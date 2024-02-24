交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2123 1...211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130...3399 新评论 [删除] 2020.11.16 18:39 #21221 mytarmailS: 愚蠢的是什么？ 你在写一些疯狂的东西。 我想我们已经打败了那些嚷嚷着前锋只应该在前面的人，而且是很长时间。 就像有人大喊大叫地说卷积网 不能用于时间序列（大约一年前，也许更多）。 mytarmailS 2020.11.16 18:41 #21222 Maxim Dmitrievsky: 你在写一些疯狂的东西。 好了，不要听一个傻瓜的话) mytarmailS 2020.11.16 18:53 #21223 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我想我们已经打败了那些高呼前锋只应在前线的人，而且是在很久以前。 你怎么赢了？你只是说说而已，决定))))，是一种严肃的做法。 首先解释你自己，然后解释我，怎么可能预测过去的点， 而预测未来的点...。 虽然从你的角度来看，你预测过去或未来并没有什么区别......。因为模型没有见过任何一个... 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 就像有人大喊大叫地说卷积网不用于时间序列（大约一年前，也许更多）。 某种精神分裂症患者））。 [删除] 2020.11.16 18:55 #21224 mytarmailS: 你是怎么赢的？ 我们只是谈了谈，然后决定)))) 一个严肃的方法。你先解释你自己，然后我怎么发现，你可以从现在的点很好地 预测过去的点，我们也知道，但你不能预测未来的点......。虽然从你的角度来看，你预测过去或未来并没有什么区别......。因为模型没有见过任何一个...你是一个精神分裂症患者...) 已经解释过了，请浏览论坛 mytarmailS 2020.11.16 18:58 #21225 Maxim Dmitrievsky: 已经解释过了，请浏览论坛。 解释给我听吧，对不起，我很感激...... 你知道你可以在这个沼泽地里浏览，直到你老到不知道它在那里。 [删除] 2020.11.16 19:08 #21226 mytarmailS: 你告诉我，对不起，我很感激......你知道那片沼泽可以被翻阅，直到它太老了，不知道它是否存在。 档案不会看那么远，最多几天。跋涉是半年，测试是20年。 最后的treyn，使模型尽可能地接近当前的时刻 你是在建议我们为2000年进行训练，并在今天进行交易。 再见了。 mytarmailS 2020.11.16 19:24 #21227 Maxim Dmitrievsky: 档案不会看得那么深，最多是几天前。培训半年，测试20年最后的treyn，所以模型尽可能地接近当前时刻。你是在建议我们为2000年进行训练并在今天进行交易。拜拜，拜拜。 逻辑很蹩脚，但还行 如果测试是20年前的，那么就没有必要回到当前的时刻，如果你想回到当前的时刻，那么就没有必要测试20年））你可能在更短的时间内找到最好的模型 [删除] 2020.11.16 19:36 #21228 mytarmailS: 逻辑上有缺陷，但可以如果测试是20年前的，就没有必要让它更新，如果你想让它更新，也没有必要测试20年））你可以在更短的时间内找到更好的模型。 如果你还在唠叨你的废话，为什么还要问呢？ mytarmailS 2020.11.16 19:39 #21229 Maxim Dmitrievsky: 如果你一直弯曲你的废话，你为什么要问？ 我不知道，我现在的心情很糟糕。 mytarmailS 2020.11.16 19:52 #21230 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 伊瓦赫年科建议如何划分，以便模型正确学习 http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm 1...211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
愚蠢的是什么？
你在写一些疯狂的东西。
我想我们已经打败了那些嚷嚷着前锋只应该在前面的人，而且是很长时间。
就像有人大喊大叫地说卷积网 不能用于时间序列（大约一年前，也许更多）。
好了，不要听一个傻瓜的话)
你怎么赢了？你只是说说而已，决定))))，是一种严肃的做法。
首先解释你自己，然后解释我，怎么可能预测过去的点， 而预测未来的点...。
虽然从你的角度来看，你预测过去或未来并没有什么区别......。因为模型没有见过任何一个...
某种精神分裂症患者））。
你先解释你自己，然后我怎么发现，你可以从现在的点很好地 预测过去的点，我们也知道，但你不能预测未来的点......。
已经解释过了，请浏览论坛
解释给我听吧，对不起，我很感激......
你知道你可以在这个沼泽地里浏览，直到你老到不知道它在那里。
档案不会看那么远，最多几天。跋涉是半年，测试是20年。
最后的treyn，使模型尽可能地接近当前的时刻
你是在建议我们为2000年进行训练，并在今天进行交易。
再见了。
逻辑很蹩脚，但还行
如果测试是20年前的，那么就没有必要回到当前的时刻，如果你想回到当前的时刻，那么就没有必要测试20年））你可能在更短的时间内找到最好的模型
如果你还在唠叨你的废话，为什么还要问呢？
我不知道，我现在的心情很糟糕。
伊瓦赫年科建议如何划分，以便模型正确学习
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm