交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2797

新评论
 
mytarmailS #:
我已经回答了你关于我在寻找什么的问题。
那么，让我们来进行一次科学论证吧。
你不同意的地方和原因，或者你不理解的地方和原因......
我们就来一场有意义的对话

我会等待更实质性的回答，而不是回应。

 
Uladzimir Izerski #:

我会等待更实质性的回复，而不是回复。

所以你可以写一整本书的回复，你说：你没有回答，回答没有意义，这是一个回复))))。

所以，请再读一遍我之前的帖子，但要慢慢地、深思熟虑地读。
 
mytarmailS #:
就这样，你可以写出对整本书的回应，而你的回应是：你没有回答，回应没有实质内容，是撤回))))。

那就再读一遍我的狗屁帖子吧。

如果 "自尊的人 "这个词不适合你，那还有什么问题。Gee-gee)

 
Uladzimir Izerski #:

如果 "自尊的人 "这个词不适合你，那还有什么问题呢？哎呀呀）。

..

 

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

混乱中有模式吗？让我们试着找出它！以特定样本为例进行机器学习。

Aleksey Vyazmikin, 2022.10.21:46

实际上，我建议下载链接 中的文件。档案中有 3 个 csv 文件：

  1. train.csv - 需要训练的样本。
  2. test.csv - 辅助样本，允许在训练过程中使用，包括与 train 合并。
  3. exam.csv - 不参与训练的样本。

样本本身包含 5581 列预测因子，目标在 5583 列 "Target_100 "中，5581、5582、5584、5585 列是辅助列，包含以下内容

  1. 5581 列 "时间"--信号日期
  2. 5582"Target_P" - 交易方向 "+1" - 买入 / "-1" - 卖出
  3. 5584"Target_100_Buy"--买入的财务结果
  4. 5585"Target_100_Sell" - 卖出的财务结果。

目标是创建一个能在 exam.csv 样本中 "赚取 "超过 3000 分的模型。

解决方案应不窥视考试，即不使用该样本中的数据。

为了保持兴趣，最好能介绍一下实现这一结果的方法。

样本可以以任何方式进行转换，包括改变目标样本，但应解释转换的性质，使其不是纯粹的考试样本拟合。


 
Aleksey Vyazmikin #:

您使用 R 软件包 rattle::rattle() 它给出了帖子中所有问题的答案，以及许多额外和有用问题的答案，您对结果感到惊讶，并向我们简要介绍了结果

Rattle拥有一切：预处理、预测因子预测能力的图形表示、6 个模型、模型评估

与在论坛上发帖相比，您只需花费更少的时间就能得到令您惊喜的结果。但这将是你的成果，是你的知识和技能，而不是别人的。

否则，让我们到市场上去吧，你会很高兴的，虽然要付钱。

 

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

不是圣杯，只是普通的这样 - Bablokos!!!!

Aleksey Nikolayev, 2022.10.11 21:16

如果你突然想到它，这里有一本关于R基础知识的好书，可以作为参考书。


如果我可以打折))))对我来说，这本书比其他书更好））））

 
СанСаныч Фоменко #:

从 R 软件包 rattle::rattle() 中获取帖子中所有问题的答案，以及一堆额外的有用问题的答案，你自己也会对结果感到惊讶，并简要告诉我们结果

Rattle包罗万象：预处理、预测因子预测能力的图形表示、6 个模型、模型评估

比起在论坛上发帖，你只需花更少的时间就能得到令你惊喜的结果。但这将是你的成果，是你的知识和技能，而不是别人的。

否则，让我们到市场上去吧，你会很高兴的，虽然要付钱。

在这里，证明你是有能力的，而不只是在这里摇摇晃晃--你没有任何证据证明存在已完成的解决方案，只是说你找到了选择预测者的圣杯方法。我觉得你的拨浪鼓只是个玩具--对于像这样复杂的样本用处不大。

我只是建议以比赛的形式来完成这样的任务，这样就不会互相扯皮，而是真正能够展示自己的技能，从而得到尊重。

 
Aleksey Vyazmikin #:

证明一下你的能力，而不是在这里摇摇晃晃--你没有提供任何完整解决方案的证据，只是说你找到了选择预测因子的圣杯方法。我觉得你的拨浪鼓只是一个玩具--对于像这样复杂的样本来说，它并没有什么用处。

我只是建议以比赛的形式来完成这样的任务，这样就不会互相扯皮，而是真正能够展示自己的技能，从而得到尊重。

你们不应该 "感觉"，而应该公布代码和代码结果。

非常贪婪！贪婪是因为懒惰。

500美元和所有的答案，然后你躺在沙发上 "感觉"，用一个更轻的口袋，但结果。

 
СанСаныч Фоменко #:

你不应该 "感觉 "它，你应该公布代码和代码的结果。

你太贪心了！贪婪是因为懒惰。

500美元和所有答案，然后你躺在沙发上 "感觉"，口袋里的钱更少，但有结果。

所以，不要偷懒--努力解决问题！

关于 "感觉"，我写这篇文章是因为我试过，但要么是我用错了，要么是它对复杂的样本没有用。

我有自己的提取有用信息的方法，所以我想与其他人进行比较。

1...279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804...3399
新评论