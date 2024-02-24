交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1999

mytarmailS:

不要笑，进入状态...。

你不需要代码，你需要日志规则（这就是模型），你把这些规则粘贴到你的代码中，规则的预测之和将是模型的答案--"1 "或"-1"

如果你不明白，请问。

趁着我还行））。 


如果你不理解，请不要担心...

按照我的理解，我在前10个值上取并通过滑动窗口，如果该步骤的条件满足，例如

条件 "X[,1]==X[,1]"。然后我在预测中加入[18,]"1"，以此类推。

p/s (additional) although I got something wrong...


如果系列的特征会发生变化（会有其他数字），那么我们应该重新训练。

 
叶夫根尼-丘马科夫

按照我的理解，我采取并通过前10个值的滑动窗口，如果步骤上的条件得到满足，比如说

条件 "X[,1]==X[,1]"然后我把pred [18,] "1 "加到pred中，以此类推。

是的，正是这样...

你应该只考虑到在我的情况下X[10]是最后一根蜡烛，而在你的MT4中，似乎最后一根是X[1]。

叶夫根尼-丘马科夫。

条件 - 这些是训练后的系数吗？

条件 是规则，它们是正常的日志规则，是学习的结果。


叶夫根尼-丘马科夫。

如果某一行的特征会发生变化（即会出现不同的值），那么我们将不得不重新训练它们。

那么，对其他数据（特征） 的另一次训练==其他规则 （其他数字）

mytarmailS:

以日志规则的形式给他一个模型，让他把它嵌入到他的代码中，为什么要用python来折磨他？

还是由我来做？

做你想做的）我刚刚重新启动了机器人，它又开始测试了。
 
mytarmailS:


只要考虑到在我的案例中X[10]是最后一根蜡烛，而在你的mt4中，似乎最后一根蜡烛是X[1]。


我把数据放在一个数组中。这里是过去的21个蜡烛图。在它的顶部是我想预测的当前值。即我想从0.0925306577开始工作。

至少给我看一个前两个数据的例子。

0.0116260551
0.0925306577
-0.0154483198
-0.0281892021
0.0216594999
0.0657748049
0.0471412645
-0.0226150661
0.0925306577
-0.0170409301
-0.0805860806
0.0181557573
0.0308966396
-0.0250039815
-0.0832935181
-0.0149705367
0.0227743271
-0.0060519191
0.0103519669
0.0216594999
0.0657748049
 
Maxim Dmitrievsky:
做你想做的）我重新启动了机器人，它又开始测试了。

马克思，让这本该死的圣经））））。10分钟，我们就能建好它!

mytarmailS:

麦克斯，把那该死的书包做出来。)10分钟的时间，我们就可以采摘了!

你就不能把代码复制到一个文件里吗？ 还是你需要一个包？
 
叶夫根尼-丘马科夫

我把数据放在一个数组中。这里是最后21块，最上面的是预测的最后一个当前值，所以你必须从0.0925306577开始数。

如果你只是想查一下天气预报，可以。

 
Maxim Dmitrievsky:
你就不能把代码复制到一个文件里吗？)

你确定你知道如何制作图书馆吗？

mytarmailS:

你确定你知道如何制作图书馆吗？

python中没有库，所以我不知道你需要什么。
  
X[,3]等在哪里？还是不需要？ 我不明白X[,1]==X[,1]的意思？你必须通过最后的10个值来预测，还是在10个值的基础上进行10次1的转移？

