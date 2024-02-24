交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1999 1...199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006...3399 新评论 Evgeniy Chumakov 2020.09.08 09:01 #19981 mytarmailS: 不要笑，进入状态...。你不需要代码，你需要日志规则（这就是模型），你把这些规则粘贴到你的代码中，规则的预测之和将是模型的答案--"1 "或"-1"如果你不明白，请问。 趁着我还行））。 condition [1,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905" [2,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839" [3,] "X[,9]<=-0.057983871" [4,] "X[,9]>0.0702419355" [5,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805" [6,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195" [7,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065" [8,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125" [9,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385" [10,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745" [11,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025" [12,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195" [13,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875" [14,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226" [15,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035" [16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258" [17,] "X[,10]>0.0012903226" [18,] "X[,1]==X[,1]" pred [1,] "1" [2,] "-1" [3,] "1" [4,] "-1" [5,] "-1" [6,] "-1" [7,] "1" [8,] "-1" [9,] "-1" [10,] "1" [11,] "-1" [12,] "1" [13,] "1" [14,] "-1" [15,] "1" [16,] "1" [17,] "-1" [18,] "1"如果你不理解，请不要担心... 按照我的理解，我在前10个值上取并通过滑动窗口，如果该步骤的条件满足，例如 条件 "X[,1]==X[,1]"。然后我在预测中加入[18,]"1"，以此类推。 p/s (additional) although I got something wrong...如果系列的特征会发生变化（会有其他数字），那么我们应该重新训练。 mytarmailS 2020.09.08 09:17 #19982 叶夫根尼-丘马科夫。 按照我的理解，我采取并通过前10个值的滑动窗口，如果步骤上的条件得到满足，比如说 条件 "X[,1]==X[,1]"然后我把pred [18,] "1 "加到pred中，以此类推。 是的，正是这样... 你应该只考虑到在我的情况下X[10]是最后一根蜡烛，而在你的MT4中，似乎最后一根是X[1]。 叶夫根尼-丘马科夫。 条件 - 这些是训练后的系数吗？ 条件 是规则，它们是正常的日志规则，是学习的结果。 叶夫根尼-丘马科夫。 如果某一行的特征会发生变化（即会出现不同的值），那么我们将不得不重新训练它们。 那么，对其他数据（特征） 的另一次训练==其他规则 （其他数字）。 [删除] 2020.09.08 09:34 #19983 mytarmailS: 以日志规则的形式给他一个模型，让他把它嵌入到他的代码中，为什么要用python来折磨他？还是由我来做？ 做你想做的）我刚刚重新启动了机器人，它又开始测试了。 Evgeniy Chumakov 2020.09.08 10:04 #19984 mytarmailS: 只要考虑到在我的案例中X[10]是最后一根蜡烛，而在你的mt4中，似乎最后一根蜡烛是X[1]。 我把数据放在一个数组中。这里是过去的21个蜡烛图。在它的顶部是我想预测的当前值。即我想从0.0925306577开始工作。 至少给我看一个前两个数据的例子。 0.0116260551 0.0925306577 -0.0154483198 -0.0281892021 0.0216594999 0.0657748049 0.0471412645 -0.0226150661 0.0925306577 -0.0170409301 -0.0805860806 0.0181557573 0.0308966396 -0.0250039815 -0.0832935181 -0.0149705367 0.0227743271 -0.0060519191 0.0103519669 0.0216594999 0.0657748049 mytarmailS 2020.09.08 10:24 #19985 Maxim Dmitrievsky: 做你想做的）我重新启动了机器人，它又开始测试了。 马克思，让这本该死的圣经））））。10分钟，我们就能建好它! [删除] 2020.09.08 10:29 #19986 mytarmailS: 麦克斯，把那该死的书包做出来。)10分钟的时间，我们就可以采摘了! 你就不能把代码复制到一个文件里吗？ 还是你需要一个包？ mytarmailS 2020.09.08 10:30 #19987 叶夫根尼-丘马科夫。 我把数据放在一个数组中。这里是最后21块，最上面的是预测的最后一个当前值，所以你必须从0.0925306577开始数。 如果你只是想查一下天气预报，可以。 mytarmailS 2020.09.08 10:31 #19988 Maxim Dmitrievsky: 你就不能把代码复制到一个文件里吗？) 你确定你知道如何制作图书馆吗？ [删除] 2020.09.08 10:32 #19989 mytarmailS: 你确定你知道如何制作图书馆吗？ python中没有库，所以我不知道你需要什么。 Evgeniy Chumakov 2020.09.08 10:40 #19990 [1,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905" [2,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839" [3,] "X[,9]<=-0.057983871" [4,] "X[,9]>0.0702419355" [5,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805" [6,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195" [7,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065" [8,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125" [9,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385" [10,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745" [11,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025" [12,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195" [13,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875" [14,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226" [15,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035" [16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258" [17,] "X[,10]>0.0012903226" [18,] "X[,1]==X[,1]" X[,3]等在哪里？还是不需要？ 我不明白X[,1]==X[,1]的意思？你必须通过最后的10个值来预测，还是在10个值的基础上进行10次1的转移？ 1...199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不要笑，进入状态...。
你不需要代码，你需要日志规则（这就是模型），你把这些规则粘贴到你的代码中，规则的预测之和将是模型的答案--"1 "或"-1"
如果你不明白，请问。趁着我还行））。
如果你不理解，请不要担心...
按照我的理解，我在前10个值上取并通过滑动窗口，如果该步骤的条件满足，例如
条件 "X[,1]==X[,1]"。然后我在预测中加入[18,]"1"，以此类推。
p/s (additional) although I got something wrong...
如果系列的特征会发生变化（会有其他数字），那么我们应该重新训练。
是的，正是这样...
你应该只考虑到在我的情况下X[10]是最后一根蜡烛，而在你的MT4中，似乎最后一根是X[1]。
条件 - 这些是训练后的系数吗？
条件 是规则，它们是正常的日志规则，是学习的结果。
如果某一行的特征会发生变化（即会出现不同的值），那么我们将不得不重新训练它们。
那么，对其他数据（特征） 的另一次训练==其他规则 （其他数字）。
以日志规则的形式给他一个模型，让他把它嵌入到他的代码中，为什么要用python来折磨他？
还是由我来做？
我把数据放在一个数组中。这里是过去的21个蜡烛图。在它的顶部是我想预测的当前值。即我想从0.0925306577开始工作。
至少给我看一个前两个数据的例子。
做你想做的）我重新启动了机器人，它又开始测试了。
马克思，让这本该死的圣经））））。10分钟，我们就能建好它!
麦克斯，把那该死的书包做出来。)10分钟的时间，我们就可以采摘了!
如果你只是想查一下天气预报，可以。
你就不能把代码复制到一个文件里吗？)
你确定你知道如何制作图书馆吗？
X[,3]等在哪里？还是不需要？ 我不明白X[,1]==X[,1]的意思？你必须通过最后的10个值来预测，还是在10个值的基础上进行10次1的转移？