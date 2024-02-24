交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2125 1...211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.11.16 20:25 #21241 Igor Makanu: ? 专题阅读 ))))在那里，是这部作品的开始。http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref你真的在看这个吗？ 重点是，它首先是在没有任何计算能力和逻辑的情况下写的，而且，如前所述，它是有效的）当然有很多水分，但你可以自己筛选。而开头，嗯，这就是时间，没有开头的书就不会有了。你也可以把它考虑进去) Igor Makanu 2020.11.16 20:25 #21242 Maxim Dmitrievsky: http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf一个很大的优点是，线性模型总是收敛到局部最小值。这就是为什么该方法仍有意义 几年前看到这本书。 它看起来...是的，这很吸引人，但真正的意义是什么？ 如果目标是写一个文凭或博士 - 是的，这是一本板书。 如果目的是时间序列--这本书是关于别的东西，关于计算机发展初期的随机森林的发明。 我认为，即使是NS的合奏，也不习惯在实践中应用，如何与BP合作？好吧，作为一个选项，搞乱了一堆很多的NS，最后你得到自动编码器？- 我怀疑用这本书甚至可以得到一个卷积网络 沃龙佐夫更多的是与旧知识有关，还有数据处理--我正在咀嚼一些关于BP的在线课程--里面有一些东西；) [删除] 2020.11.16 20:29 #21243 elibrarius: 如果测试和火车上的所有点都被排在一个共同的列表中（根据某种模式重新排列），这意味着它们被混在一起了。我的理解是这样的。测试不应该以任何方式与托盘混合。 如果这些点是独立的（没有自相关），你可以而且应该把它们混合起来 事实上，这就是随机森林的工作方式。 mytarmailS 2020.11.16 20:29 #21244 Igor Makanu: 几年前看到这本书。在外观上...好吧，是的，它很吸引人，但真的--为什么？ 如果目标是写一个文凭或博士学位--是的，它是一本案头书。如果目的是时间序列--这本书是关于别的东西，关于计算机发展初期随机森林的发明。我认为，即使是NS的合奏也不太习惯在实践中应用，如何与BP合作？- 我怀疑用这本书甚至可以得到一个卷积网络旧知识，沃龙佐夫更有意义，数据处理--我已经完成了关于BP的在线课程的学习--里面有一些东西；) 你在说什么，你是喝醉了还是怎么了？ 问问沃隆佐夫，伊瓦赫年科对他来说是谁？ Aleksei Kuznetsov 2020.11.16 20:46 #21245 Maxim Dmitrievsky: 如果这些点是独立的（没有自相关），混合是可能的，也是必要的。事实上，这就是随机森林的工作方式 在时间序列的每一边都有2-3个与每个点非常相关的点。即不符合独立条件 mytarmailS 2020.11.16 20:49 #21246 elibrarius: 时间序列每边有2-3个非常相关的点。即不符合独立条件 有一些特殊的时间序列 的分割方法，这些方法考虑到了这一切 [删除] 2020.11.16 20:50 #21247 elibrarius: 时间序列每边有2-3个非常相关的点。即不符合独立条件 可以删除这些重复的数据，它将在新的数据上立即起作用，但传播范围不会被覆盖。 Igor Makanu 2020.11.16 20:51 #21248 Maxim Dmitrievsky: 如果这些点是独立的（没有自相关），混合是可能的和必要的 不 这不是BP评估中ACF的目的。 滞后=1的自 相关可能不存在，但其他滞后期可能存在 和ACF估计不是对滞后依赖性的评估，而只是确定过程模型的一种方式--在决定BP与哪个过程相关之后，我们开始数据预处理--要么使用BP本身，要么使用其滞后期样本 [删除] 2020.11.16 20:56 #21249 Igor Makanu: 不 是 之前 后，过度训练要去的装饰关系。还应考虑到标记的序列性。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.16 20:58 #21250 Maxim Dmitrievsky: 可以删除这些重复的数据，它将在新的数据上立即起作用，但传播范围不会被覆盖。 如果分差没有被覆盖，又有什么意义呢？ 1...211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在那里，是这部作品的开始。
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
重点是，它首先是在没有任何计算能力和逻辑的情况下写的，而且，如前所述，它是有效的）当然有很多水分，但你可以自己筛选。而开头，嗯，这就是时间，没有开头的书就不会有了。你也可以把它考虑进去)
http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf
一个很大的优点是，线性模型总是收敛到局部最小值。这就是为什么该方法仍有意义
如果测试和火车上的所有点都被排在一个共同的列表中（根据某种模式重新排列），这意味着它们被混在一起了。我的理解是这样的。测试不应该以任何方式与托盘混合。
如果这些点是独立的（没有自相关），你可以而且应该把它们混合起来
事实上，这就是随机森林的工作方式。
问问沃隆佐夫，伊瓦赫年科对他来说是谁？
有一些特殊的时间序列 的分割方法，这些方法考虑到了这一切
这不是BP评估中ACF的目的。
滞后=1的自 相关可能不存在，但其他滞后期可能存在
和ACF估计不是对滞后依赖性的评估，而只是确定过程模型的一种方式--在决定BP与哪个过程相关之后，我们开始数据预处理--要么使用BP本身，要么使用其滞后期样本
后，过度训练要去的装饰关系。还应考虑到标记的序列性。
