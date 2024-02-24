交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2699 1...269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2022.08.22 18:23 #26981 循环时间（小时数等）很容易使用，例如在 KNN 中，如果度量标准写得正确的话。或者在这种方法的某些发展中，如局部回归中。 [删除] 2022.08.23 08:48 #26982 Aleksey Nikolayev #: 循环时间（小时数等）很容易使用，例如在 KNN 中，如果度量标准写得正确的话。或者在这种方法的某些发展中，如局部回归。 他们在教科书中写下了这样的内容，但实际上循环时间已经包含在增量中，而且其中有更多有用的信息。为了时间，我们需要它们，而为了价格水平，我们需要添加其他东西。 Maxim Kuznetsov 2022.08.23 11:49 #26983 elibrarius #: 我看到了一种熟悉感，我已经在你的帖子中看到过 3-4 次了。2 次每回合 0.5.))))))) 2 次，是这样的： 2乘以0.5是在中间:-)2 的平均值，突然一下子就把抽搐描述得很好了 mytarmailS 2022.08.23 15:29 #26984 关于自动功能搜索的讨论结束了吗？或者这就是重点？ mytarmailS 2022.08.24 12:56 #26985 啊哈哈哈，你的压力很大，但当我们进入正题时，我们就泄气了。最重要的是要 "熠熠生辉"，"熠熠生辉"，然后你就能看到你的孙子长大成人了...... Aleksey Vyazmikin 2022.08.25 10:35 #26986 mytarmailS #: 0）是的，我是......） 1) 我还没有部署整个系统、 1. 存在维度诅咒和组合爆炸的问题，但这在理论上是可以解决的，有利于准确性.... 2.2. 搜索算法很慢，很多东西需要用 C 或 C++ 来写，我不知道该怎么做。 3.即使是优化算法也无法在大数据中搜索模式，我们需要在本地搜索模式.....。 但总的来说，如果行不通，那就什么都行不通...... 2) 是的。 顺便说一句，你可以把 "事件 "一词换成 "规则"。 我的方法固定了搜索规律性的空间数量，并限制了这些空间中坐标的步长，因此应该不会出现爆炸。此外，还有一些想法可以通过事先分析空间来立即减少需要搜索的组合数。 我将在 MQL5 中通过 "数学计算 "模式进行搜索，这样做的好处是有经过调试的代理支持系统，可以管理并行计算任务。我的服务器上有很多弱核，因此这对我很重要。 如果我没记错的话，规则就相当于树叶。树叶包含描述模式的条件，而事件则是找到模式的源头。 事件也许是树的枝干，它将通过与其他预测因子的交互作用而建立起来。 如果使用关于树的表示法，那么建立树桩甚至可以告诉我们树的生长情况--这是第二个阶段，要实现这一点，可以通过算法（同时在纸上画草图）或在 R 上通过遗传树（这只是已经制定好的方法，你可以把脚本扔给它），或者像你做的那样--但已经在使用一个小的通用表--搜索相对规律性，也可以想出其他的东西。在这个阶段，CatBoost 已经可以作为中间解决方案，轻松消化数据了。我们可以从中找出规律和规则，但它们通常比较薄弱。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.25 10:49 #26987 Maxim Kuznetsov #:价格越过任何一条线（以及触发指标信号）的概率取决于一天中的时间和一周中的哪一天。有必要在 NN 和 DL 上添加周期时间。最简单的方法是正弦波。依赖关系是非线性的，因此只需将其平方，并考虑符号。还有两个额外的输入负责时间参考。午夜/正午在任何地方都是不同的，因此最好提前计算并给出相位。这就是模型与现实世界及其时间的联系。如果没有明确给出这两个时间点，那么在我看来，要么你会得到一个南瓜，要么整个模型会自己尝试获取并输出它们。 是的，时间是最重要的尺度之一，我当然会使用它。 如何解决夏/冬令时的过渡问题，您认为需要进行任何修正吗？ 比方说，我们交易欧元/卢布--在历史上，我们有向冬季/夏季时间过渡的不同时刻，然后卢布没有过渡，但欧元存在，比方说，计划中的新闻事件很重要，但随着时间的转移，它们会在不同的时间出现在图表上，该如何是好？也许同时使用两种货币的时间尺度是有意义的，也许更多呢？ Maxim Kuznetsov 2022.08.25 11:11 #26988 Aleksey Vyazmikin #:是的，时间是最重要的天平之一，我当然会使用它。如何解决夏/冬时制的过渡问题，您认为需要修正吗？比方说，我们交易欧元/卢布--在历史上，我们有向冬季/夏季时间过渡的不同时刻，然后卢布没有过渡，但欧元存在，比方说，计划中的新闻事件很重要，但随着时间的转移，它们会在不同的时间出现在图表上，该如何是好？也许同时使用两种货币的时间尺度是有意义的，也许更多呢？ 这是一个众所周知的b@##......它不断混淆一切，无论我们交易什么:-) 在两个主要中心 - 美国和英国，时钟的指针在不同的日子移动。最长相隔超过一周。最重要的事件之间的时间间隔会发生变化，六个月中的两三周可能会被排除在分析之外。而我们的人却把事情搞得一团糟，"我们换钟，我们不换钟"。 我不知道解决这个问题的通用办法，甚至不知道成功的多还是少。要么忽略这些 "关键日"，要么将冬夏时间分开教学。后者似乎更合理，但我们的数据已经严重不足了。 mytarmailS 2022.08.25 13:32 #26989 Aleksey Vyazmikin #:我的方法固定了搜索模式的空间数量，并限制了这些空间中坐标的步长，因此应该不会出现爆炸。此外，我还想到了如何通过事先分析空间来立即减少需要探索的组合数量。我将在 MQL5 中通过 "数学计算 "模式进行搜索，这样做的好处是有经过调试的代理支持系统，可以管理并行计算任务。我的服务器上有很多弱核，因此这对我来说很重要。如果我没记错的话，规则就相当于树叶。树叶包含描述模式的条件，而事件则是查找模式的来源。事件也许是树桩，它将通过与其他预测因子的交互作用而成长。如果使用关于树的表示法，甚至还可以告诉我们树的生长情况--这是第二个阶段，要实现这一点，可以通过算法（同时在纸上绘制草图）或在 R 上通过遗传树（这只是已经制定好的方法，你可以将脚本扔给它），或者像你做的那样--但已经在使用一个一般的小表--搜索相对的规律性，也可以想出其他的东西。在这个阶段，CatBoost 已经可以作为中间解决方案，轻松消化数据了。我们可以从中找出规律和规则，但它们通常比较薄弱。你们的方法中有没有考虑数据不变性的工具？https://en.wikipedia.org/wiki/Affine_transformation Aleksey Vyazmikin 2022.08.25 16:36 #26990 mytarmailS #:您的方法中有什么工具可以考虑数据不变性吗？ https:// en.wikipedia.org/wiki/Affine_transformation 也许这与多点相关，例如寻找相似的模式，但在我的案例中，第一阶段基本上只有一个点。该点被转换/归一化为不同的相对测量系统--时间尺度和价格，再加上第三个空间--持续描述市场的任何离散预测因子。在初始表示中，你会得到 3 个维度。每个维度都有自己的量子表。 1...269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
循环时间（小时数等）很容易使用，例如在 KNN 中，如果度量标准写得正确的话。或者在这种方法的某些发展中，如局部回归。
我看到了一种熟悉感，我已经在你的帖子中看到过 3-4 次了。2 次每回合 0.5.)))))))
2 次，是这样的：
2乘以0.5是在中间:-)2 的平均值，突然一下子就把抽搐描述得很好了
0）是的，我是......）
我的方法固定了搜索规律性的空间数量，并限制了这些空间中坐标的步长，因此应该不会出现爆炸。此外，还有一些想法可以通过事先分析空间来立即减少需要搜索的组合数。
我将在 MQL5 中通过 "数学计算 "模式进行搜索，这样做的好处是有经过调试的代理支持系统，可以管理并行计算任务。我的服务器上有很多弱核，因此这对我很重要。
如果我没记错的话，规则就相当于树叶。树叶包含描述模式的条件，而事件则是找到模式的源头。
事件也许是树的枝干，它将通过与其他预测因子的交互作用而建立起来。
如果使用关于树的表示法，那么建立树桩甚至可以告诉我们树的生长情况--这是第二个阶段，要实现这一点，可以通过算法（同时在纸上画草图）或在 R 上通过遗传树（这只是已经制定好的方法，你可以把脚本扔给它），或者像你做的那样--但已经在使用一个小的通用表--搜索相对规律性，也可以想出其他的东西。在这个阶段，CatBoost 已经可以作为中间解决方案，轻松消化数据了。我们可以从中找出规律和规则，但它们通常比较薄弱。
价格越过任何一条线（以及触发指标信号）的概率取决于一天中的时间和一周中的哪一天。
有必要在 NN 和 DL 上添加周期时间。最简单的方法是正弦波。依赖关系是非线性的，因此只需将其平方，并考虑符号。还有两个额外的输入负责时间参考。午夜/正午在任何地方都是不同的，因此最好提前计算并给出相位。这就是模型与现实世界及其时间的联系。
如果没有明确给出这两个时间点，那么在我看来，要么你会得到一个南瓜，要么整个模型会自己尝试获取并输出它们。
是的，时间是最重要的尺度之一，我当然会使用它。
如何解决夏/冬令时的过渡问题，您认为需要进行任何修正吗？
比方说，我们交易欧元/卢布--在历史上，我们有向冬季/夏季时间过渡的不同时刻，然后卢布没有过渡，但欧元存在，比方说，计划中的新闻事件很重要，但随着时间的转移，它们会在不同的时间出现在图表上，该如何是好？也许同时使用两种货币的时间尺度是有意义的，也许更多呢？
是的，时间是最重要的天平之一，我当然会使用它。
如何解决夏/冬时制的过渡问题，您认为需要修正吗？
比方说，我们交易欧元/卢布--在历史上，我们有向冬季/夏季时间过渡的不同时刻，然后卢布没有过渡，但欧元存在，比方说，计划中的新闻事件很重要，但随着时间的转移，它们会在不同的时间出现在图表上，该如何是好？也许同时使用两种货币的时间尺度是有意义的，也许更多呢？
这是一个众所周知的b@##......它不断混淆一切，无论我们交易什么:-) 在两个主要中心 - 美国和英国，时钟的指针在不同的日子移动。最长相隔超过一周。最重要的事件之间的时间间隔会发生变化，六个月中的两三周可能会被排除在分析之外。而我们的人却把事情搞得一团糟，"我们换钟，我们不换钟"。
我不知道解决这个问题的通用办法，甚至不知道成功的多还是少。要么忽略这些 "关键日"，要么将冬夏时间分开教学。后者似乎更合理，但我们的数据已经严重不足了。
我的方法固定了搜索模式的空间数量，并限制了这些空间中坐标的步长，因此应该不会出现爆炸。此外，我还想到了如何通过事先分析空间来立即减少需要探索的组合数量。
我将在 MQL5 中通过 "数学计算 "模式进行搜索，这样做的好处是有经过调试的代理支持系统，可以管理并行计算任务。我的服务器上有很多弱核，因此这对我来说很重要。
如果我没记错的话，规则就相当于树叶。树叶包含描述模式的条件，而事件则是查找模式的来源。
事件也许是树桩，它将通过与其他预测因子的交互作用而成长。
如果使用关于树的表示法，甚至还可以告诉我们树的生长情况--这是第二个阶段，要实现这一点，可以通过算法（同时在纸上绘制草图）或在 R 上通过遗传树（这只是已经制定好的方法，你可以将脚本扔给它），或者像你做的那样--但已经在使用一个一般的小表--搜索相对的规律性，也可以想出其他的东西。在这个阶段，CatBoost 已经可以作为中间解决方案，轻松消化数据了。我们可以从中找出规律和规则，但它们通常比较薄弱。
你们的方法中有没有考虑数据不变性的工具？https://en.wikipedia.org/wiki/Affine_transformation
您的方法中有什么工具可以考虑数据不变性吗？https:// en.wikipedia.org/wiki/Affine_transformation
也许这与多点相关，例如寻找相似的模式，但在我的案例中，第一阶段基本上只有一个点。该点被转换/归一化为不同的相对测量系统--时间尺度和价格，再加上第三个空间--持续描述市场的任何离散预测因子。在初始表示中，你会得到 3 个维度。每个维度都有自己的量子表。