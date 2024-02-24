交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2122 1...211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129...3399 新评论 mytarmailS 2020.11.16 16:04 #21211 Aleksey Vyazmikin: 我不知道这种方法是否适用于木质模型或更多地适用于神经网络。 但如果你只是想一想，答案不是很明显吗？ Aleksei Kuznetsov 2020.11.16 16:29 #21212 Aleksey Vyazmikin: 你能公布正弦/余弦时间转换功能吗？我也会尝试这种方法。在我发表的文章中，小时数是那里的一个重要预测因素。我不知道这种方法是否适用于木质模型或更多地适用于神经网络。 //день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24 if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440 if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080 根据代码，如果buf==0，就是正弦，否则（buf==1）就是余弦。 木制模型可以消化一切。 正弦和余弦对NS来说是很好的，因为它们已经被归一化为-1...+1 如果你把这个变体与编号的时间进行比较，告诉我哪个更好。在我看来，有些东西应该是100%一致的，如果你给出星期几、小时和分钟。 Machine learning in trading: 从 MQL4 迁移到 MQL5 [删除] 2020.11.16 17:50 #21213 完成了关于新采样原则的炸弹 mytarmailS 2020.11.16 18:12 #21214 Maxim Dmitrievsky: 完成了关于采样新原则的炸弹 你什么时候能学会如何训练/测试)))) [删除] 2020.11.16 18:12 #21215 mytarmailS: 你什么时候能学会如何训练/测试))))？不要教给科学家。 现在我需要一台强大的电脑... mytarmailS 2020.11.16 18:15 #21216 Maxim Dmitrievsky: 不要教给科学家。 现在我需要一台强大的电脑... 也许大脑先)))) [删除] 2020.11.16 18:18 #21217 mytarmailS: 也许你的大脑先)))) 你在我的大脑之前......好吧，你明白我的意思。 mytarmailS 2020.11.16 18:24 #21218 Maxim Dmitrievsky: 你对我的大脑......嗯，你明白的。 是的，是的，是的 )))) 你怎么不明白，"当前时刻 "考虑到了 "过去 "的特征 通过从 "现在 "学习，从 "过去 "测试你是在偷看过去...... 为什么要倒着做，它没有任何作用 ....为了愚蠢而愚蠢...... 只要记住，我们曾经根据 "反向 "数据进行预测，记得我们在预测过去时有多好????。 你现在也在做同样的事情!!!! 科学家!!!))) [删除] 2020.11.16 18:26 #21219 mytarmailS: ta, yes, yes ))))你怎么不明白，"当前时刻 "考虑到了 "过去 "的特征通过从 "当前时刻 "学习和从 "过去 "测试你有点像在偷看过去......为什么要倒着做，它没有任何作用 ....愚蠢的缘故...... 别傻了... mytarmailS 2020.11.16 18:28 #21220 Maxim Dmitrievsky: 别犯傻了。 这有什么愚蠢之处？ 1...211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不知道这种方法是否适用于木质模型或更多地适用于神经网络。
但如果你只是想一想，答案不是很明显吗？
你能公布正弦/余弦时间转换功能吗？我也会尝试这种方法。在我发表的文章中，小时数是那里的一个重要预测因素。我不知道这种方法是否适用于木质模型或更多地适用于神经网络。
//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24
if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440
if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080
根据代码，如果buf==0，就是正弦，否则（buf==1）就是余弦。
木制模型可以消化一切。
正弦和余弦对NS来说是很好的，因为它们已经被归一化为-1...+1
如果你把这个变体与编号的时间进行比较，告诉我哪个更好。在我看来，有些东西应该是100%一致的，如果你给出星期几、小时和分钟。
完成了关于采样新原则的炸弹
不要教给科学家。现在我需要一台强大的电脑...
也许大脑先))))
你在我的大脑之前......好吧，你明白我的意思。
你怎么不明白，"当前时刻 "考虑到了 "过去 "的特征
通过从 "现在 "学习，从 "过去 "测试你是在偷看过去......
为什么要倒着做，它没有任何作用 ....为了愚蠢而愚蠢......
只要记住，我们曾经根据 "反向 "数据进行预测，记得我们在预测过去时有多好????。
你现在也在做同样的事情!!!! 科学家!!!)))
别傻了...
这有什么愚蠢之处？