 我由斯看向玻璃，并从我所看到的东西中得出结论。观察玻璃。而且，银行在执行购买/出售客户、法人实体的货币的订单时进行投机。 腾博会登录_腾博会娱乐平台_腾博会国际娱乐_腾博会官网诚信为本不是在卖和买。银行根据客户的要求进行销售和购买。如果没有客户订单，没有银行会为了投机而投机。他们在预测经济方面有一定的任务要做。他们决定未来需要哪种货币。但这不是猜测，而是一个工作计划。 投机者是特区的客户。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.27 11:35 #21983 mytarmailS: 例如，有一些机器人会以同样的价格买回所有的东西，即使是市场订单，我也认为这是一个限制水平......如果有人持有价格（不管他们怎么做，有很多人），我认为这是一个极限水平 ...ps.你的通道效果很好! 有一点是肯定的--情况可能是不同的，它们可能会影响价格的进一步走势，它们的描述对概率预测是有用的。 还有通道--是的，有时它工作得很好。 有一天，它在中心线有一个很好的相互作用。 我想教给大家一个模型，它将决定是突破还是回撤--用于获利。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.27 11:39 #21984 Uladzimir Izerski: 玻璃不卖也不买。银行根据客户的要求进行销售和购买。如果没有客户的出价，没有银行会专门为投机而投机。他们在预测经济方面有一定的任务要做。他们决定未来需要哪种货币。但这不是猜测，而是一个工作计划。投机者是特区的客户。 市场上有足够的信息用于假设。 银行则不同，交易员处理客户的订单，当你能卖出货币获利时，这是很好的... kapelmann 2020.11.27 11:44 #21985 Uladzimir Izerski: 玻璃不卖也不买。银行根据客户的要求进行销售和购买。如果没有客户的出价，没有银行会专门为投机而投机。他们在预测经济方面有一定的任务要做。他们决定未来需要哪种货币。但这不是猜测，而是一个工作计划。投机者是DC的客户。 2008年，我曾在一家小银行担任水手。 有一个内部交易部门，有两个人试图预测市场，在他们的一次公司活动中，其中一个交易员吹嘘说他上个月赚了30千美元的利润。他们说，他们获得了一些利润。 现在的银行几乎处理一切有利可图的事情，对冲基金的风险投资和自我投机，为什么不呢？ Uladzimir Izerski 2020.11.27 11:57 #21986 kapelmann: 2008年，我曾经在一家小银行做送水员。 当时有一个内部交易部门，有几个人试图预测市场，在一次公司活动中，其中一个交易员吹嘘说他上个月赚了30千美元，所以他肯定赚了一些。银行现在几乎参与了所有有利可图的事情，对冲基金的风险投资和自我投机，为什么不呢？ 银行与客户合作。 他们从一些客户那里获得货币，并将其出售给其他客户。当出现偏差时，他们可能会买入或卖出。但这不是猜测。是的，为了这个目的，交易员们坐在那里，以更好的价格进行交易。 mytarmailS 2020.11.27 12:06 #21987 阿列克谢-维亚兹米 金。 也许可以组队，一起探索这些关卡？ 到目前为止，大约是60/40，但我知道要去哪里...... Aleksey Vyazmikin 2020.11.27 12:10 #21988 mytarmailS: 我们是否应该组队，一起探索这些关卡？ 我们可以，但格式不清楚。我将在MT5中制作（如果我有的东西还不够）预测器，而不是在R中。 Uladzimir Izerski 2020.11.27 12:25 #21989 马克西姆-德米特里耶夫斯基： 猴子还没输，我的肯定没输。也许下周我将在真正的MO上运行它，因为我已经开始得到非常好的结果。关于瑞纳--他再一次证明了自己是个追星族。他写了关于滤波器和DSP的文章，并监测了一只猴子。所以那里没有什么可讨论的了。+ 我放弃了这个话题，因为这里除了水，什么都没有。没有什么有趣的。浪费了时间。 你哪里都不能去。你会在建筑工地或工厂工作，你会变得聪明，带着新知识回到这里。 在信号上有一个很酷的库房。将永远不会出来)) mytarmailS 2020.11.27 12:30 #21990 Aleksey Vyazmikin: 你可以，只是格式不清楚。我将在MT5中制作（如果我有的东西还不够）预测器，而不是在R中。 让我们想想，最主要的是知识 1...219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有时是不同的--有时他们真的把......
例如，有一些机器人会以同样的价格买回所有的东西，即使是市场订单，我也认为这是一个极限水平......
如果有人持有价格（无论他们如何做），我认为这是一个极限水平 ...
我认为这将是一个限制......PS......你的频道工作得很好!
我由斯看向玻璃，并从我所看到的东西中得出结论。
观察玻璃。
而且，银行在执行购买/出售客户、法人实体的货币的订单时进行投机。
腾博会登录_腾博会娱乐平台_腾博会国际娱乐_腾博会官网诚信为本不是在卖和买。银行根据客户的要求进行销售和购买。如果没有客户订单，没有银行会为了投机而投机。他们在预测经济方面有一定的任务要做。他们决定未来需要哪种货币。但这不是猜测，而是一个工作计划。
投机者是特区的客户。
例如，有一些机器人会以同样的价格买回所有的东西，即使是市场订单，我也认为这是一个限制水平......
如果有人持有价格（不管他们怎么做，有很多人），我认为这是一个极限水平 ...
ps.你的通道效果很好!
有一点是肯定的--情况可能是不同的，它们可能会影响价格的进一步走势，它们的描述对概率预测是有用的。
还有通道--是的，有时它工作得很好。 有一天，它在中心线有一个很好的相互作用。
我想教给大家一个模型，它将决定是突破还是回撤--用于获利。
玻璃不卖也不买。银行根据客户的要求进行销售和购买。如果没有客户的出价，没有银行会专门为投机而投机。他们在预测经济方面有一定的任务要做。他们决定未来需要哪种货币。但这不是猜测，而是一个工作计划。
投机者是特区的客户。
市场上有足够的信息用于假设。
银行则不同，交易员处理客户的订单，当你能卖出货币获利时，这是很好的...
玻璃不卖也不买。银行根据客户的要求进行销售和购买。如果没有客户的出价，没有银行会专门为投机而投机。他们在预测经济方面有一定的任务要做。他们决定未来需要哪种货币。但这不是猜测，而是一个工作计划。
投机者是DC的客户。
2008年，我曾在一家小银行担任水手。 有一个内部交易部门，有两个人试图预测市场，在他们的一次公司活动中，其中一个交易员吹嘘说他上个月赚了30千美元的利润。他们说，他们获得了一些利润。 现在的银行几乎处理一切有利可图的事情，对冲基金的风险投资和自我投机，为什么不呢？
2008年，我曾经在一家小银行做送水员。 当时有一个内部交易部门，有几个人试图预测市场，在一次公司活动中，其中一个交易员吹嘘说他上个月赚了30千美元，所以他肯定赚了一些。银行现在几乎参与了所有有利可图的事情，对冲基金的风险投资和自我投机，为什么不呢？
银行与客户合作。 他们从一些客户那里获得货币，并将其出售给其他客户。当出现偏差时，他们可能会买入或卖出。但这不是猜测。是的，为了这个目的，交易员们坐在那里，以更好的价格进行交易。
也许可以组队，一起探索这些关卡？
到目前为止，大约是60/40，但我知道要去哪里......
我们是否应该组队，一起探索这些关卡？
我们可以，但格式不清楚。我将在MT5中制作（如果我有的东西还不够）预测器，而不是在R中。
猴子还没输，我的肯定没输。也许下周我将在真正的MO上运行它，因为我已经开始得到非常好的结果。关于瑞纳--他再一次证明了自己是个追星族。他写了关于滤波器和DSP的文章，并监测了一只猴子。所以那里没有什么可讨论的了。+ 我放弃了这个话题，因为这里除了水，什么都没有。没有什么有趣的。浪费了时间。
你哪里都不能去。你会在建筑工地或工厂工作，你会变得聪明，带着新知识回到这里。
在信号上有一个很酷的库房。将永远不会出来))
你可以，只是格式不清楚。我将在MT5中制作（如果我有的东西还不够）预测器，而不是在R中。
让我们想想，最主要的是知识