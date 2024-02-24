交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1992 1...198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999...3399 新评论 [删除] 2020.09.02 17:39 #19911 mytarmailS: 我说的是Python，我不能用这种直男的奇迹语言运行你自己的代码）。我会用python写，但我必须先运行代码)) 试着先通过调试器运行它。 它将为你创建一个配置文件 ? 然后尝试只运行? Evgeniy Chumakov 2020.09.04 14:23 #19912 大家好! 如果谁有空闲时间，请用神经网络检查时间序列的可预测性。 由于我对这些Ns一无所知，而且也没有人可以问......谢谢你! 这就是这个系列的样子（附后）。 最后一个时间值在文件的开头，最老的一个在文件的结尾。 附加的文件： EURUSD_returns.zip 4 kb Farkhat Guzairov 2020.09.04 16:06 #19913 Evgeniy Chumakov: 大家好!如果谁有空闲时间，请用神经网络检查时间序列的可预测性。因为我对这些Ns一无所知，也没有人可以问......谢谢你!这就是这个系列的样子（附后）。最后一个临时值在文件的开头，最老的一个在文件的结尾。 你认为一组数据就够了吗？你需要知道这个数据收集所依据的方法，收集时的目标是什么，等等。 [删除] 2020.09.04 21:39 #19914 Evgeniy Chumakov: 大家好!如果谁有空闲时间，请用神经网络检查时间序列的可预测性。由于我对这些Ns一无所知，而且也没有人可以问......谢谢你!这就是这个系列的样子（附后）。最后一个临时值在文件的开头，最老的一个在文件的结尾。 在之前的五个值上。 >>> regr.score(X_train, y_train) 0.6002509612994398 >>> regr.score(X_test, y_test) 0.6010419196911408 60%的准确性 在之前的10个数值上，准确率为50%。 第三次的精确度是57 蓝色初始，橙色预测。最后300个值 Aleksei Kuznetsov 2020.09.04 22:33 #19915 Maxim Dmitrievsky: 比前五次的数值要高。60%的准确性在之前的10个数值上，准确度下降了50第三次的精确度是57蓝色基线，橙色预测。最后300个数值。 我不明白的事。回归模型如何以百分比进行估计？它应该是绝对值。 这是我找到的帮助https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html 。 score(X,y,sample_weight=None)[来源] 返回预测的决定系数R^2。 系数R^2定义为(1-u/v)，其中u是残差平方和((y_true - y_pred) ** 2).sum()，v是总平方和((y_true - y_true.mean())** 2).sum()。最好的可能得分是1.0，它可以是负的（因为模型可以任意变差）。一个总是预测y的期望值的恒定模型，不考虑输入特征，将得到一个R^2分数为0.0。 也就是说，它不应该被转换为百分比，因为负值是可能的。只是一个系数。 Valeriy Yastremskiy 2020.09.04 22:45 #19916 elibrarius: 我不明白的东西。回归模型如何以百分比进行估计？它必须是绝对值。 对数 [删除] 2020.09.04 23:07 #19917 elibrarius: 我有一点不明白。回归模型如何以百分比进行估计？它必须是绝对值。 以下是在https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html 找到的一个参考资料。也就是说，它不应该被转换为百分比，因为负值是可能的。这只是一个系数。 负数是一种逆向关系。很难想象这样一个模式 iwelimorn 2020.09.04 23:34 #19918 向大家问好!这里有一个简单的系统，用于将你的系统的参数变化做成动画。在调试或观察RL系统时将会很方便。 它由两个脚本save_csv.py和animation.py 组成。 所有这一切的运作方式如下。 预先将save_csv.py脚本的内容粘贴给自己。当被调用时，该函数 将把你的变量保存到一个扩展名为.NET的文件中。csv. 运行animation.py 脚本 然后运行你的系统，动画就会运行。 animation.py 脚本可以在搜索gaal时保持开启 状态。 摘自 https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ 附加的文件： save_csv.py 2 kb animation.py 2 kb Valeriy Yastremskiy 2020.09.05 00:02 #19919 Maxim Dmitrievsky: 负数是一种反向关系。很难想象这样一个模式 more is less than one），你知道解释一个单位圆有多难吗？必须要画一个以上的圆圈...虽然你绝对不是youche))))，但一切都没有失去))))。 [删除] 2020.09.05 00:35 #19920 Valeriy Yastremskiy: 多于1），你知道解释一个单位圆有多难吗？必须要画一个以上的圆圈...虽然你绝对不是一个捅破天的人))))，但一切都没有失去))))。 ? 1...198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我说的是Python，我不能用这种直男的奇迹语言运行你自己的代码）。
我会用python写，但我必须先运行代码))
试着先通过调试器运行它。
它将为你创建一个配置文件
? 然后尝试只运行?
大家好!
如果谁有空闲时间，请用神经网络检查时间序列的可预测性。
由于我对这些Ns一无所知，而且也没有人可以问......谢谢你!
这就是这个系列的样子（附后）。
最后一个时间值在文件的开头，最老的一个在文件的结尾。
在之前的五个值上。
60%的准确性
在之前的10个数值上，准确率为50%。
第三次的精确度是57
蓝色初始，橙色预测。最后300个值
我不明白的事。回归模型如何以百分比进行估计？它应该是绝对值。
这是我找到的帮助https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html 。
也就是说，它不应该被转换为百分比，因为负值是可能的。只是一个系数。
负数是一种逆向关系。很难想象这样一个模式
向大家问好!这里有一个简单的系统，用于将你的系统的参数变化做成动画。在调试或观察RL系统时将会很方便。
它由两个脚本save_csv.py和animation.py 组成。
所有这一切的运作方式如下。
预先将save_csv.py脚本的内容粘贴给自己。当被调用时，该函数 将把你的变量保存到一个扩展名为.NET的文件中。csv.
运行animation.py 脚本
然后运行你的系统，动画就会运行。
animation.py 脚本可以在搜索gaal时保持开启 状态。
摘自
https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ
more is less than one），你知道解释一个单位圆有多难吗？必须要画一个以上的圆圈...虽然你绝对不是youche))))，但一切都没有失去))))。
?