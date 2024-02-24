交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2199

Aleksey Vyazmikin:

有时是不同的--有时他们真的把......

例如，有一些机器人会以同样的价格买回所有的东西，即使是市场订单，我也认为这是一个极限水平......

如果有人持有价格（无论他们如何做），我认为这是一个极限水平 ...

我认为这将是一个限制......PS......你的频道工作得很好!

 
Aleksey Vyazmikin:

我由斯看向玻璃，并从我所看到的东西中得出结论。

观察玻璃。

而且，银行在执行购买/出售客户、法人实体的货币的订单时进行投机。

腾博会登录_腾博会娱乐平台_腾博会国际娱乐_腾博会官网诚信为本不是在卖和买。银行根据客户的要求进行销售和购买。如果没有客户订单，没有银行会为了投机而投机。他们在预测经济方面有一定的任务要做。他们决定未来需要哪种货币。但这不是猜测，而是一个工作计划。

投机者是特区的客户。

 
mytarmailS:

有一点是肯定的--情况可能是不同的，它们可能会影响价格的进一步走势，它们的描述对概率预测是有用的。

还有通道--是的，有时它工作得很好。 有一天，它在中心线有一个很好的相互作用。

我想教给大家一个模型，它将决定是突破还是回撤--用于获利。

 
Uladzimir Izerski:

市场上有足够的信息用于假设。

银行则不同，交易员处理客户的订单，当你能卖出货币获利时，这是很好的...

 
Uladzimir Izerski:

玻璃不卖也不买。银行根据客户的要求进行销售和购买。如果没有客户的出价，没有银行会专门为投机而投机。他们在预测经济方面有一定的任务要做。他们决定未来需要哪种货币。但这不是猜测，而是一个工作计划。

投机者是DC的客户。

2008年，我曾在一家小银行担任水手。 有一个内部交易部门，有两个人试图预测市场，在他们的一次公司活动中，其中一个交易员吹嘘说他上个月赚了30千美元的利润。他们说，他们获得了一些利润。 现在的银行几乎处理一切有利可图的事情，对冲基金的风险投资和自我投机，为什么不呢？

 
kapelmann:

2008年，我曾经在一家小银行做送水员。 当时有一个内部交易部门，有几个人试图预测市场，在一次公司活动中，其中一个交易员吹嘘说他上个月赚了30千美元，所以他肯定赚了一些。银行现在几乎参与了所有有利可图的事情，对冲基金的风险投资和自我投机，为什么不呢？

银行与客户合作。 他们从一些客户那里获得货币，并将其出售给其他客户。当出现偏差时，他们可能会买入或卖出。但这不是猜测。是的，为了这个目的，交易员们坐在那里，以更好的价格进行交易。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

也许可以组队，一起探索这些关卡？


到目前为止，大约是60/40，但我知道要去哪里......


 
mytarmailS:

我们是否应该组队，一起探索这些关卡？

我们可以，但格式不清楚。我将在MT5中制作（如果我有的东西还不够）预测器，而不是在R中。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
猴子还没输，我的肯定没输。也许下周我将在真正的MO上运行它，因为我已经开始得到非常好的结果。关于瑞纳--他再一次证明了自己是个追星族。他写了关于滤波器和DSP的文章，并监测了一只猴子。所以那里没有什么可讨论的了。+ 我放弃了这个话题，因为这里除了水，什么都没有。没有什么有趣的。浪费了时间。

你哪里都不能去。你会在建筑工地或工厂工作，你会变得聪明，带着新知识回到这里。

在信号上有一个很酷的库房。将永远不会出来))

 
Aleksey Vyazmikin:

你可以，只是格式不清楚。我将在MT5中制作（如果我有的东西还不够）预测器，而不是在R中。

让我们想想，最主要的是知识

