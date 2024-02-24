交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2200 1...219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207...3399 新评论 kapelmann 2020.11.27 13:19 #21991 马克西姆-德米特里耶夫斯基： 水的载体🤣🤣🤣🤣，但在银行。那个女孩会问你在哪里工作。在一个银行里! 好吧，不是字面上的运水员，而是出纳员， 银行里没有运水员 的职位，但我同意，没有多少悲怆的感觉（（）。 kapelmann 2020.11.27 13:23 #21992 Uladzimir Izerski: 银行与客户合作。 他们从一些客户那里收到货币，然后将其出售给其他客户。当出现偏差时，他们可能会买入或卖出。但这不是猜测。是的，为了这个目的，交易员们坐在那里，以更好的价格进行交易。 在理论上，是的，但在现实中，所有的顶级银行家都梦想拥有一个像高盛等那样的袖珍对冲基金。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.27 13:40 #21993 mytarmailS: 让我们想一想，最主要的是知识 我所知道的是，我肯定什么都不知道 :) iwelimorn 2020.11.27 13:53 #21994 马克西姆-德米特里耶夫斯基： 猴子还没输，我的肯定没输。也许下周我将在真正的MO上运行它，因为我已经开始得到非常好的结果。关于瑞纳--他再一次证明了自己是个追星族。他写了关于滤波器和DSP的文章，并监测了一只猴子。所以那里没有什么可讨论的了。+ 我放弃了这个话题，因为这里除了水，什么都没有。没有什么有趣的。浪费了时间。 太糟糕了，你是不多的人之一，他们把这个话题向ME的方向倾斜，寻找有趣的方向，并分享你的发现。感谢你们的出版物! Wizard2018 2020.11.27 14:58 #21995 Uladzimir Izerski: 为什么小的卖，大的买？这看起来不是一个愚蠢的想法吗？ 他们有选择吗？:))))集体耕作是自愿的，不是这样的，不管你愿不愿意 :)) [删除] 2020.11.27 16:07 #21996 并非所有闪闪发光的都是金子。 Uladzimir Izerski 2020.11.27 16:46 #21997 kapelmann: 理论上是的，但在现实中，所有银行的高层都梦想着拥有一个像戈德曼家族那样的袖珍对冲基金，而交易员并不只是偏向交易。 我告诉你一个秘密。只对其他人。这样做是为了充实某个群体。就 这样吧））。 Renat Akhtyamov 2020.11.27 20:37 #21998 Uladzimir Izerski: 你哪里都不能去。你会在建筑业或工厂工作，你会带着新的知识包袱回到这里。在信号上有一个很酷的库房。他将永远无法摆脱它)) Graal 他在周一打掉了，今天收盘时，笔者//降低了百分比 "Algotrading" 所以这没什么好说的。 mytarmailS 2020.11.28 15:28 #21999 Aleksey Vyazmikin: 我所知道的是，我肯定什么都不知道 :) 这样的立场.... ====================================== OOS交易 关于OHLC的琐碎迹象。 我甚至没有试图将事情复杂化。 Uladzimir Izerski 2020.11.28 17:59 #22000 mytarmailS: 这样的立场....======================================OOS交易 关于OHLC的琐碎迹象。我甚至还没有尝试将事情复杂化。 谁在阻止你真正下注，砍掉面团？ 还是你在征求我们的同意？ 是的，我知道。 1...219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
水的载体🤣🤣🤣🤣，但在银行。那个女孩会问你在哪里工作。在一个银行里!
好吧，不是字面上的运水员，而是出纳员， 银行里没有运水员 的职位，但我同意，没有多少悲怆的感觉（（）。
银行与客户合作。 他们从一些客户那里收到货币，然后将其出售给其他客户。当出现偏差时，他们可能会买入或卖出。但这不是猜测。是的，为了这个目的，交易员们坐在那里，以更好的价格进行交易。
在理论上，是的，但在现实中，所有的顶级银行家都梦想拥有一个像高盛等那样的袖珍对冲基金。
让我们想一想，最主要的是知识
我所知道的是，我肯定什么都不知道 :)
马克西姆-德米特里耶夫斯基：
猴子还没输，我的肯定没输。也许下周我将在真正的MO上运行它，因为我已经开始得到非常好的结果。关于瑞纳--他再一次证明了自己是个追星族。他写了关于滤波器和DSP的文章，并监测了一只猴子。所以那里没有什么可讨论的了。+ 我放弃了这个话题，因为这里除了水，什么都没有。没有什么有趣的。浪费了时间。
太糟糕了，你是不多的人之一，他们把这个话题向ME的方向倾斜，寻找有趣的方向，并分享你的发现。感谢你们的出版物!
为什么小的卖，大的买？这看起来不是一个愚蠢的想法吗？
他们有选择吗？:))))集体耕作是自愿的，不是这样的，不管你愿不愿意 :))
理论上是的，但在现实中，所有银行的高层都梦想着拥有一个像戈德曼家族那样的袖珍对冲基金，而交易员并不只是偏向交易。
我告诉你一个秘密。只对其他人。这样做是为了充实某个群体。就 这样吧））。
你哪里都不能去。你会在建筑业或工厂工作，你会带着新的知识包袱回到这里。
在信号上有一个很酷的库房。他将永远无法摆脱它))
Graal 他在周一打掉了，今天收盘时，笔者//降低了百分比 "Algotrading"
所以这没什么好说的。
