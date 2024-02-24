交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2123

mytarmailS:

愚蠢的是什么？

你在写一些疯狂的东西。

我想我们已经打败了那些嚷嚷着前锋只应该在前面的人，而且是很长时间。

就像有人大喊大叫地说卷积网 不能用于时间序列（大约一年前，也许更多）。

 
Maxim Dmitrievsky:

你在写一些疯狂的东西。

好了，不要听一个傻瓜的话)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我想我们已经打败了那些高呼前锋只应在前线的人，而且是在很久以前。

你怎么赢了？你只是说说而已，决定))))，是一种严肃的做法。


首先解释你自己，然后解释我，怎么可能预测过去的点 而预测未来的点...。

虽然从你的角度来看，你预测过去或未来并没有什么区别......。因为模型没有见过任何一个...

马克西姆-德米特里耶夫斯基

就像有人大喊大叫地说卷积网不用于时间序列（大约一年前，也许更多）。

某种精神分裂症患者））。

已经解释过了，请浏览论坛

 
Maxim Dmitrievsky:

已经解释过了，请浏览论坛。

解释给我听吧，对不起，我很感激......

你知道你可以在这个沼泽地里浏览，直到你老到不知道它在那里。

Maxim Dmitrievsky:

档案不会看得那么深，最多是几天前。培训半年，测试20年

最后的treyn，所以模型尽可能地接近当前时刻。

你是在建议我们为2000年进行训练并在今天进行交易。

拜拜，拜拜。

逻辑很蹩脚，但还行

如果测试是20年前的，那么就没有必要回到当前的时刻，如果你想回到当前的时刻，那么就没有必要测试20年））你可能在更短的时间内找到最好的模型

如果你还在唠叨你的废话，为什么还要问呢？

 
Maxim Dmitrievsky:

如果你一直弯曲你的废话，你为什么要问？

我不知道，我现在的心情很糟糕。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

伊瓦赫年科建议如何划分，以便模型正确学习

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm

