Ivan Butko #:

不，一点也不。我只是不知道还能做什么。想利用市场上的神经网络...我觉得也没什么前途

市场绝对不是...

如果你数学好的话，读一本关于数学模型的好书吧......这比读这个主题有用 1000 倍....。

 
Evgeni Gavrilovi 梯度比色法 在样本内显示出极佳的效果，但超出样本后，误差会立即增加。

为什么？因为这个公式非常简单。对于货币市场上的复杂关系，我们能说什么呢？）

如何使该算法在 OOS 上显示出良好结果？

这就是需要线性回归的情况）。

 
СанСаныч Фоменко #:

我想我会研究一下，这对我来说并不容易，但真的非常有趣。

您是使用已知的、明确的算法/公式（例如指标）从报价中生成符号，还是使用机器学习来构建符号？

 
mytarmailS #:
那么代码中就有可能出现错误，您需要使用真实报价或模拟.... 进行测试。

我最近就遇到过这种情况，符号看起来是 +1 bar，这根本不是一个明显的错误，花了半个小时才解决....。

黑色 - 多头，绿色 - 空头。预测领先一步。


 

因为它需要证明：

一根大阳烛就可以确定（甚至不是在开盘时，而是在收盘时）。

趋势将起作用，而平烛则不起作用（如图所示）。

您不是在预测，而是在陈述实际走势。

...你只是很幸运，因为这个走势有趋势区域，而你迟来的伪预测会成真，仅仅是因为趋势不会改变......而且只要趋势不改变......你可以清楚地看到，它无法预测反转）。

附注

不清楚您为什么还在试图欺骗每一个预测您的人......也许您应该用事物的正确名称来得出结论，而不是撒谎说您是感性认识......谁需要您这样试图用逻辑来争辩的骗子（您误解了所使用的方法和材料的本质）......

 
СанСаныч Фоменко #:

黑色代表多头，绿色代表空头。领先一步。

我能看看代码吗？
 
mytarmailS #:
我能看看代码吗？

代码？其中有 2000 多行 R 代码？使用了十几个半软件包？同时，MQL4 中的代码也使用了这些代码？

床头柜的钥匙呢？

或许弗拉基米尔-佩列文科 啃下的东西已经够多了。

发布的结果是 2017 年的。在那之后，我就没再研究这些了，我希望水平能有所提高，人们能理解 "预测能力 "这个词的含义，并开始做有意义的事情，最好是针对股票市场。

Профиль трейдера
 
СанСаныч Фоменко #:

代码？超过 2000 行的 R 代码？一打半的软件包？同时 MQL4 中的代码也使用了这些代码？

好吧，2000 多行R 代码和 15 个软件包更能说明作者的不专业，而不是算法的复杂性。

SanSanych Fomenko#

床头柜的钥匙呢？

我才不管你的床头柜和钥匙，如果我们要这么谈，马上把钱给我。

SanSanych Fomenko#:

发布的结果是 2017 年的。之后我就没做这些了，我一直希望水平能提高

是的，酷....是你创造了一个有效的算法，在 2017 年之后就不做了，还是算法不起作用了？

不管你有没有那个床头柜，你自己拿主意吧，别把正常人的脑子搞乱了......

 
mytarmailS #:

2000 行R 语言代码和 15 个数据包，与其说是算法的复杂性，不如说是作者的不专业。

我才不在乎你的 床头柜和钥匙，如果我们要这样谈，马上给我钱。

是的，酷....是你创造了一个可行的算法，所以 2017 年之后就不用做了，还是算法不行？

不管 有没有那个床头柜，你自己拿主意吧，别把正常人的脑袋搞乱了......

善良一点，坚守你放牧的社会。

你是个不学无术的人。

 
СанСаныч Фоменко #:

请善待你牧养的社区。

你是个不学无术的人。

是啊......当你对谈话的本质无话可说时（我已经清楚地概述了本质），你就开始唠叨，比如 "你为什么不戴帽子？

你会在家里训练你的猫......

